Schweiz vs Kolumbien Wett Tipp: Ein Foto-Finish in Vancouver

Unser Experte erwartet eine torarme Angelegenheit, bei der ein einziger Treffer die Entscheidung bringen könnte. Die Bilanz der Kolumbianer gegen die Eidgenossen spricht dafür, dass die Südamerikaner eine Runde weiterkommen.

Die besten Wetten für Schweiz vs Kolumbien

Beide Teams treffen - Nein (BTTS - No) zu einer Quote von 1.80 auf bet365

Spieler erzielt Tor oder Assist - Luis Diaz zu einer Quote von 2.10 auf bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Schweiz 0:1 Kolumbien

Torschützen-Wett Tipp: Kolumbien – Jhon Arias

Die Schweiz dürfte froh über ihren ersten K.-o.-Runden-Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit 1938 sein. Damit haben sie ein 88 Jahre langes Warten endlich beendet. Die „Nati“ startete mit einem holprigen 1:1-Unentschieden gegen Katar in das Turnier, bei dem sie den Ausgleich erst in der 94. Minute kassierten. Seitdem haben sie sich jedoch gesteigert und traten gegen Algerien deutlich kontrollierter auf.

Die Europäer waren in dieser Sechzehntelfinal-Partie zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, aus dem Turnier auszuscheiden. Dieses Ergebnis hat sie nun ins Achtelfinale in Nordamerika geführt. Jetzt können sie Geschichte schreiben. Das Team von Murat Yakin peilt zwei K.-o.-Siege in Folge bei einer WM an – und den ersten Viertelfinaleinzug seit 1954.

Kolumbiens frühe WM-Geschichte war in den ersten fünf Turnieren von Sperren und Rückzügen geprägt. Die aktuelle Endrunde ist ihre siebte Teilnahme, und sie haben die Chance, erst zum zweiten Mal überhaupt ein WM-Achtelfinale zu gewinnen. Die Cafeteros konnten nur eines ihrer letzten drei Spiele in dieser Runde für sich entscheiden – das war im Jahr 2014.

Die Männer von Néstor Lorenzo haben die Gruppenphase ungeschlagen als Gruppensieger überstanden. Ein Sieg am Dienstagabend würde bedeuten, dass sie im Viertelfinale entweder auf Argentinien oder Ägypten treffen. Angesichts ihrer historischen Dominanz in diesem Duell wird Kolumbien sich in Vancouver durchaus Chancen ausrechnen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schweiz vs Kolumbien

Schweiz:Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Kolumbien:Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez

Tore als Mangelware in Vancouver

Beide Mannschaften haben ihre jüngsten Erfolge auf einer kompakten Defensive aufgebaut. Die Schweizer standen bei diesem Turnier defensiv stabil und kassierten Gegentore bisher erst nach der 50. Spielminute. Mit bereits neun erzielten Treffern in Nordamerika werden sie sich zutrauen, auch die kolumbianische Abwehr zu knacken.

Die Mannschaft von Lorenzo hat sich seit dem WM-Auftakt jedoch fast unüberwindbar präsentiert. Sie haben erst ein einziges Gegentor kassiert und zuletzt dreimal in Folge die Null gehalten. Zudem blieben sie in vier ihrer letzten fünf Länderspiele ohne Gegentreffer, was auch hier auf ein enges, defensiv geprägtes Spiel hindeutet.

Sorgen bereitet den Südamerikanern allerdings die Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse. In den letzten drei Partien gaben sie zwar jeweils über 20 Schüsse ab, kamen dabei aber nur auf einen durchschnittlichen xG-Wert von 0.08. Sie müssen im letzten Drittel kaltschnäuziger werden, während sie gleichzeitig ihre defensive Disziplin wahren. In vier der letzten fünf Spiele Kolumbiens traf höchstens eine Mannschaft (oder keine). Das ist auch für dieses Duell das wahrscheinlichste Szenario.

Schweiz vs Kolumbien Wette 1: Beide Teams treffen - Nein (BTTS - No) zu einer Quote von 1.80 auf bet365

Platzt der Knoten bei Diaz?

Ein Spieler, der an diesem Tag den Unterschied ausmachen könnte, ist Luis Díaz. Der Stürmer von Bayern München hatte bei dieser Weltmeisterschaft bisher Pech. In seinen letzten drei Einsätzen wurden ihm sage und schreibe drei Tore aberkannt.

Mit nur einem Tor und einer Vorlage aus vier Spielen bleibt er dennoch ein permanenter Unruhestifter in der kolumbianischen Offensive. Selbst wenn er nicht selbst trifft, kann er durch Vorlagen für seine Mitspieler glänzen. Jhon Arias und Luis Suárez könnten vom unermüdlichen Offensivdrang des Bayern-Profis profitieren.

Schweiz vs Kolumbien Wette 2: Spieler erzielt Tor oder Assist - Luis Diaz zu einer Quote von 2.10 auf bet365

Formstarke Teams auf Augenhöhe

Diese beiden Mannschaften nehmen sich nicht viel. Kolumbien liegt in der aktuellen Weltrangliste zwar sechs Plätze weiter vorne, aber die Formkurve beider Teams deutet auf einen engen Schlagabtausch hin. Die Schweiz ist seit sieben Spielen ungeschlagen (vier Siege, drei Unentschieden).

Die Cafeteros wiederum sind seit sechs Partien unbesiegt und konnten fünf davon gewinnen. In ihren letzten zehn Spielen kassierten sie lediglich zwei Niederlagen, während die Schweizer in ihren vergangenen zehn Partien nur gegen Deutschland den Kürzeren zogen. Erwähnenswert ist zudem, dass Kolumbien nur eines der letzten vier direkten Duelle verloren hat.

Das letzte Mal, dass diese beiden Teams bei einer Weltmeisterschaft aufeinandertrafen, war ebenfalls auf nordamerikanischem Boden – im Jahr 1994. Kolumbien gewann damals mit 2:0, was sich jedoch als ihr einziger Sieg in der Gruppenphase herausstellte, bevor sie als Gruppenletzter ausschieden. Diesmal steht deutlich mehr auf dem Spiel. Genau deshalb erwarten wir, dass sich die Kolumbianer am Ende knapp durchsetzen und das Ticket für das Viertelfinale lösen.

Schweiz vs Kolumbien Wette 3:1x2 - Sieg Kolumbien zu einer Quote von 2.25 auf bet365

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