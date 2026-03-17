Du erhältst ein Willkommenspaket im Wert von bis zu 100 Euro, wenn du den Admiralbet Bonus voll ausschöpfst.

Was ist der Admiralbet Bonus im März 2026?

Der aktuelle Admiralbet Neukundenbonus umfasst Geschenke im Wert von bis zu 100 Euro. Du erhältst eine 10-Euro-Freebet sowie einen 90-Euro-Cashback.

Hier alle Details in einer Übersicht:

Bonus-Details Konditionen Gesamtpaket Bis zu 100 € (10 € Freebet + 90 € Cashback) Bonus-Komponenten 10 € Freiwette und 90 € Cashback Mindestquote Keine Umsatzbedingungen Keine (sofort auszahlbar) Besonderheit Risikofreies Wetten (Cashback bei Verlust) Slot-Alternative 100 Freispiele

Wenn du dich bei Admiralbet anmelden möchtest, bietet dir der Bonus ein Begrüßungsgeschenk für deine Sportwetten sowie zusätzliche Freispiele für die Glücksspielsektion

Vorteile des Admiralbet Bonus

Der Admiralbet Sportwetten Bonus bietet deutschen Tippern eine Reihe von Vorteilen. Welche dies sind, kannst du der folgenden Übersicht entnehmen.

Sportwetten-Bonus

Der Admiralbet Bonus ist mit einer Reihe von Vorteilen verbunden, die kein Sportwettenfan ignorieren kann. Hier einige der größten Vorteile in einer Übersicht:

Großzügiger Bonus - Mit insgesamt 100 Euro (10 Euro Freebet + bis 90 Euro Cashback) ist der Admiralbet Neukundenbonus großzügig bemessen.

- Mit insgesamt 100 Euro (10 Euro Freebet + bis 90 Euro Cashback) ist der Admiralbet Neukundenbonus großzügig bemessen. Risikofreies Wetten - Du kannst das breit aufgestellte Wettangebot der Plattform ohne Risiko testen und mit dem Bonus sogar Echtgeldgewinne erzielen – besser geht es nicht.

- Du kannst das breit aufgestellte Wettangebot der Plattform ohne Risiko testen und mit dem Bonus sogar Echtgeldgewinne erzielen – besser geht es nicht. Keine festen Mindestquoten - Weder für die 10-Euro-Freebet noch für den 90-Euro-Cashback gelten feste Mindestquoten. Prinzipiell kannst du das Guthaben für jede beliebige Wette im Admiralbet-Sortiment verwenden.

- Weder für die 10-Euro-Freebet noch für den 90-Euro-Cashback gelten feste Mindestquoten. Prinzipiell kannst du das Guthaben für jede beliebige Wette im Admiralbet-Sortiment verwenden. Absicherung - Anders als bei anderen Wettanbietern erhältst du bei Admiralbet eine Absicherung – und zwar in Form von Cashback-Guthaben. Geht die erste Wette verloren, kannst du bis zu 90 Euro einsetzen und damit einen Gewinn erzielen.

Die Admiralbet Bonusbedingungen besagen, dass der Bonus automatisch nach Registrierung und Einzahlung gutgeschrieben wird und keine manuelle Aktivierung per Bonuscode erforderlich ist. So kannst du direkt loslegen, ohne zusätzliche Schritte durchführen zu müssen.

Der Cashback hat einen Umfang von 100 Prozent, ist aber auf 90 Euro gedeckelt. Zahlst du z. B. 150 Euro ein, liegt der Cashback bei 90 Euro und nicht etwa bei 150 Euro.

Slots-Bonus

Zum Einstieg bei Admiralbet erhalten Neukunden ein Starterpaket mit 100 Freispielen für ausgewählte Automatenspiele. Die Freispiele sind an die Registrierung sowie an mehrere Einzahlungen gekoppelt und werden gestaffelt gutgeschrieben.

Nach der Registrierung werden dir 10 Freispiele für "Book of Ra Deluxe" gutgeschrieben. Eine Einzahlung ist für diesen ersten Bonusbestandteil nicht erforderlich.

Nach der ersten Einzahlung im Slotbereich folgen 20 Freispiele für "Sizzling Hot Deluxe". Mit der zweiten Einzahlung werden weitere 30 Freispiele für "Lord of the Ocean" freigeschaltet.

Die dritte Einzahlung im Slotbereich aktiviert 40 Freispiele für "Lucky Lady’s Charm Deluxe". Die Gewinne aus den Admiralbet-Freispielen müssen einmalig umgesetzt werden, bevor sie als echtes Geld ausgezahlt werden können.

Gibt es einen Admiralbet Bonus Code ohne Einzahlung?

Einen Admiralbet Bonus Code ohne Einzahlung können wir dir derzeit nicht anbieten. Abgesehen von der 10-Euro-Freebet werden aktuell keine einzahlungsfreien Boni vergeben.

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass dies so bleiben muss. Es ist durchaus möglich, dass demnächst wieder ein Admiralbet Bonus Code ohne Kontoaufladung verfügbar ist. Sollte dies der Fall sein, aktualisieren wir diese Seite.

So holst du dir den Admiralbet Bonus

Der Admiralbet Bonus steht allen Sportwettenfans offen. Folgende Schritte sind notwendig, um den Admiralbet Neukundenbonus zu erhalten und risikofreie Wetten platzieren zu können:

Schritt 1: Klicke dich zur Webseite des Buchmachers Admiralbet durch.

Klicke dich zur Webseite des Buchmachers Admiralbet durch. Schritt 2: Klicke auf den “Registrieren”-Button, um die Anmeldung zu starten.

Klicke auf den “Registrieren”-Button, um die Anmeldung zu starten. Schritt 3: Gib deine persönlichen Informationen in die vorgesehenen Felder ein.

Gib deine persönlichen Informationen in die vorgesehenen Felder ein. Schritt 4: Gib nun den Admiralbet Bonus Code ein, um den Willkommensbonus zu aktivieren.

Gib nun den Admiralbet Bonus Code ein, um den Willkommensbonus zu aktivieren. Schritt 5: Nutze die Freiwette, um deine ersten Wetterfahrungen zu machen.

Warum sollte ich mich bei Admiralbet registrieren?

Sich bei Admiralbet zu registrieren, ist ohne Frage ein lohnender Schritt. Hier einige Punkte, die aus unserer Sicht für den bekannten Wettanbieter sprechen

🛡️ Langjährige Erfahrung und Seriosität – Admiralbet existiert seit 1991 und gehört zum österreichischen Novomatic-Konzern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Sportwettenbereich und einer GGL-Lizenz garantiert der Anbieter Seriosität und Sicherheit für alle deutschen Tipper.

– Admiralbet existiert seit 1991 und gehört zum österreichischen Novomatic-Konzern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Sportwettenbereich und einer GGL-Lizenz garantiert der Anbieter Seriosität und Sicherheit für alle deutschen Tipper. 🎁 Attraktiver Neukundenbonus – Neukunden erhalten einen 100 % Cashback-Bonus von bis zu 90 € sowie eine 10 €-Gratiswette nach der Verifizierung. Der Bonus ist risikofrei und ohne Mindestquoten einsetzbar.

– Neukunden erhalten einen 100 % Cashback-Bonus von bis zu 90 € sowie eine 10 €-Gratiswette nach der Verifizierung. Der Bonus ist risikofrei und ohne Mindestquoten einsetzbar. ⚽ Hervorragende Fußballquoten - Die Wettquoten in den Top-Fußballligen (inklusive Bundesliga, Champions League und Premier League) erreichen bis zu 97 %. Damit zählt Admiralbet zu den besten Buchmachern für Fußballwetten in Deutschland.

- Die Wettquoten in den Top-Fußballligen (inklusive Bundesliga, Champions League und Premier League) erreichen bis zu 97 %. Damit zählt Admiralbet zu den besten Buchmachern für Fußballwetten in Deutschland. 🌍 Breites Wettangebot - Admiralbet deckt rund 23 Sportarten ab. Darunter sind neben Fußball auch Tennis, Basketball sowie exotische Disziplinen wie Snooker oder Schach. Du profitierst zu jeder Tageszeit von einer reichhaltigen Auswahl.

- Admiralbet deckt rund 23 Sportarten ab. Darunter sind neben Fußball auch Tennis, Basketball sowie exotische Disziplinen wie Snooker oder Schach. Du profitierst zu jeder Tageszeit von einer reichhaltigen Auswahl. 🖥️ Live-Wetten und Streaming - Die Live-Wetten-Konsole ist übersichtlich gestaltet und leicht bedienbar. Ein Live-Kalender sorgt für Übersicht, sodass die Tipper direkt sehen, welche Matches verfügbar sind und bequem ihre Tipps platzieren können.

- Die Live-Wetten-Konsole ist übersichtlich gestaltet und leicht bedienbar. Ein Live-Kalender sorgt für Übersicht, sodass die Tipper direkt sehen, welche Matches verfügbar sind und bequem ihre Tipps platzieren können. 📱Mobile Nutzung & App - Admiralbet bietet eine native App für iOS und Android sowie eine browserbasierte Web-App an. Die mobile Plattform ist klar strukturiert und ermöglicht ein komfortables Wetten von unterwegs.

- Admiralbet bietet eine native App für iOS und Android sowie eine browserbasierte Web-App an. Die mobile Plattform ist klar strukturiert und ermöglicht ein komfortables Wetten von unterwegs. 💳Schnelle Ein- und Auszahlungen - Einzahlungen erfolgen bei Admiralbet per PayPal, Kreditkarte, Trustly, Skrill, und mit weiteren sicheren Methoden. Auszahlungen sind ab 10 € möglich. Gebühren fallen bei Admiralbet nicht an.

Darüber hinaus legt Admiralbet großen Wert auf Spielerschutz und verantwortungsbewusstes Wetten. Im Notfall steht dir der fachkundige Support zur Seite.

Weitere Sonderaktionen bei Admiralbet

Das Angebot an Sonderaktionen für Stammkunden ist bei Admiralbet überschaubar. Dennoch gibt es einige spannende Aktionen, die wir dir im Einzelnen vorstellen möchten. Hier eine Tabelle:

Angebot Kurzbeschreibung ⭐Oddsboost Quotenboost für ausgewählte Spielpaarungen ⭐Jokerbet-Montag Erhalt von 5-Euro-Freebet bei Wettverlust ⭐Bet6-Bundesliga-Tippspiel Freebets im Gesamtwert von 10.000 Euro gewinnen

Oddsboost

Mit dem OddsBoost kannst du dir gezielt höhere Quoten sichern, zum Beispiel eine Quote von 3,00 auf das Spiel Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV. Der Einsatz wird direkt über den Promotionbereich aktiviert und im Wettschein ausgewählt.

Die Wette muss über ein verifiziertes Konto platziert werden. Sobald der OddsBoost aktiviert ist, profitierst du von der erhöhten Quote. Das Angebot gilt nur bis zu einem festgelegten Datum.

Jokerbet-Montag

Jeden Montag kannst du die JokerBet für dein Wettportfolio nutzen. Bei einem Verlust deiner Wette erhältst du automatisch eine Freebet im Wert von 5 €.

Das Vorgehen ist einfach: Einloggen, JokerBet im Aktionsbereich sichern, Events für den Wettschein auswählen und aktivieren. Nun musst du nur noch die Wette platzieren und erhältst bei einem Verlust die Freebet.

Bet6 Bundesliga-Tippspiel

Beim Bet6 Tippspiel von Admiralbet kannst du Bundesliga-Tipps abgeben und dabei Freebets im Gesamtwert von 10.000 € gewinnen. Tipps sind bis kurz vor Spielbeginn änderbar und beinhalten Sieger- oder torspezifische Vorhersagen.

Am Saisonende warten auf die besten drei Teilnehmer attraktive Sachpreise – darunter eine Playstation 5, ein Samsung Smartphone und ein Samsung Smart TV. Teilnehmer außerhalb der Top 3 können Freebets gewinnen

Der Admiralbet Bonus im Vergleich zu anderen Buchmachern

Der folgenden Tabelle kannst du entnehmen, wie der Admiralbet Bonus im Vergleich zu den konkurrierenden Buchmachern abschneidet.

AdmiralBet vs. Winamax:

Winamax ist unschlagbar beim Quotenschlüssel durch die Steuerfreiheit. AdmiralBet hält mit einem sehr starken Fokus auf den Service und die lokale Verwurzelung dagegen. Während Winamax eher die "kühle" Quoten-Maschine ist, bietet AdmiralBet ein emotionaleres Wetterlebnis mit vielen kleinen Belohnungen für treue Kunden.

AdmiralBet vs. Tipico:

Im Kampf um die Gunst der Fußballfans bietet AdmiralBet oft sehr attraktive Joker-Wetten als Willkommensgruß. Tipico kontert mit seiner Marktführerschaft und der extremen Schnelligkeit seiner App. AdmiralBet ist für viele Tipper die willkommene Abwechslung zum "Einheitsbrei" des Marktführers, vor allem wenn es um spezielle Bundesliga-Promotions geht.

Buchmacher Angebot Bonuscode Wichtige Vorteile Winamax Bis zu 100 € in Freebets Kein Code erforderlich Steuerfrei wetten, höchste Netto-Gewinne Tipico 100 % (bis 100 €) Automatisch Steuerfrei wetten, sehr benutzerfreundliche App

Verwende den Admiralbet Bonus für Wetten auf deine Lieblingsevents

Der Admiralbet Bonus hat den Vorteil, dass du ihn für praktisch alle Wetten aus dem breit gefächerten Sortiment verwenden kannst. Dies gilt sowohl für die 10-Euro-Freebet als auch für den 90-Euro-Cashback.

Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du den 10-Euro-Wettgutschein bei einer klassischen Favoritenwetten einsetzen. Du kannst aber auch ein höheres Risiko eingehen, da du im Verlustfall bis zu 90 Euro Cashback erhältst.

Admiralbet Bonus: Fazit

Der Admiralbet Bonus ist ein spannendes Angebot für Neueinsteiger, die risikofrei das Wettangebot des Buchmachers testen möchten. Die 10-Euro-Freebet und der 90-Euro-Cashback sind eine perfekte Kombination.

Hinzu kommt, dass es bei Admiralbet praktisch keine Einschränkungen hinsichtlich der Verwendbarkeit des Bonus gibt. Nach einem Wetterfolg kannst du deine erzielten Gewinne sofort abbuchen. Wir können dir daher die Anmeldung nur ans Herz legen.

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Was beinhaltet der Admiralbet Bonus?

Der Admiralbet Bonus beinhaltet eine Freiwette im Wert von 10 Euro, die du in fast allen Wett-Events einsetzen kannst. Geht die Wette verloren, erhältst du als Kompensation einen Cashback von bis zu 90 Euro.

Kann ich den Admiralbet Bonus Code auch für Glücksspiele nutzen?

Den Admiralbet Bonus Code kannst du ausschließlich für die Sportwettenangebote nutzen. Für die Glücksspielangebote steht kein eigener Bonuscode bereit.

Welche Vorteile hat es, sich bei Admiralbet anzumelden?

Admiralbet ist ein Wettanbieter mit jahrzehntelanger Marktpräsenz. Es liegt eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vor. Zudem wird die Webseite per SSL vor Datendiebstahl geschützt.

Was ist die Mindestquote für die Verwendung des Admiralbet Bonus?

Für die Verwendung des Admiralbet Bonus hat der Anbieter keine verbindliche MIndestquote festgelegt. Du kannst die Freebet und den Cashback bei allen Wettangeboten nutzen.

Welche Aktionen für Stammkunden gibt es bei Admiralbet?

Stammkunden profitieren bei Admiralbet unter anderem von Quotenboosts, die zu höheren Wettgewinnen führen können. Daneben gibt es Jokerbets und Tippspiele mit atraktiven Preispools.

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