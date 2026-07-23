Chelseas Transferoffensive bringt den Wettmarkt für die Top 4 ins Wanken

Keine Doppelbelastung durch das europäische Geschäft, smarte Neuzugänge und taktische Feinarbeit: Chelsea hat das Potenzial, die Prognosen der Buchmacher komplett auf den Kopf zu stellen und den Sprung unter die ersten Vier zu schaffen.

Premier League Top 4 Quote Chelsea 2.20 Manchester United 1.53 Tottenham Hotspur 4.35 Aston Villa 4.35

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Chelsea mischt das Rennen um die Königsklasse auf

Wer im Wettmarkt für das Top-4-Finish echten Value sucht, muss den Blick abseits von Arsenal, Manchester City und Liverpool richten. Chelseas Attraktivität für Sportwetten-Fans ist nach den jüngsten Transfers spürbar gestiegen. Verglichen mit direkten Konkurrenten wie Manchester United bieten die Blues eine deutlich höhere Quote – ein Tipp auf den Einzug der Londoner in die Königsklasse ist daher hochinteressant.

An der Seitenlinie der West-Londoner übernimmt in dieser Spielzeit kein Geringerer als Ex-Liverpool-Star Xabi Alonso das Kommando. Allein diese Personalie ist ein Ausrufezeichen und sorgt in der Liga für Aufsehen.

Sobald Alonso seinen Kader in Cobham beisammen hat, dürfte er an den taktischen Stellschrauben drehen und eine Systemumstellung vornehmen. Zum Saisonstart der Premier League ist mit den Blues also wieder voll zu rechnen. Zwar gab es auch in der roten Hälfte Manchesters einen personellen Umbruch, doch dort gehen die Bookies von vornherein von einer Top-4-Platzierung aus (Quote unter 2.00).

Für Michael Carrick ist es die erste komplette Saison als Cheftrainer der Red Devils. Blickt man auf seinen Punkteschnitt aus der vergangenen Spielzeit, geht die Favoritenrolle für United vollkommen in Ordnung: Vor Carricks Übernahme holte Manchester lediglich 32 Punkte aus 21 Partien, unter seiner Regie sammelte das Team stolze 39 Zähler in 17 Begegnungen. Tottenham und Aston Villa gehen hingegen nur als Außenseiter ins Rennen um die Champions-League-Tickets.

Alonsos Taktik-Kniff als Schlüssel zum Erfolg?

Chelsea sticht auf diesem Wettmarkt als eine der spannendsten Optionen heraus, da sich hinter ihrer Quote fundierte Argumente liefern lassen. Alonso übernimmt das Ruder nach einer verkorksten Saison. Ein Trainerwechsel garantiert zwar nie auf Anhieb Konstanz, gibt dem Kader aber eine klare Philosophie an die Hand. Das Transferfenster unterstreicht diesen Anspruch deutlich – allen voran mit den Verpflichtungen von Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Palestra war in der vergangenen Saison an Cagliari ausgeliehen und glänzte dort als Außenverteidiger sowie auf der Schienenposition. Seine bärenstarken Leistungen brachten ihm den Titel als bester Abwehrspieler der Serie A ein – ein Hauptgrund, warum Alonso auf eine Dreierkette umstellen könnte. Mit 49 Tacklings in 37 Einsätzen belegte er intern Rang drei bei Cagliari und zog zudem 108 Fouls – Teambestwert.

Mit Quenda stoppt ein weiterer dynamischer Schienenspieler an der Stamford Bridge, der in der abgelaufenen Spielzeit als bester Nachwuchsspieler der portugiesischen Primeira Liga ausgezeichnet wurde.

Der Königstransfer ist jedoch der englische Nationalspieler Morgan Rogers, der für die Rekordsumme von rund 137 Millionen Euro (117 Mio. £) verpflichtet wurde. Er erzielte vergangene Saison 10 Ligatore und feuerte insgesamt 84 Torschüsse ab – der fünfthöchste Wert der gesamten Liga. Rogers nannte Alonso explizit als Hauptgrund für seinen Wechsel. Bei Chelsea dürfte er an der Seite von Cole Palmer als zweite Doppel-10 auflaufen.

Mit Chelsea ist definitiv zu rechnen. In der Premier-League-Saison 2025/26 erarbeiteten sie sich einen xG-Wert (erwartete Tore) von 66.53 – nur Manchester City lag mit 71.01 darüber. Das Problem: Es sprangen lediglich 58 tatsächliche Treffer heraus, was einer negativen Abweichung von -8.53 entspricht. Sorgen bereitete zudem der xGA-Wert (erwartete Gegentore) von 1.35 pro 90 Minuten. Nur vier Teams schnitten hier schlechter ab – drei davon stiegen ab.

United bleibt der sicherere Wett-Tipp für die Top 4

Carrick hat die Schwachstellen im Mittelfeld erkannt und personell nachgelegt: Mit Youri Tielemans und dem Ex-Chelsea-Akteur Andrey Santos holte er die nötige Physis und Passqualität ins Zentrum. Offensiv drückt der Schuh bei den Red Devils ohnehin nicht: 69 Treffer bedeuteten ein Plus von +3.51 gegenüber dem erwarteten xG-Wert von 65.49.

Nach dem Abgang von Casemiro bleibt abzuwarten, ob United seine enorme Torgefahr bei Standardsituationen beibehalten kann. In der Vorsaison erzielte das Team 19 Tore nach ruhenden Bällen – nur Meister Arsenal war noch erfolgreicher. Chelsea kassierte im selben Zeitraum 17 Gegentore nach Standards; lediglich Bournemouth, Crystal Palace und Liverpool fingen sich noch mehr ein.

Carricks Mannschaft verzeichnete ligaweit zudem die meisten Torschussversuche (596) und die meisten Schüsse auf das Tor (216). Defensiv kassierten sie zwei Gegentore weniger (50) als Chelsea (52), bei einem xGA-Wert von 48.57 im Vergleich zu 52.26 der Blues. Auch die Zweikampfquote spricht für United: Kein Team in der Premier League gewann mehr Am-Boden-Zweikämpfe (51.8 %).

Dennoch läuft die Suche nach weiteren Verstärkungen für die Zentrale weiter. Weil Wunschkandidaten verpasst wurden, bleibt eine leichte Unsicherheit im Mittelfeld bestehen. Dennoch sprechen die nachhaltigeren Ergebnisse für United. Ein Wett Tipp auf Chelsea lohnt sich daher vor allem dann, wenn die Quoten der Blues spürbar mehr Value bieten. Bei ähnlich niedrigen Quoten ist United die sicherere Option.

Spurs-Kaufrausch: Reicht das Investment für die Wende?

Tottenham dürfte aufgrund der gewaltigen Investitionen im Sommer viele Sportwetten-Fans anlocken. Die Spurs haben über 315 Millionen Euro (270 Mio. £) in Neuzugänge gepumpt, davon allein rund 215 Millionen Euro (185 Mio. £) für das Mittelfeld. Der Markt erwartet hier zwangsläufig einen Sprung nach vorne. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten auf Rang 17 deutet alles darauf hin, dass es in der kommenden Saison wieder aufwärtsgeht.

Dennoch sprechen die zugrunde liegenden Zahlen eine deutliche Sprache: Tottenham wies mit einem xG-Wert von 40.09 die schwächste Offensive der vier Anwärter auf. In der Defensive kassierte man 57 Gegentreffer – nur West Ham (65), Wolves (68) und Burnley (75) mussten noch öfter hinter sich greifen. Trotz dieser Baustellen wird Chefcoach Roberto De Zerbi versuchen, eine der größten Stärken der Spurs für den Angriff auf die Champions-League-Plätze zu nutzen.

Tottenham erzielte nämlich wie Manchester United 19 Tore nach Standardsituationen. Das entsprach satten 39.58 % aller 48 erzielten Ligatore der vergangenen Saison.

Nach den immensen Ausgaben im Sommer wird eine schnelle Entwicklung erwartet – und weitere Transfers sollen folgen. Zwar bringen Spieler wie Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul Van Hecke, Andy Robertson und Marcos Senesi reichlich Premier-League-Erfahrung mit, doch angesichts der extrem starken Konkurrenz und des neu zusammengewürfelten Kaders ist ein Wett Tipp auf die Top 4 bei Tottenham mit hohem Risiko verbunden.

Leistungsträger-Abgänge bringen Aston Villa ins Straucheln

Das stärkste Argument für Aston Villa ist die Defensive – hier liefert das Team von Unai Emery die besten Werte im Vergleich der vier Kandidaten. Die Villans kassierten in der letzten Saison nur 49 Gegentore. Einzig Arsenal (27), Man City (35), Brighton (46) und Sunderland (48) verteidigten noch sattelfester. Villas xGA-Wert lag bei 53.92, was bedeutet, dass sie die Erwartungen defensiv um -4.92 Tore übertrafen.

Die Offensive überzeugt dagegen weniger: Mit 48.20 erwarteten Toren hinkt man Chelsea und Manchester United deutlich hinterher. Besonders alarmierend ist der Verlust zweier absoluter Schlüsselspieler: Tielemans und Rogers wechselten ausgerechnet zur direkten Konkurrenz um die Königsklasse. Mit Tielemans auf dem Platz lag Villas Siegquote bei 53 % – ohne ihn fiel sie drastisch auf 41 %.

Zwar hat sich Villa im zentralen Mittelfeld mit João Gomes und Johan Manzambi verstärkt, doch der Kader wirkt in der Breite weiterhin zu dünn, um gleichzeitig in der Liga und auf europäischer Ebene auf Top-Niveau zu performen. All diese Faktoren führen dazu, dass Villa mit einer vergleichsweise hohen Quote auf einen Top-4-Platz gehandelt wird. In der Vorsaison gelang der Coup noch, obwohl man nach den xP (Expected Points) eigentlich nur auf Rang 12 erwartet worden war.

Da wichtige Säulen das Team verlassen haben und die Neuzugänge Zeit brauchen werden, um sich an das hohe Tempo der Premier League zu gewöhnen, solltest Du von einem Wett Tipp auf Villa in diesem Markt vorerst Abstand nehmen.

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