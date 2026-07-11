WM | Norwegen gegen England: Bwin bietet massiven Quotenboost für “beide Teams treffen” auf 100.0!

Der lizenzierte Buchmacher wartet mit einem extremen Quotenboost für Neukunden auf. Wenn du darauf setzt, dass im Duell zwischen Norwegen und England beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen, erhöht der Anbieter die Quote auf astronomische 100,0. Dies macht das Angebot besonders attraktiv für taktische Tipper.

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Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Norwegen und England in den letzten Spielen eine enorme Offensivkraft bewiesen haben. Beide Kader verfügen über absolute Weltklasse-Stürmer, die regelmäßig treffen.

Du siehst, dass Norwegen und England in den letzten Spielen eine enorme Offensivkraft bewiesen haben. Beide Kader verfügen über absolute Weltklasse-Stürmer, die regelmäßig treffen. ⚔️ Der Kontext: Da es um ein entscheidendes Weltmeisterschaftsspiel geht, wird keine der beiden Mannschaften passiv agieren. Die Teams werden von Beginn an den Weg nach vorne suchen, um die nächste Runde zu erreichen.

Da es um ein entscheidendes Weltmeisterschaftsspiel geht, wird keine der beiden Mannschaften passiv agieren. Die Teams werden von Beginn an den Weg nach vorne suchen, um die nächste Runde zu erreichen. 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von der regulären Quote 1,65 auf die Boost-Quote von 100,0 bietet dir einen massiven Mehrwert. Du erhältst hier eine mathematische Value-Wette, die das normale Marktniveau extrem übertrifft.

So verwendest du den Bonus

Das Einlösen des Angebots ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten platzierst du deine Wette:

Öffne die App von bwin oder besuche die Webseite über den speziellen Marketing-Link. Registriere deinen kostenlosen bwin-Account und verifiziere dein Konto vollständig. Zahle mindestens 10 € ein. Wähle das Weltmeisterschaftsspiel Norwegen gegen England aus. Platziere deine Wette vor dem Spiel auf den Markt "beide Teams treffen" (maximaler Einsatz für den Boost: 1 €).

Die Bedingungen des Quotenboosts im Detail

Bwin überzeugt durch eine transparente Struktur. Allerdings gelten strenge Regeln für diese Promotion. In der folgenden Tabelle siehst du die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick.

Bedingung Details Zielgruppe Ausschließlich ausgewählte Neukunden aus Deutschland (18+) Mindesteinzahlung 10 € Maximaler Boost-Einsatz 1 € (höhere Einsätze werden zur Normalquote abgerechnet) Wettart Nur Einzelwetten vor dem Spiel (keine Livewetten, kein Cashout) Auszahlung der Gewinne Regulärer Gewinn (Quote 1,65) in bar, Differenzgewinn als FreeBet Gültigkeit der FreeBet Kurze Frist von 7 Tagen Umsatzbedingungen Keine. Nettogewinne aus der FreeBet sind direkt auszahlbar.

Der Buchmacher bwin verfügt über eine offizielle deutsche Lizenz (Whitelist), was die Seriosität der Plattform garantiert. Beachte bitte, dass durch die Aktivierung dieses Boosts dein Anspruch auf den regulären bwin-Willkommensbonus verfällt. Wenn du gewinnst, wird dir der Zusatzgewinn bis maximal 100 € als FreeBet gutgeschrieben. Bei der Nutzung der FreeBet gibt es keine Mindestquote, was dir maximale Flexibilität ermöglicht. Dies rundet das Gesamtpaket ab.

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