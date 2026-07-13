Frankreich vs Spanien Wett Tipp: Revanche für Les Bleus nach Nations-League-Dämpfer

Unser Wett-Experte erwartet ein absolut enges Match auf Augenhöhe. Dennoch hat Frankreich die hohen Erwartungen bislang voll erfüllt und wirkt bereit für den nächsten großen Schritt.

Die besten Wetten für Frankreich vs Spanien

Beide Teams treffen - Ja zu einer Quote von 1.65 auf Betano

Torschütze (beliebiges Zeitfenster) - Kylian Mbappe zu einer Quote von 2.07 auf Betano

1x2 - Frankreich zu einer Quote von 2.37 auf Betano

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Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 2:1 Spanien

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappe, Ousmane Dembele; Spanien – Lamine Yamal

Frankreich ist nur noch einen einzigen Schritt vom Einzug in das Finale der Weltmeisterschaft 2026 entfernt. Ein Ticket für das Endspiel würde den „Bleus“ zudem die perfekte Chance bieten, das bittere Drama vom WM-Finale 2022 endgültig vergessen zu machen. Zuvor gilt es für sie jedoch, am Dienstagabend im texanischen AT&T Stadium die spanische Hürde zu überspringen.

Die Mannschaft von Didier Deschamps präsentierte sich beim Viertelfinalsieg gegen Marokko defensiv extrem abgezockt. Der Weltmeister von 2018 ließ in den gesamten 90 Minuten lediglich einen einzigen Torschuss zu, diktierte über die komplette Spielzeit das Tempo und ließ den „Atlas-Löwen“ kaum Raum für gefährliche Offensivaktionen.

An Motivation dürfte es den Franzosen ohnehin nicht mangeln – ganz besonders, weil man im vergangenen Jahr im Halbfinale der Nations League eine schmerzhafte Niederlage gegen Spanien einstecken musste. Das damalige Offensivspektakel endete 5:4 zugunsten der Selección.

Spanien hat bei dieser Weltmeisterschaft spielerisch vielleicht noch nicht das absolute Nonplusultra abgerufen, aber die Mannschaft liefert die nötigen Ergebnisse auf den Punkt ab. Im Viertelfinale setzte man sich haarscharf gegen Portugal durch, als Mikel Merino in der Nachspielzeit den erlösenden Siegtreffer erzielte. Auch das Halbfinal-Duell mit Belgien steuerte in der regulären Spielzeit lange auf ein Remis zu, ehe Merino einmal mehr zum umjubelten Matchwinner avancierte.

Die „La Roja“ peilt ihr erstes WM-Finale seit dem historischen Triumph 2010 in Südafrika an. Überraschenderweise war dies bislang Spaniens einzige Finalteilnahme überhaupt – und die aktuelle Partie markiert erst das dritte WM-Halbfinale ihrer Geschichte. Die Elf von Luis de la Fuente wird definitiv mit breiter Brust auflaufen und auf die Überraschung schielen, zumal der furiose 5:4-Sieg im vergangenen Jahr in Deutschland noch frisch im Gedächtnis ist.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Spanien

Frankreich:Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Spanien:Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Defensivreihen auf dem Prüfstand

Beide Teams standen im bisherigen Turnierverlauf hinten extrem stabil, haben gleichzeitig aber auch im letzten Drittel enorm viel Qualität auf den Platz gebracht. Frankreich blickt aktuell auf eine Serie von drei Zu-Null-Spielen in Folge zurück und kassierte im gesamten Turnierverlauf erst zwei Gegentore. Auf der Gegenseite agierte man im gegnerischen Sechzehner eiskalt: 16 erzielte Turniertreffer bedeuten den Spitzenwert knapp hinter Argentinien (17).

Auch Spanien verdiente sich defensiv Bestnoten und musste bis zum Viertelfinal-Kracher gegen Belgien keinen einzigen Gegentreffer bei dieser WM hinnehmen. Das Team von De la Fuente hat in den bisherigen sechs Partien jedoch auch selbst 11 Mal eingenetzt – was einem starken Schnitt von 1,83 Toren pro Spiel entspricht. Entsprechend selbstbewusst werden beide Offensivreihen versuchen, die gegnerische Abwehrkette zu knacken.

Lediglich Belgien (112) feuerte im bisherigen Turnierverlauf häufiger aufs Tor als Frankreich und Spanien, die jeweils starke 110 Abschlussversuche verbuchen konnten. Bei diesen Werten deutet am Dienstag alles auf ein echtes Offensivspektakel hin. Da zudem in den letzten drei direkten Duellen dieser beiden Nationen immer Tore auf beiden Seiten fielen, spricht vieles dafür, dass sich dieser Trend in Texas fortsetzt.

Frankreich vs Spanien Wette 1: Beide Teams treffen - Ja zu einer Quote von 1.65 auf Betano

Trifft Mbappe Frankreich ins Finale?

Während sich das Rennen um den WM-Titel allmählich dem Höhepunkt nähert, spitzt sich auch der Kampf um den Goldenen Schuh immer weiter zu. Einmal mehr stehen Lionel Messi und Kylian Mbappe im Rampenlicht dieser Weltbühne. Beide Ausnahmekönner stehen aktuell bei insgesamt acht Turniertoren, wobei Mbappe dank seiner drei Torvorlagen die Nase im direkten Ranking vorn hat.

Interessanterweise zeigten beide Superstars im Viertelfinale vom Elfmeterpunkt Nerven, machten diesen Fauxpas jedoch jeweils mit einem Treffer aus dem Spiel heraus wieder wett. Mbappe strahlt von der ersten Minute an pure Torgefahr aus und brennt darauf, seine Nation ins WM-Finale zu führen. Mit acht Toren aus den letzten sechs Partien kommt er auf einen bärenstarken Schnitt von 1,3 Treffern pro Spiel.

Erwischt er gegen Spanien erneut einen Sahnetag, stehen die Chancen für den zweimaligen Weltmeister exzellent, die Halbfinal-Hürde erfolgreich zu nehmen.

Frankreich vs Spanien Wette 2: Torschütze (beliebiges Zeitfenster) - Kylian Mbappe zu einer Quote von 2.07 auf Betano

Aller guten Dinge sind drei für Les Bleus

Frankreich geht völlig zurecht als Favorit in dieses Halbfinale, und es fällt schwer, zum jetzigen Zeitpunkt gegen das Starensemble zu wetten. Die „Bleus“ reiten auf einer Welle von sieben Siegen in Serie und haben von ihren letzten 17 Länderspielen lediglich ein einziges verloren.

Doch auch Spanien hat abgeliefert. Die „La Roja“ feierte nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Kap Verde fünf Siege in Folge. Ihre letzte Niederlage resultiert aus dem Nations-League-Finale – und selbst die kassierte man erst im Elfmeterschießen. Die historische Bilanz der letzten fünf direkten Duelle macht den Spaniern ebenfalls Mut, denn drei dieser Partien konnte die Selección für sich entscheiden.

Dennoch wirkt Frankreich im Hier und Jetzt spielerisch einen Tick reifer und gefestigter. Die „Bleus“ gewannen zwei der letzten fünf Begegnungen, ein Spaziergang wird dieses Halbfinale für keine der beiden Seiten. Wenn man die aktuelle Formkurve beider Teams vergleicht, tendieren wir dazu, dass Frankreich am Ende das Ticket für sein drittes WM-Finale in Serie löst.

Frankreich vs Spanien Wette 3: 1x2 - Frankreich zu einer Quote von 2.37 auf Betano

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