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David Raczinski

WM | Schweiz gegen Kolumbien : ODDSET boostet die Quote für Mehr als 1.5 Tore auf 20.0!

Schweiz - Kolumbien
Schweiz
Kolumbien
Weltmeisterschaft

Bei ODDSET profitieren die Kunden von einer exklusiven Aktion zum anstehenden Weltmeisterschaftsspiel.

Das Traditionsunternehmen mit deutscher Lizenz wartet mit einem extremen Quotenboost für das Duell zwischen der Schweiz und Kolumbien am 7. Juli 2026 um 22:00 Uhr auf. Neukunden erhalten für den Wettmarkt „Mehr als 1.5 Tore“ eine künstlich erhöhte Quote von 20.0 statt der regulären 1,36.

Sichere Dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Analyse der Quote

  • Form & Statistik: Du siehst, dass sowohl die Schweiz als auch Kolumbien in den letzten Spielen eine hohe Offensivpräsenz gezeigt haben. Ein einziger Treffer auf beiden Seiten reicht bereits aus, um diese Wette erfolgreich zu gestalten.
  • ⚔️ Der Kontext: Da es um ein entscheidendes Weltmeisterschaftsspiel geht, wird keine der beiden Mannschaften passiv agieren. Ein frühes Tor zwingt den Gegner zum Handeln, was Räume öffnet und die Wahrscheinlichkeit für weitere Treffer drastisch erhöht.
  • 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von der regulären Quote 1,36 auf die Boost-Quote von 20.0 bietet Dir einen massiven Mehrwert, da das statistische Risiko in keinem Verhältnis zu dieser enormen Gewinnquote steht.

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Das Angebot im Überblick

Die Rahmenbedingungen der Promotion sind klar strukturiert. In der folgenden Tabelle siehst Du die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

DetailKondition
VeranstalterODDSET Sportwetten GmbH (Deutsche Lizenz)
WettmarktMehr als 1.5 Tore (Schweiz - Kolumbien)
Reguläre Quote1,36
Geboostete Quote20.0
Exakter Einsatz5,00 EUR
Maximaler Gewinn100,00 EUR (als Bonusguthaben)
Mindestquote Umsatz1.75
Umsatzfaktor8-fach
Frist30 Tage

So verwendest du den Bonus

Das Platzieren der Wette ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten nimmst Du an der Aktion teil:

  1. Öffne die App von ODDSET über den Promotions-Link dieser Landingpage.
  2. Registriere ein neues Spielkonto und verifiziere Deine Daten.

  3. Gib bei der Anmeldung den ODDSET Bonus Code ein, um dir als neuer Spieler das exklusive Willkommensguthaben von bis zu 110 € zu sichern.

  4. Leiste eine erste Einzahlung von mindestens 5,00 EUR.
  5. Wähle das Spiel Schweiz gegen Kolumbien aus.
  6. Platziere Deine erste Wette auf „Mehr als 1.5 Tore“ mit dem exakten Wetteinsatz von 5,00 EUR als Einzelwette vor Spielbeginn.

Wichtiger technischer Hinweis: Aus Systemgründen zeigt Dir der Wettschein nur die Standardquote von 1,36 an. Die Abrechnung erfolgt im Erfolgsfall dennoch automatisch zur Top-Quote von 20.0. Füge keine weiteren Tipps hinzu.

Sobald die Wette gewinnt, schreibt Dir der Anbieter den Gewinn von 100,00 EUR als Bonusguthaben gut. Um dieses Guthaben uneingeschränkt auszuzahlen, musst Du den Betrag innerhalb von 30 Tagen insgesamt 8-mal (Gesamteinsatz: 800,00 EUR) bei einer Mindestquote von 1.75 umsetzen. Dies rundet das Gesamtpaket ab.

Vor- und Nachteile des ODDSET Quoten-Turbos

Vorteile

✅ Extremer Quoten-Sprung von 1,36 auf 20.0

✅ Sehr hohe Wahrscheinlichkeit bei über 1.5 Toren im Spiel

✅ Seriöser Anbieter mit deutscher Rechtssicherheit

✅ Faire Umsatzfrist von 30 Tagen

Nachteile

❌ Gewinn wird als Bonusguthaben statt Cash ausgezahlt

❌ Stringente Umsatzbedingungen (8-facher Umsatz erforderlich)

❌ Maximaler Einsatz ist strikt auf 5,00 EUR limitiert

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