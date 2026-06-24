Quoten für die meisten Vorlagen bei der WM 2026: Wett-Tipps und Analysen

Wir zeigen Dir die Favoriten auf die meisten Assists, smarte Value-Picks und Außenseiter-Tipps sowie eine praktische Wettstrategie.

Aktuelle Quoten für die meisten WM 2026 Vorlagen: Die Hauptfavoriten

Der Markt für die meisten Vorlagen bei der WM 2026 ist extrem faszinierend. Hier zählt nicht der Name allein. Tatsächlich stehen vor allem die primären Kreativspieler und Spielmacher der Teams im Fokus. Auch die Verantwortung für Standardsituationen und die Wahrscheinlichkeit, wie weit ein Team im Turnier kommt, spielen eine entscheidende Rolle. Zudem beeinflusst die Qualität der Abnehmer im Sturm direkt die Quoten.

Diese Preise bleiben während des Turniers selten stabil. Die Quoten verschieben sich schnell als Reaktion auf Verletzungen, Taktiken, Formkurven und Trainerentscheidungen. Hier ist ein schneller Überblick über die kreativsten Köpfe an der Spitze des Marktes nach den ersten beiden Spieltagen:

Spieler National team Position Quote Notizen Michael Olise Frankreich Flügelspieler 3.75 Klarer Favorit Alexander Isak Schweden Stürmer 11.00 Geteilter Führender bei den Assists Joshua Kimmich Deutschland Außenverteidiger 15.00 Kreativposten aus der Tiefe Bruno Fernandes Portugal Mittelfeldspieler 17.00 Kreativer Maestro in einem starken Team Mohamed Salah Ägypten Offensiver Mittelfeldspieler 21.00 Routinier glänzt in schwacher Gruppe Martin Ødegaard Norwegen Mittelfeldspieler 21.00 Vorlagengeber für Erling Haaland

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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Wie Wetten auf die meisten Vorlagen bei der WM 2026 funktionieren

Dieser spezielle Wettmarkt wird anhand des Spielers abgerechnet, der über das gesamte Turnier hinweg die meisten Assists verbucht. Die Gutschrift eines Assists erfolgt nach den eigenen Regeln des jeweiligen Buchmachers. Genau deshalb kann es vorkommen, dass sich zwei Bookies uneinig darüber sind, ob ein abgefälschter Pass oder ein herausgeholter Elfmeter für die Gesamtwertung zählt.

Deshalb ist es ratsam, die Marktregeln Deines gewählten Buchmachers zu prüfen, bevor Du Deinen Wett-Tipp platzierst. So weißt Du genau, was passieren muss, damit Dein Schein gewinnt.

Das Abschneiden des Teams ist elementar, wenn Du den Gewinner in diesem Markt bestimmen willst. Es bringt wenig, auf einen Elite-Spielmacher zu setzen, wenn seine Nation voraussichtlich schon in der Gruppenphase die Segel streichen muss. Du musst also langfristig denken und die Spieler auswählen, die gute Chancen haben, mindestens das Halbfinale zu erreichen.

Es hilft auch zu verstehen, wie sich diese Option von anderen WM-Langzeitwetten unterscheidet. Beim Markt für die meisten Vorlagen geht es um den letzten Pass, nicht um den Abschluss. Die Wette auf den Torschützenkönig belohnt den treffsichersten Spieler. Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball basiert auf einer subjektiven Wahl zum besten Spieler des Turniers. Vorlagen-Märkte für einzelne Spiele wiederum beziehen sich nur auf eine bestimmte Partie und nicht auf das gesamte Turnier. Wenn Du diese Nuancen kennst, verhinderst Du, dass Du zwar auf den richtigen Spieler, aber im falschen Markt wettest.

Favoriten auf die meisten WM 2026 Vorlagen: Die Spieleranalyse

Werfen wir einen Blick auf die sechs heißesten Kandidaten auf dem Wettmarkt, kurz vor dem letzten Gruppenspieltag. Kreative Verantwortung, Standards und die Qualität der Teamkollegen im Sturm können die Chancen eines Spielers hier massiv erhöhen.

Michael Olise – Quote um 3.75 auf die meisten Vorlagen

Bayern-Star Michael Olise ging bereits vor dem ersten Anpfiff als Top-Favorit in das Rennen um die meisten Assists. Die Logik dahinter war absolut schlüssig: Der französische Nationalspieler spielte eine überragende Vereinssaison in der Bundesliga und sammelte stolze 19 Vorlagen in 32 Einsätzen.

Dank dieser Leistungen wurde Olise in einer weiteren Meistersaison der Bayern zum Spieler der Saison gewählt. Ihn in der offensivstarken französischen Auswahl von Didier Deschamps wirbeln zu sehen, machte einen Wett-Tipp auf ihn nur noch attraktiver.

Bislang hat der 24-Jährige seine Ambitionen mit drei Assists in den ersten beiden WM-Spielen absolut untermauert. Damit hat er sich deutlich von Bruno Fernandes abgesetzt und die alleinige Marktführung übernommen. Da Kylian Mbappé vorne eiskalt knipst, sollte Frankreich weit kommen – Olise ist seine niedrige Quote definitiv wert.

Alexander Isak – Quote um 11.00 auf die meisten Vorlagen

Wie schnell sich das Blatt im Vorlagen-Rennen wenden kann, zeigt das Beispiel Alexander Isak. Der schwedische Angreifer war vor der WM eigentlich überhaupt kein Thema für diesen Markt. Der 26-Jährige hat in seiner gesamten Karriere noch nie mehr als sechs Assists in einer kompletten Ligasaison verbucht.

Trotzdem hat er bei diesem Turnier bereits drei Tore für ein extrem offensiv ausgerichtetes Schweden aufgelegt. Die heftige 1:5-Klatsche der Mannschaft von Graham Potter im letzten Spiel gegen die Niederlande war jedoch ein herber Dämpfer.

Schweden offenbart in der Defensive große Lücken, und es wäre eine dicke Überraschung, wenn sie mehr als eine K.-o.-Runde überstehen. Das spricht dafür, dass Spieler aus den absoluten Top-Nationen letztlich den deutlich besseren Value bieten.

Joshua Kimmich – Quote um 15.00 auf die meisten Vorlagen

Der Kampf um die kreative Krone der Weltmeisterschaft zieht sich durch die unterschiedlichsten Positionen. Obwohl er den Großteil seiner Karriere im Mittelfeld verbracht hat, agiert Joshua Kimmich bei Deutschland als Rechtsverteidiger.

Nach zwei Vorlagen im Auftaktspiel gegen Curaçao hat sich Kimmich zu einem echten Top-Anwärter gemausert. Er kommt bei diesem Turnier auf durchschnittlich 4,0 Key Passes (schlüsselhafte Pässe) pro Spiel. Allerdings besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er im letzten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ecuador eine Pause bekommt.

Dadurch könnte Kimmich etwas an Boden auf Olise verlieren, der für Frankreich im Kampf um den Gruppensieg wohl auflaufen wird. Dennoch bleibt der Deutsche eine absolut solide Option in diesem Markt.

Bruno Fernandes – Quote um 21.00 auf die meisten Vorlagen

Zusammen mit Olise war Bruno Fernandes vor dem Turnier der gemeinsame Buchmacher-Favorit auf die meisten Assists. In der Saison 2025/26 legte er für Manchester United 21 Tore auf und stellte damit einen neuen Assist-Rekord für eine einzelne Premier-League-Saison auf.

Mit 137 Key Passes stellte er in der Premier League alle in den Schatten – das waren 49 mehr als Dominik Szoboszlai von Liverpool. Auch für die portugiesische Nationalmannschaft glänzte er in den diesjährigen Testspielen mit durchschnittlich 1,10 Vorlagen pro Partie.

Nach Portugals holprigem Start beim 1:1 gegen die DR Kongo ging Fernandes' Quote etwas in die Höhe. Beim 5:0-Sieg gegen Usbekistan verbuchte der 31-Jährige dann jedoch seinen ersten Assist und spielte zwei Key Pässe. Da das Team von Roberto Martínez das Potenzial hat, ganz weit zu kommen, bringt Fernandes zu dieser Quote richtig guten Value mit.

Mohamed Salah – Quote um 21.00 auf die meisten Vorlagen

Nach einer frustrierenden letzten Saison mit Liverpool scheint Mohamed Salah den Spaß am Fußball endgültig wiedergefunden zu haben. In beiden Auftaktpartien Ägyptens steuerte er jeweils eine Vorlage bei. In einer etwas tieferen Rolle hinter Stürmer Omar Marmoush findet der 34-Jährige den nötigen Platz, um Chancen für seine Kollegen zu kreieren.

Nach zwei Spieltagen weisen nur drei Akteure einen besseren Schnitt auf als Salah mit seinen 4,00 Key Passes pro Spiel. Zudem hat Ägypten mit Iran noch ein machbares letztes Gruppenspiel vor der Brust.

Mit einem Sieg würden sie die Gruppe als Erster abschließen und im Achtelfinale auf einen Gruppendritten treffen. Danach müssten die Pharaonen im Viertelfinale aber wohl die USA ausschalten. Das spricht eher dagegen, dass Salah am Ende auf genauso viele Einsätze kommt wie die Konkurrenz aus den Top-Nationen.

Martin Ødegaard – Quote um 21.00 auf die meisten Vorlagen

Norwegen reiste als Geheimfavorit auf einen tiefen Turnierlauf zu dieser WM – und die Skandinavier haben bereits bewiesen, warum. Mit sieben erzielten Toren aus den Spielen gegen Irak und Senegal bringen sie brutale Offensivpower mit.

Kapitän Martin Ødegaard ist der kreative Fixpunkt ihres Spiels. Der Mittelfeldmann von Arsenal steht bereits bei zwei Vorlagen, nachdem er Erling Haaland beim 3:2-Erfolg im letzten Spiel perfekt bediente. Diese Ausbeute überrascht kaum, wenn man bedenkt, dass der 27-Jährige schon in der Qualifikation in nur fünf Einsätzen sieben Tore vorbereitete.

Ab jetzt wird es für Norwegen allerdings deutlich ungemütlicher, da als Nächstes Top-Favorit Frankreich wartet. Dennoch wird Trainer Ståle Solbakken garantiert an seiner Offensivphilosophie festhalten. Da Ødegaard massiv von Haalands eiskalter Chancenverwertung profitiert, ist er zu seiner aktuellen Quote ein heißer Tipp.

Value-Picks und Außenseiter für den Markt der meisten Vorlagen

Der spätere Gewinner bei den WM-Vorlagen ist selten der Spieler mit der absolut niedrigsten Quote. Kreative Mittelfeldspieler, spielstarke Flügelstürmer und Standardspezialisten aus Top-Teams ziehen oft an den Favoriten vorbei – besonders, wenn ihre Nation einen vermeintlich leichten Turnierbaum erwischt. Hier sind drei Tipps, die zu höheren Quoten echten Value bieten könnten:

Value-Picks

Lamine Yamal – Value bei einer Quote um 41.00

Lamine Yamal liefert weiterhin Leistungen ab, die sein junges Alter komplett Lügen strafen. In der vergangenen La-Liga-Saison verbuchte er 11 Assists für Barcelona und etablierte sich als einer der gefährlichsten Angreifer im Weltfußball. Zum zweiten Mal in Folge kreierte er die meisten Tore im spanischen Oberhaus.

Da er bereits bei der Euro 2024 die Vorlagenliste anführte, sollte man Yamal trotz seines bislang fehlenden Assists keinesfalls abschreiben. Der Teenager traf oder assistierte vor zwei Sommern in jeder einzelnen K.-o.-Runde. Wenn er wieder bei 100 % Fitness ist, bleibt ihm in einer stark eingeschätzten spanischen Mannschaft genug Zeit, die Konkurrenz einzuholen.

Luis Díaz – Value bei einer Quote um 101.00

Das kolumbianische Kraftpaket Luis Díaz blickt auf eine herausragende Saison beim FC Bayern München zurück. Er erzielte 15 Tore und steuerte 14 Vorlagen für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga bei. Díaz ist ein unberechenbarer Spielertyp, der gerne von der linken Außenbahn nach innen zieht und dadurch im Umschaltspiel eine permanente Gefahr darstellt.

Da er von James Rodríguez gefüttert wird, ist Díaz vielleicht nicht der einzige Kolumbianer auf dem Zettel, aber seine enorme offensive Ausbeute lässt die aktuelle Quote fast schon zu hoch erscheinen. Einen Assist hat er bei dieser WM bereits auf dem Konto.

Pedri – Value bei einer Quote um 151.00

Ein weiterer entscheidender Kreativposten für den Mitfavoriten Spanien ist Pedri. Er hat bisher 115 Pässe im Angriffsdrittel gespielt – der absolute Spitzenwert des gesamten Turniers. Eine Erfolgsquote von 80 % unterstreicht seine enorme Präzision in den gefährlichen Zonen. Der 23-Jährige schlug zudem vier Flanken und spielte drei Steckpässe.

Obwohl Pedri nicht primär als klassischer Scorer bekannt ist, legte er in der vergangenen La-Liga-Saison mit neun Assists einen persönlichen Karrierebestwert hin. Wie seine WM-Statistiken zeigen, agiert er in der Nationalelf deutlich offensiver. Da potenziell noch sechs Spiele anstehen, bietet der Mittelfeldstratege zu diesen Mammut-Odds fantastischen Value.

Spannende Spielmacher aus anderen Regionen

Abseits der ganz großen Weltstars könnten diesen Sommer auch einige Kreativköpfe aus anderen Ecken der Fußballwelt Akzente setzen. Durch die Aufstockung des Turniers auf 48 Nationen gibt es mehr Spiele und somit mehr Gelegenheiten für vermeintliche Underdogs, über sich hinauszuwachsen. Hier sind drei Longshots aus anderen Regionen:

Achraf Hakimi – Quote um 41.00

Hakimi gehört zu den besten Offensiv-Außenverteidigern der Welt. Er sorgt für die nötige Breite im Spiel der marokkanischen Nationalmannschaft, die schon bei der WM 2022 im Halbfinale stand. Hakimis Tiefenläufe sind für jede gegnerische Abwehrkette ein absoluter Albtraum.

Wenn Marokko die Runde der letzten 32 übersteht, könnte er über seine präzisen Hereingaben von rechts klammheimlich Assists sammeln, während die großen Namen zu deutlich niedrigeren Quoten gehandelt werden.

Maxi Araújo – Quote um 151.00

Uruguyas offensivfreudiger Außenverteidiger Maxi Araújo wird von Marcelo Bielsa regelmäßig sehr hoch geschoben. In der WM-Qualifikation legte er in 15 Spielen vier Tore auf. Der 26-Jährige überzeugte bei dieser Endrunde bereits mit zwei Toren und einer Vorlage. Seine weiteren Chancen hängen jedoch stark davon ab, ob die Celeste im letzten Gruppenspiel gegen Spanien Zählbares mitnimmt.

Son Heung-min – Quote um 301.00

Der langjährige Kapitän Südkoreas verfügt über jahrelange Erfahrung auf absolutem Elite-Niveau und glänzt mittlerweile gleichermaßen als Vorbereiter wie als Knipser. Als absolut gesetzter Fixpunkt im Angriffsspiel seiner Nation ist der Ex-Spurs-Star ein spannender Außenseiter-Tipp für extrem hohe Quoten. Südkorea sollte die nächste Runde erreichen, muss in der K.-o.-Phase dann aber für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Strategie-Tipps für Wetten auf den WM 2026 Vorlagen-Markt

Wenn Du clever an Deine Wett-Tipps herangehen willst, musst Du die individuelle Qualität des Spielers immer mit den Erfolgsaussichten seines Teams abwägen. Zusätzliche Spiele und Spielzeit sind auf diesem Markt oft der entscheidende Faktor. Hier sind einige wichtige Punkte, die Du vor Deiner Tippabgabe beachten solltest:

Priorisiere als absolutes Minimum Spieler von Nationen, die realistisch das Viertel- oder Halbfinale erreichen können.

Achte auf die designierten Standardschützen, die Ecken und Freistöße ausführen.

Fokussiere Dich auf Spieler, die bei den underlying Data (den zugrundeliegenden Statistiken) zur Chancenerarbeitung ganz weit vorne liegen.

Analysiere die Qualität der Stürmer, die die kreierten Chancen am Ende auch verwerten müssen.

Behalte die aktuellsten News zu Verletzungen und Fitnessständen im Auge.

Vergiss nicht: Mehr Spielzeit und zusätzliche Partien entscheiden hier oft über den Gewinn, nicht der blochte Ruf des Spielers.

Meide Akteure, die sich die Standards mit Teamkollegen teilen, da dies den kreativen Output halbiert.

Schreibe offensive Außenverteidiger und Flügelstürmer nicht ab, da viele Teams extrem über die Flügel spielen.

Verteile Dein Risiko lieber auf mehrere Kandidaten im Quotenmarkt, anstatt alles auf einen einzigen Favoriten zu setzen.

FAQ zu Wetten auf die meisten WM 2026 Vorlagen

Was zählt auf dem Wettmarkt für die meisten WM 2026 Vorlagen als Assist?

Ein Assist ist im Regelfall der letzte Pass oder die letzte Ballberührung, die direkt zu einem Tor führt. Einige Buchmacher definieren einen Assist jedoch etwas anders: Manche zählen herausgeholte Elfmeter oder abgefälschte Pässe mit, andere wiederum nicht. Prüfe vor Deinem Wett-Tipp immer die genauen Marktregeln des Bookies.

Müssen Spieler das Finale erreichen, um die Vorlagenwertung zu gewinnen?

Nicht zwingend, aber es ist ohne Zweifel ein riesiger Vorteil. Wenn Dein ausgewählter Spieler die späten Phasen des Turniers erreicht, hat er einfach mehr Spiele und Gelegenheiten, Tore vorzubereiten. Ein Top-Vorlagengeber eines Teams, das früh ausscheidet, hat selten genug Partien, um am Ende ganz oben zu stehen.

Gewinnen Mittelfeldspieler den Vorlagen-Markt eher als Stürmer?

Flügelspieler und kreative, offensive Mittelfeldspieler haben in der Tat sehr gute Chancen, diesen Wett-Tipp zu gewinnen. Das liegt daran, dass sie in den meisten Nationalteams für den finalen Pass zuständig sind. Allerdings können auch hängende Spitzen, spielende Neuner ("False Nines") oder extrem offensiv ausgerichtete Außenverteidiger eine große Rolle bei der Chancenerstellung spielen.

Kann ein Spieler einer kleineren Nation die Vorlagenliste des Turniers anführen?

Absolut, allerdings ist der Weg dorthin deutlich schwerer. Ein überraschend langer Turnierlauf, die Rolle als Standardspezialist oder eine herausragende individuelle Leistung können einen Underdog ins Rennen bringen – genau deshalb bieten Außenseiter hier manchmal echten Value.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um eine Wette auf die meisten Vorlagen zu platzieren?

Dieser Markt ist sehr unvorhersehbar. Deutlich kalkulierbarer wird er, sobald die Gruppenphase endet. Danach ist das Risiko geringer, dass einzelne Spieler in bestimmten Partien plötzlich zwei oder drei Assists auf einmal sammeln. Zudem lassen sich die Wege durch die K.-o.-Runde besser einschätzen, wodurch Du leichter siehst, welche Akteure die meisten Spiele absolvieren werden.

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