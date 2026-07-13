Vom Spieltag zum Markttag: Entdecken Sie unsere Geldanlage-Angebote

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England fans World CupGetty Images
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Angelica Daujotas

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Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.

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Fußball lebt von klugen Entscheidungen. Top-Teams spielen nicht nur für den Moment – sie planen die Zukunft. Übernehmen Sie diese Haltung auf und neben dem Platz und gehen Sie den nächsten Schritt.

Goal hat sich mit der Multi-Asset-Anlageplattform eToro zusammengetan, um Ihnen ein starkes Anlageangebot zu präsentieren, das speziell für Fans konzipiert wurde, die bereit sind, langfristig Vermögen aufzubauen.

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💰 Das Angebot

Jeder Fan hat seinen nächsten Schritt. Machen Sie Ihren zu einem großen Schritt mit diesem Angebot: Zahlen Sie 100 € ein und erhalten Sie Vermögenswerte im Wert von 50 € direkt in Ihr Portfolio.

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Es gelten die AGB.

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  1. Registrieren: Erstelle ein neues Konto über den eToro-Registrierungslink.
  2. Verifizieren: Verifiziere dein Profil vollständig über die Standard-Sicherheitsmaßnahmen von eToro.
  3. Investieren: Zahlen Sie mindestens 100 € auf die Plattform ein.
  4. Erfolg: Starten Sie Ihre Anlagereise und erhalten Sie Ihren 50 € Bonus.

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🔒 Wichtige AGB

Die vollständigen AGB finden Sie bei eToro; nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung:

Teilnahmebedingungen (oben nicht erwähnt) 

  • Sie dürfen kein bestehender eToro-Kunde mit einem eToro-Konto sein und kein Kunde, dessen eToro-Konto innerhalb der letzten 30 Tage geschlossen wurde.
  • Sie müssen deutscher Staatsangehöriger sein.
  • Sie müssen bei der Registrierung Interesse am Handel mit Aktien und/oder Kryptowährungen angeben.
  • Sie müssen Ihr Konto vollständig verifizieren, indem Sie Ihr Profil gemäß den Verfahren und Richtlinien von eToro vervollständigen.
  • Sie dürfen KEIN Mitarbeiter von eToro, einer eToro-Tochter, der Muttergesellschaft oder einem Unternehmen sein, das gemeinsam mit eToro kontrolliert wird.

Die Teilnahmebedingungen unterliegen den Gesetzen der Gerichtsbarkeit der jeweiligen eToro-Gesellschaft, die sich nach dem Wohnsitzland des Teilnehmers oder der Gesellschaft richtet, bei der das eToro-Konto des Teilnehmers registriert ist.

Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.

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