Vom Spieltag zum Markttag: Entdecken Sie unsere Geldanlage-Angebote

Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.
Fußball lebt von klugen Entscheidungen. Top-Teams spielen nicht nur für den Moment – sie planen die Zukunft. Übernehmen Sie diese Haltung auf und neben dem Platz und gehen Sie den nächsten Schritt.
Goal hat sich mit der Multi-Asset-Anlageplattform eToro zusammengetan, um Ihnen ein starkes Anlageangebot zu präsentieren, das speziell für Fans konzipiert wurde, die bereit sind, langfristig Vermögen aufzubauen.
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📋 So sicherst du dir deinen 50 € Bonus
- Registrieren: Erstelle ein neues Konto über den eToro-Registrierungslink.
- Verifizieren: Verifiziere dein Profil vollständig über die Standard-Sicherheitsmaßnahmen von eToro.
- Investieren: Zahlen Sie mindestens 100 € auf die Plattform ein.
- Erfolg: Starten Sie Ihre Anlagereise und erhalten Sie Ihren 50 € Bonus.
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🔒 Wichtige AGB
Die vollständigen AGB finden Sie bei eToro; nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung:
Teilnahmebedingungen (oben nicht erwähnt)
- Sie dürfen kein bestehender eToro-Kunde mit einem eToro-Konto sein und kein Kunde, dessen eToro-Konto innerhalb der letzten 30 Tage geschlossen wurde.
- Sie müssen deutscher Staatsangehöriger sein.
- Sie müssen bei der Registrierung Interesse am Handel mit Aktien und/oder Kryptowährungen angeben.
- Sie müssen Ihr Konto vollständig verifizieren, indem Sie Ihr Profil gemäß den Verfahren und Richtlinien von eToro vervollständigen.
- Sie dürfen KEIN Mitarbeiter von eToro, einer eToro-Tochter, der Muttergesellschaft oder einem Unternehmen sein, das gemeinsam mit eToro kontrolliert wird.
Die Teilnahmebedingungen unterliegen den Gesetzen der Gerichtsbarkeit der jeweiligen eToro-Gesellschaft, die sich nach dem Wohnsitzland des Teilnehmers oder der Gesellschaft richtet, bei der das eToro-Konto des Teilnehmers registriert ist.
Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.