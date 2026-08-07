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Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Bournemouth crestBournemouth00000000
2FC Arsenal crestFC Arsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton crestBrighton00000000
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