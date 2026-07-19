Spanien vs. Argentinien: Der 10er- Quotenboost! Winamax schraubt “beide Teams treffen” auf die Top-Quote 19,60!

Winamax wartet mit einer attraktiven Promo auf und erhöht die Quote für den Tipp "beide Teams treffen" drastisch. Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Quoten-Vergleich

Detail Bedingung Veranstalter Winamax (deutsche Lizenz) Wettmarkt Beide Teams treffen (Spanien – Argentinien) Reguläre Quote 1,96 Geboostete Quote 19,60 Mindesteinzahlung 20,00 EUR Maximaler Einsatz 10,00 EUR Auszahlungsform Regulärer Gewinn in Echtgeld, Zusatzgewinn in Freebets Mindestquote Umsatz 1,05 (für Freebets) Umsatzfaktor 1-fach

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass beide Teams in ihren letzten Begegnungen regelmäßig getroffen haben und eine enorme Offensivqualität aufweisen.

Du siehst, dass beide Teams in ihren letzten Begegnungen regelmäßig getroffen haben und eine enorme Offensivqualität aufweisen. ⚔️ Der Kontext: Da es um den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft geht, werden beide Mannschaften von Beginn an den Weg nach vorne suchen.

Da es um den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft geht, werden beide Mannschaften von Beginn an den Weg nach vorne suchen. 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von der regulären Quote von 1,50 auf die erhöhte Quote von 19,60 bietet dir einen massiven Mehrwert.

Anleitung: So verwendest du den Bonus

In nur wenigen Schritten sicherst du dir die erhöhte Quote. Das ist eine einfache Angelegenheit:

Registriere dich über die Aktionsseite bei Winamax und schließe die Verifizierung deiner ID ab. Willkommensbonus sichern: Als neuer Spieler kannst du bis zu 100 € Willkommensbonus erhalten – ganz ohne Winamax Bonus-Code. Tätige eine Ersteinzahlung von mindestens 20,00 € in einer einzigen Transaktion. Öffne die App von Winamax und wähle das Spiel Spanien gegen Argentinien aus. Platziere eine Einzelwette auf den Markt "beide Teams treffen" (maximaler Einsatz: 10,00 € Echtgeld). Aktiviere den Bonus direkt im Wettschein vor der Wettabgabe.

Dies macht das Angebot besonders attraktiv und rundet das Gesamtpaket ab.

Vor- und Nachteile des Boosts

Vorteile

✅ Extrem hohes Quotenplus (Faktor 10 auf die reguläre Quote)

✅ Gewinne der regulären Quote werden direkt als Echtgeld ausgezahlt

✅ Geringe Mindestquote von 1,05 für den Freebet-Teil

Nachteile

❌ Nur für Neukunden mit einer Mindesteinzahlung von 20,00 € nutzbar

❌ Der maximale Einsatz ist strikt auf 10,00 € begrenzt

❌ Der Zusatzgewinn wird als Freebet gutgeschrieben

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