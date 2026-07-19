Spanien vs. Argentinien: Der 10er- Quotenboost! Winamax schraubt “beide Teams treffen” auf die Top-Quote 19,60!

Winamax wartet mit einer attraktiven Promo auf und erhöht die Quote für den Tipp "beide Teams treffen" drastisch. Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!
Quoten-Vergleich
|Detail
|Bedingung
|Veranstalter
|Winamax (deutsche Lizenz)
|Wettmarkt
|Beide Teams treffen (Spanien – Argentinien)
|Reguläre Quote
|1,96
|Geboostete Quote
|19,60
|Mindesteinzahlung
|20,00 EUR
|Maximaler Einsatz
|10,00 EUR
|Auszahlungsform
|Regulärer Gewinn in Echtgeld, Zusatzgewinn in Freebets
|Mindestquote Umsatz
|1,05 (für Freebets)
|Umsatzfaktor
|1-fach
Analyse der Quote
- ⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass beide Teams in ihren letzten Begegnungen regelmäßig getroffen haben und eine enorme Offensivqualität aufweisen.
- ⚔️ Der Kontext: Da es um den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft geht, werden beide Mannschaften von Beginn an den Weg nach vorne suchen.
- 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von der regulären Quote von 1,50 auf die erhöhte Quote von 19,60 bietet dir einen massiven Mehrwert.
Anleitung: So verwendest du den Bonus
In nur wenigen Schritten sicherst du dir die erhöhte Quote. Das ist eine einfache Angelegenheit:
- Registriere dich über die Aktionsseite bei Winamax und schließe die Verifizierung deiner ID ab.
Willkommensbonus sichern: Als neuer Spieler kannst du bis zu 100 € Willkommensbonus erhalten – ganz ohne Winamax Bonus-Code.
- Tätige eine Ersteinzahlung von mindestens 20,00 € in einer einzigen Transaktion.
- Öffne die App von Winamax und wähle das Spiel Spanien gegen Argentinien aus.
- Platziere eine Einzelwette auf den Markt "beide Teams treffen" (maximaler Einsatz: 10,00 € Echtgeld).
- Aktiviere den Bonus direkt im Wettschein vor der Wettabgabe.
Dies macht das Angebot besonders attraktiv und rundet das Gesamtpaket ab.
Vor- und Nachteile des Boosts
Vorteile
- ✅ Extrem hohes Quotenplus (Faktor 10 auf die reguläre Quote)
- ✅ Gewinne der regulären Quote werden direkt als Echtgeld ausgezahlt
- ✅ Geringe Mindestquote von 1,05 für den Freebet-Teil
Nachteile
- ❌ Nur für Neukunden mit einer Mindesteinzahlung von 20,00 € nutzbar
- ❌ Der maximale Einsatz ist strikt auf 10,00 € begrenzt
- ❌ Der Zusatzgewinn wird als Freebet gutgeschrieben
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