Andrés Roberto Flores Bocanegra

Correspondente de futebol espanhol e europeu

Biografia

Sou Andrés Flores, jornalista esportivo desde 2018. Tenho grande paixão por vários esportes, mas o futebol foi meu primeiro amor. Fui cativado pelas figuras do futebol mexicano dos anos 2000 e, inevitavelmente, pelas grandes estrelas internacionais da época, suas rivalidades e histórias. Tive a oportunidade de escrever e cobrir momentos importantes do futebol de maneira profissional, sem perder a alegria que me levou ao jornalismo esportivo.

Minha história com o futebol

O primeiro esporte que pratiquei e acompanhei foi o futebol. Encontrei no Santos Laguna o time perfeito para torcer, com duas lendas do futebol mexicano: Jared Borgetti e Rodrigo “Pony” Ruiz. O drama da seleção mexicana me envolveu rapidamente, e a Copa do Mundo de 2006 transformou minha paixão em algo para a vida toda.

Áreas de especialização

Cobertura do futebol europeu e sul-americano em espanhol

Conteúdo esportivo com foco em SEO

Memória futebolística favorita

É difícil escolher apenas uma, especialmente depois de ver o Santos Laguna campeão ao vivo no estádio. Mas nada supera o lendário doblete de Oribe Peralta contra o Tigres na semifinal de 2012 — dois gols em dois minutos que mudaram tudo, levando o estádio à loucura.

XI histórico

Goleiro: Casillas

Defensores: Lahm, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos

Meias: Ronaldinho, Zidane, Iniesta

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazário

Contato

Telefone: +52 6143624991

Email: afloresbocanegra@gmail.com