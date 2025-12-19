Notícias de Andrés Roberto Flores Bocanegra
Biografia
Sou Andrés Flores, jornalista esportivo desde 2018. Tenho grande paixão por vários esportes, mas o futebol foi meu primeiro amor. Fui cativado pelas figuras do futebol mexicano dos anos 2000 e, inevitavelmente, pelas grandes estrelas internacionais da época, suas rivalidades e histórias. Tive a oportunidade de escrever e cobrir momentos importantes do futebol de maneira profissional, sem perder a alegria que me levou ao jornalismo esportivo.
Minha história com o futebol
O primeiro esporte que pratiquei e acompanhei foi o futebol. Encontrei no Santos Laguna o time perfeito para torcer, com duas lendas do futebol mexicano: Jared Borgetti e Rodrigo “Pony” Ruiz. O drama da seleção mexicana me envolveu rapidamente, e a Copa do Mundo de 2006 transformou minha paixão em algo para a vida toda.
Áreas de especialização
Memória futebolística favorita
É difícil escolher apenas uma, especialmente depois de ver o Santos Laguna campeão ao vivo no estádio. Mas nada supera o lendário doblete de Oribe Peralta contra o Tigres na semifinal de 2012 — dois gols em dois minutos que mudaram tudo, levando o estádio à loucura.
XI histórico
Goleiro: Casillas
Defensores: Lahm, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos
Meias: Ronaldinho, Zidane, Iniesta
Atacantes: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazário
Contato
Telefone: +52 6143624991
Email: afloresbocanegra@gmail.com