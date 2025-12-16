Talavera x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Rei 2025/26

O Talavera recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h (horário de Brasília) no Estádio El Prado, pelos 16 avos de final da Copa do Rei 2025/2026.

O time da casa conseguiu seu lugar nos 16 avos de final após vencer o Málaga por 2 a 1 na segunda rodada (32 avos de final), com dois gols de Sergio Montero.

Os Merengues, por sua vez, fazem sua primeira aparição na edição atual do torneio graças à sua condição de participante na Supercopa da Espanha. A equipe de Xabi Alonso foi finalista na temporada passada, mas não levanta o troféu desde 2023. Ao todo, eles têm 20 títulos de Copa do Rei.

Onde assistir Talavera x Real Madrid ao vivo

A partida entre Tavalera e Real Madrid, disputada no Estádio El Prado, em Talavera de la Reina, na Espanha, terá transmissão de ESPN e Disney+.

Horário de início de Talavera x Real Madrid

A partida será disputada nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h (horário de Brasília).

Notícias da equipe e escalações

Notícias do Talavera

O Talavera se encontra em uma situação complicada na terceira divisão da Espanha, onde são penúltimos no Grupo A.

É a primeira vez na sua história que o Talavera consegue se classificar para os 16 avos de final, sendo que sua melhor participação até então havia sido na temporada 2017/18, quando chegaram na fase anterior — os 32 avos de final.

Notícias do Real Madrid

Os Merengues buscam sair do mau momento que vivem e sua recente vitória frente ao Alavés foi um passo na direção certa.

“Hoje houve coisas que você precisa nos jogos. Precisamos de continuidade e constância e serve para aprender e que não caia no esquecimento. Dou muito mérito à vitória, muitas baixas e sanções. Ainda há um longo caminho, era um momento importante, mas é preciso dar continuidade às coisas que fizemos bem", expressou.

O duelo na Copa do Rei poderia ser uma boa oportunidade para que Alonso possa dar um respiro a um elenco muito desgastado e descobrir se tem soluções viáveis à sua disposição no time B. Em uma segunda metade de temporada não há margem para erro, e rumores com os nomes de seus possíveis substitutos continuam aparecendo na imprensa.

