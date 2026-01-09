Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Supercopa da Espanha 2026

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no domingo (11), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, pela final da Supercopa do Rei.

O Barça avança para a final após vencer o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal, com dois gols de Raphinha, dois de Ferran Torres, um de Fermín López e um de Roony Bardghji.

Os Merengues, por sua vez, avançaram para a grande final após levar a melhor sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, com gols de Federico Valverde e Rodrygo.

Barcelona e Real Madrid se enfrentaram nas últimas três edições da final do torneio, com duas vitórias para os Blaugranas, em 2023 (3 a 1) e 2025 (5 a 2), contra uma vitória dos Merengues em 2024 (4 a 1).

Onde assistir a Real Madrid x Barcelona ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente por ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Horário de início de Barcelona x Real Madrid

Supercopa da Espanha - Super Cup King Abdullah Sports City

O jogo será disputado neste domingo, 11 de janeiro, às 16 (horário de Brasília) e terá como cenário o estádio King Abdullah Sports City.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Real Madrid Provável escalação Reservas Técnico H. Flick Provável escalação Reservas Técnico X. Alonso

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Notícias do Barcelona

O Barça chega à sua quarta final consecutiva da Supercopa com a missão de defender a coroa obtida na temporada passada. Ainda assim, o clube já trabalha na janela de transferências, com a iminente contratação de João Cancelo, que pode ser anunciada após o fim de semana.

Notícias do Real Madrid

Kylian Mbappé não jogou na semifinal contra aos Colchoneros, mas os Merengues têm esperança e trabalham duro junto ao francês com a esperança de contar com seu goleador para a partida que vale o título, enquanto ele se recupera de uma entorse no joelho.

Os Merengues disputaram todas as finais da Supercopa desde 2022, e conquistaram dois títulos nesse tempo.

Como chegam ao jogo

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação