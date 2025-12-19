Girona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Girona recebe o Atlético de Madrid neste domingo, 21 de dezembro, às 10h (de Brasília), no Estádio Montilivi, pela 17ª rodada da temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol.

Os Blanc-i-Vermells chegam embalados após a vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, na rodada passada. Viktor Tsygankov marcou os dois gols do time comandado por Míchel, que ocupa a 18ª posição, com 15 pontos, e tenta sair da zona de rebaixamento antes da pausa de inverno.

Já o Atlético de Madrid vem de triunfo por 2 a 1 sobre o Valencia, com gols de Koke e Antoine Griezmann. A equipe de Diego Simeone aparece em quarto lugar na tabela, com 34 pontos, nove atrás do líder.

Onde assistir Girona x Atlético de Madrid: transmissão ao vivo

O Girona recebe o Atlético de Madrid neste domingo (21), às 10h (horário de Brasília), no Estadi Montivili, em Girona. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Horário de Girona x Atlético de Madrid

La Liga - La Liga Estadi Municipal de Montilivi

O jogo será disputado neste domingo, 21 de dezembro, às 10h (horário da Espanha) e terá como palco o Estadi Montivili, em Girona.

Últimas notícias e prováveis escalações para Girona x Atlético de Madrid

Notícias do Girona

Os Blanc-i-Vermells começam a ganhar confiança. A vitória mais recente confirmou a boa fase do time, que perdeu apenas uma vez nos últimos cinco jogos e tenta aproveitar o momento para seguir reagindo no campeonato.

Notícias do Atlético de Madrid

Os Colchoneros também passaram por dificuldades na última rodada da Copa do Rei, mas avançaram ao vencer o Atlético Baleares por 3 a 2, nos dezesseis-avos de final. Antoine Griezmann foi o destaque, com dois gols, além de um gol marcado por Giacomo Raspadori.

Em entrevista coletiva, Diego Simeone elogiou o desempenho de jogadores que costumam ter menos espaço e aproveitam as chances quando entram em campo. O técnico destacou especialmente o goleiro Musso, decisivo na partida, e ressaltou a postura do grupo, mesmo com atletas que vinham atuando pouco em outras competições.

