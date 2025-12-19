+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoGirona
Estadi Municipal de Montilivi
team-logoAtlético de Madrid
Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Girona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Veja onde assistir ao duelo de LaLiga entre Girona e Atlético de Madrid, além do horário da partida e as principais notícias das equipes

O Girona recebe o Atlético de Madrid neste domingo, 21 de dezembro, às 10h (de Brasília), no Estádio Montilivi, pela 17ª rodada da temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol.

Clique aqui para acompanhar Girona x Atlético de Madrid a partida em tempo real por LaLiga 2025/26

Os Blanc-i-Vermells chegam embalados após a vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, na rodada passada. Viktor Tsygankov marcou os dois gols do time comandado por Míchel, que ocupa a 18ª posição, com 15 pontos, e tenta sair da zona de rebaixamento antes da pausa de inverno.

Já o Atlético de Madrid vem de triunfo por 2 a 1 sobre o Valencia, com gols de Koke e Antoine Griezmann. A equipe de Diego Simeone aparece em quarto lugar na tabela, com 34 pontos, nove atrás do líder.

A seguir, a GOAL traz todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo, com opções na TV e no streaming.

La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir Girona x Atlético de Madrid: transmissão ao vivo

O Girona recebe o Atlético de Madrid neste domingo (21), às 10h (horário de Brasília), no Estadi Montivili, em Girona. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficasAssine já! 

Horário de Girona x Atlético de Madrid

crest
La Liga - La Liga
Estadi Municipal de Montilivi

O jogo será disputado neste domingo, 21 de dezembro, às 10h (horário da Espanha) e terá como palco o Estadi Montivili, em Girona. 

Últimas notícias e prováveis escalações para Girona x Atlético de Madrid

Prováveis escalações de Girona x Atlético de Madrid

GironaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestATM
13
P. Gazzaniga
12
V. Reis
17
D. Blind
4
A. Martinez
24
A. Moreno
23
I. Martin
20
A. Witsel
15
V. Tsigankov
21
B. Gil
3
J. Roca
19
V. Vanat
13
J. Oblak
17
D. Hancko
18
M. Pubill
16
N. Molina
3
M. Ruggeri
6
Koke
23
N. Gonzalez
8
P. Barrios
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

4-4-2

ATMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Michel

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Girona

Os Blanc-i-Vermells começam a ganhar confiança. A vitória mais recente confirmou a boa fase do time, que perdeu apenas uma vez nos últimos cinco jogos e tenta aproveitar o momento para seguir reagindo no campeonato.

Notícias do Atlético de Madrid

Os Colchoneros também passaram por dificuldades na última rodada da Copa do Rei, mas avançaram ao vencer o Atlético Baleares por 3 a 2, nos dezesseis-avos de final. Antoine Griezmann foi o destaque, com dois gols, além de um gol marcado por Giacomo Raspadori.

Em entrevista coletiva, Diego Simeone elogiou o desempenho de jogadores que costumam ter menos espaço e aproveitam as chances quando entram em campo. O técnico destacou especialmente o goleiro Musso, decisivo na partida, e ressaltou a postura do grupo, mesmo com atletas que vinham atuando pouco em outras competições.

Retrospecto recente

GIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos

GIR

Outros

ATM

1

0

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

14
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação de LaLiga

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0