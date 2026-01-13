Albacete x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Rei 2025/26

Albacete e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela oitavas de final da Copa do Rei 2025/26, no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete.
O Albacete garantiu vaga nas oitavas de final ao superar o Celta de Vigo por 3 a 0 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, com gols de Jefte Betancor e Jesús Vallejo para a equipe.
Já os Merengues avançaram à fase de 16 avos de final ao vencerem o Talavera por 3 a 2, com dois gols de Kylian Mbappé e um gol contra de Manuel Farrando.
Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.
Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo
O jogo entre Albacete e Real Madrid será transmitido pelo Disney+, no streaming.
Albacete x Real Madrid: informações da partida
Últimas notícias e prováveis escalações
O Albacete vive um retorno positivo à Copa do Rei após ficar fora da competição por uma temporada. Além disso, em sua participação mais recente, na edição 2023/24, a equipe foi eliminada ainda na primeira fase. O melhor desempenho de sua história no torneio foi a campanha até as semifinais, na temporada 1994/95.
Já o Real Madrid busca chegar à sua segunda final consecutiva e voltar a erguer o troféu após duas temporadas sem conquistar a Copa. Os Merengues chegam embalados por uma derrota amarga na final da Supercopa da Espanha, quando perderam por 3 a 2 para o Barcelona em um duelo eletrizante, apesar dos gols de Vinícius Júnior e Gonzalo.
Albacete
Marino; Gámez, Vallejo, Neva, Gómez; Rodríguez, Ale Meléndez, Lazo, Valverde; Medina, Betancor. Técnico: Alberto Fernández
Real Madrid
Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba (Huijsen), Fran García; Arda Güler, Ceballos, Bellingham; Vinícius Júnior, Mastantuono (Rodrygo) e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa