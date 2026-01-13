+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Rei
team-logoAlbacete
team-logoReal Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Albacete x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Rei 2025/26

Equipes duelam por uma vaga nas quartas de final do torneio nesta quarta-feira (14), em Albacete, na Espanha

Albacete e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela oitavas de final da Copa do Rei 2025/26, no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete.

O Albacete garantiu vaga nas oitavas de final ao superar o Celta de Vigo por 3 a 0 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, com gols de Jefte Betancor e Jesús Vallejo para a equipe.

Já os Merengues avançaram à fase de 16 avos de final ao vencerem o Talavera por 3 a 2, com dois gols de Kylian Mbappé e um gol contra de Manuel Farrando.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo

O jogo entre Albacete e Real Madrid será transmitido pelo Disney+, no streaming.

Copa do Rei
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Albacete x Real Madrid: informações da partida

crest
Copa do Rei - Copa do Rei

Últimas notícias e prováveis escalações

O Albacete vive um retorno positivo à Copa do Rei após ficar fora da competição por uma temporada. Além disso, em sua participação mais recente, na edição 2023/24, a equipe foi eliminada ainda na primeira fase. O melhor desempenho de sua história no torneio foi a campanha até as semifinais, na temporada 1994/95.

Já o Real Madrid busca chegar à sua segunda final consecutiva e voltar a erguer o troféu após duas temporadas sem conquistar a Copa. Os Merengues chegam embalados por uma derrota amarga na final da Supercopa da Espanha, quando perderam por 3 a 2 para o Barcelona em um duelo eletrizante, apesar dos gols de Vinícius Júnior e Gonzalo.

Albacete

Marino; Gámez, Vallejo, Neva, Gómez; Rodríguez, Ale Meléndez, Lazo, Valverde; Medina, Betancor. Técnico: Alberto Fernández

Real Madrid

Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba (Huijsen), Fran García; Arda Güler, Ceballos, Bellingham; Vinícius Júnior, Mastantuono (Rodrygo) e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma atual

ALB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Confrontos diretos recentes

ALB

Outros

RMA

0

0

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/4
Ambos os times marcam
4/4
