Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid nesta terça-feira, 2 de dezembro, às 17h, no Camp Nou, em jogo antecipado da 19ª rodada da temporada 2025/26 de LaLiga.

Os Culés chegam embalados após a vitória por 3 a 1 sobre o Alavés na 14ª rodada, com dois gols de Dani Olmo e outro de Lamine Yamal. O time de Hansi Flick lidera a competição com 34 pontos.

Do outro lado, o Atlético derrotou o Real Oviedo por 2 a 0 em seu compromisso mais recente na liga, com dois gols de Alexander Sorloth. A equipe de Diego Simeone ocupa o quarto lugar, com 31 pontos.

Abaixo, você confere onde assistir à partida, detalhes da transmissão na TV e outras informações importantes sobre o duelo.

Como assistir Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo?

A partida será transmitida através da, na tv fechada, e do, serviço de streaming alinhado à emissora.

Horário de Barcelona x Atlético de Madrid

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming.

A partida será disputada nesta terça-feira, 2 de dezembro, às 17 horas (horário de Brasília) e terá o estádio Camp Nou como palco.

Notícias e escalações de Barcelona x Atlético de Madrid

Notícias do Barcelona

Hansi Flick comentou em coletiva sobre vários temas antes do confronto, começando pelo adversário — que, segundo ele, será um dos maiores desafios da temporada.

“Sabemos que vamos enfrentar um grande time e um dos melhores treinadores. Será um jogo difícil. Todo mundo precisa trabalhar muito. Quando olhamos a tabela, vemos várias equipes fortes brigando lá em cima, e nós estamos no mesmo nível. Estamos recuperando jogadores e isso pode elevar nosso desempenho”, afirmou o técnico alemão.

“Temos que jogar no nosso limite contra uma equipe desse porte. Para mim, eles são um dos melhores times da Europa, evoluíram bastante e se reforçaram muito bem na última janela. Gosto de vê-los jogar — são fortes no ataque. Nós também temos qualidade e precisamos mostrar isso”, completou.

Flick também falou sobre o momento atual do Barcelona, que chega para a partida como líder de LaLiga.

“A pressão é a mesma da temporada passada. Já sabíamos que este ano seria mais difícil. Não é simples: todos querem vencer o campeão. Estamos na liderança, mas ainda não alcançamos nosso melhor nível. Precisamos dar os passos certos para chegar lá.”

“É sempre importante estar em primeiro, mas quando analisamos nossa temporada… tivemos muitas lesões. Nunca usamos isso como desculpa, mas precisamos de mais minutos com o time titular completo. No ano passado isso fez toda a diferença: Pedri, De Jong, a defesa — eram sempre os mesmos. Essa regularidade está custando a aparecer agora, mas temos lidado com isso. Nosso objetivo é vencer um grande jogo como o de amanhã”, finalizou.

Notícias do Atlético de Madrid

O "Cholo" também se apresentou diante da imprensa, que também deixou suas impressões do adversário.

"A partida que esperamos está claríssima. Eles têm um ataque incrível. Têm uma forma de jogo muito importante, teremos que estar fortes para poder competir. Teremos que levar o jogo para onde possamos lhes causar dano. É uma equipe que demonstrou seu estilo. Não mudam sua estratégia de ataque e a linha avançada como vêm utilizando. Têm muitas variantes", assegurou Simeone.

