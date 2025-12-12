+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoOsasuna
ASSISTA COM O
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Osasuna na tarde deste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Culés chegam ao compromisso após a vitória por 5 a 3 sobre o Real Betis na 15ª rodada, em uma atuação marcada pelo hat-trick de Ferran Torres, além dos gols de Roony Bardghji e Lamine Yamal. A equipe comandada por Hansi Flick lidera a classificação com 40 pontos, quatro a mais que o Real Madrid na disputa pelo título.

Por sua vez, os Rojillos venceram o Levante por 2 a 0 em seu jogo mais recente pela liga, com gols de Víctor Muñoz e Rubén García. O time dirigido por Alessio Lisci ocupa a 15ª posição, com 15 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

A GOAL reúne a seguir todas as informações necessárias para acompanhar o confronto.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir ao vivo Barcelona x Osasuna

Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Osasuna crest
Osasuna
OSA

A partida entre Barcelona x Osasuna terá transmissão ao vivo do Brasil na ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Hora de início de Barcelona x Osasuna

crest
La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

O jogo será disputado neste sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (de Brasília), e terá como palco o estádio Spotify Camp Nou.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Osasuna

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestOSA
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
3
A. Balde
23
J. Kounde
10
L. Yamal
8
Pedri
24
E. Garcia
11
Raphinha
16
F. Lopez
9
R. Lewandowski
1
S. Herrera
24
A. Catena
19
V. Rosier
23
A. Bretones
22
F. Boyomo
14
R. Garcia
7
J. Moncayola
6
L. Torro
21
V. Munoz
10
A. Oroz
17
A. Budimir

4-2-3-1

OSAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Lisci

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Barcelona

Os Culés vêm de uma vitória importante no meio da semana pela Champions League, ao virarem por 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt no Camp Nou. Jules Koundé foi o destaque da partida, marcando dois gols em um intervalo de apenas três minutos.

Após o triunfo, Hansi Flick foi questionado sobre o evidente descontentamento de Lamine Yamal ao ser substituído nos minutos finais. “Ele teve uma pequena decepção, mas já tinha um cartão amarelo e precisávamos de pernas mais frescas”, explicou o técnico alemão.

Em outro destaque, o Barcelona foi um dos beneficiados no sorteio da Copa do Rei, já que enfrentará o Guadalajara no dia 16 de dezembro, pela fase dos 32 melhores do torneio nacional.

Notícias do Osasuna

O Osasuna foi emparelhado nos dezesseis avos de final com o Huesca, em um duelo que, em teoria, se apresenta favorável para os Rojillos, já que o adversário disputa a segunda divisão e ocupa a parte baixa da tabela. O confronto está marcado para quarta-feira, 17 de dezembro.

Como chegam para a partida

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

OSA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de Confrontos Diretos

BAR

Outros

OSA

4

Vitórias

0

Empate

1

10

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0