Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Barcelona recebe o Osasuna na tarde deste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Culés chegam ao compromisso após a vitória por 5 a 3 sobre o Real Betis na 15ª rodada, em uma atuação marcada pelo hat-trick de Ferran Torres, além dos gols de Roony Bardghji e Lamine Yamal. A equipe comandada por Hansi Flick lidera a classificação com 40 pontos, quatro a mais que o Real Madrid na disputa pelo título.

Por sua vez, os Rojillos venceram o Levante por 2 a 0 em seu jogo mais recente pela liga, com gols de Víctor Muñoz e Rubén García. O time dirigido por Alessio Lisci ocupa a 15ª posição, com 15 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

A GOAL reúne a seguir todas as informações necessárias para acompanhar o confronto.

Onde assistir ao vivo Barcelona x Osasuna

A partida entre Barcelona x Osasuna terá transmissão ao vivo do Brasil na ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Hora de início de Barcelona x Osasuna

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

O jogo será disputado neste sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (de Brasília), e terá como palco o estádio Spotify Camp Nou.

Notícias da equipe e escalações

Notícias do Barcelona

Os Culés vêm de uma vitória importante no meio da semana pela Champions League, ao virarem por 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt no Camp Nou. Jules Koundé foi o destaque da partida, marcando dois gols em um intervalo de apenas três minutos.

Após o triunfo, Hansi Flick foi questionado sobre o evidente descontentamento de Lamine Yamal ao ser substituído nos minutos finais. “Ele teve uma pequena decepção, mas já tinha um cartão amarelo e precisávamos de pernas mais frescas”, explicou o técnico alemão.

Em outro destaque, o Barcelona foi um dos beneficiados no sorteio da Copa do Rei, já que enfrentará o Guadalajara no dia 16 de dezembro, pela fase dos 32 melhores do torneio nacional.

Notícias do Osasuna

O Osasuna foi emparelhado nos dezesseis avos de final com o Huesca, em um duelo que, em teoria, se apresenta favorável para os Rojillos, já que o adversário disputa a segunda divisão e ocupa a parte baixa da tabela. O confronto está marcado para quarta-feira, 17 de dezembro.

Como chegam para a partida

