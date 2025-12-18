Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeoanto Espanhol 2025/26

O Real Madrid recebe o Sevilla na tarde deste sábado (20), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.
Os Merengues chegam para o confronto embalados pela vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, pela 16ª rodada, com gols de Kylian Mbappé e Rodrygo. Sob o comando de Xabi Alonso, a equipe ocupa a segunda colocação da tabela, com 39 pontos, quatro a menos que o Barcelona na disputa pela liderança.
Do outro lado, o Sevilla vem de um triunfo expressivo por 4 a 0 sobre o Real Oviedo em seu compromisso mais recente na liga. Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy e Chidera Ejuke balançaram as redes na partida. O time dirigido por Matías Almeyda aparece na nona posição, com 20 pontos, a cinco de distância da zona de classificação para competições continentais.
Aqui, a GOAL reúne todas as informações que você precisa para acompanhar o jogo, incluindo canal de TV, opções de transmissão e outros detalhes.