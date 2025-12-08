+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoEintracht Frankfurt
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Barcelona x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes entram em campo nesta terça-feira (09), pela sexta rodada da fase de liga; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt nesta terça-feira (09), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada no estádio Camp Nou, em Barcelona.

Os Culés chegam ao confronto após a derrota por 3 a 0 para o Chelsea na quinta rodada, partida em que Ronald Araújo acabou expulso. A equipe comandada por Hansi Flick ocupa a 18ª posição na tabela, com sete pontos. Por sua vez, as Águias vêm de uma queda por 3 a 0 diante do Atalanta em seu compromisso mais recente pela liga. O time treinado por Dino Toppmöller aparece na 28ª colocação, somando quatro pontos.

Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre como assistir e mais.

Onde assistir Barcelona x Eintracht Frankfurt ao vivo

O jogo entre Barcelona e Eintracht Frankfurt terá transmissão da TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias do time e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Eintracht Frankfurt

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestSGE
13
J. Garcia
23
J. Kounde
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
11
Raphinha
8
Pedri
24
E. Garcia
16
F. Lopez
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski
23
M. Zetterer
4
R. Koch
3
A. Theate
5
A. Amenda
27
Mario Götze
21
N. Brown
20
R. Doan
8
F. Chaibi
13
R. Kristensen
16
H. Larsson
7
A. Knauff

3-4-2-1

SGEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Toppmoeller

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Barcelona

Hansi Flick abordou diversos temas em coletiva de imprensa, destacando sua afirmação de que Joan García é o goleiro número um do clube — à frente de Ter Stegen. O técnico alemão também comentou a recente evolução do desempenho da equipe.

“Todo mundo sabe o que enfrentamos nos últimos três meses, com jogadores lesionados, e precisávamos gerenciar os minutos. Na linha defensiva, contamos apenas com seis atletas. Nos minutos finais, o cansaço aparece e nem sempre é fácil manter um nível alto. Hoje de manhã eu disse a eles que estamos bem, mais unidos. É isso que queremos. Estão jogando em um nível diferente do de um mês atrás. Cubarsí tem apenas 18 anos e às vezes esquecemos disso. Ele registrou 87 passes com 100% de acerto contra o Betis — acredito que seja um recorde na LaLiga”, explicou.

Notícias do Eintracht Frankfurt

As Águias, que estão à beira da eliminação no torneio continental e fora da zona de classificação para a Champions League na Bundesliga, terão de disputar o duelo sem Michy Batshuayi, que se soma a Jonathan Burkardt na lista de desfalques.

Barcelona x Eintracht Frankfurt: Horário de início

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Spotify Camp Nou

A partida acontece nesta terça-feira, 9 de dezembro, às 17h horas (de Brasília) e terá como palco o estádio Camp Nou.

Prováveis escalações de Barcelona x Eintracht Frankfurt

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

SGE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/13
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Confronto direto

BAR

Outros

SGE

0

1

Empate

1

3

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Links úteis

0