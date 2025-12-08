Barcelona x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt nesta terça-feira (09), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada no estádio Camp Nou, em Barcelona.

Os Culés chegam ao confronto após a derrota por 3 a 0 para o Chelsea na quinta rodada, partida em que Ronald Araújo acabou expulso. A equipe comandada por Hansi Flick ocupa a 18ª posição na tabela, com sete pontos. Por sua vez, as Águias vêm de uma queda por 3 a 0 diante do Atalanta em seu compromisso mais recente pela liga. O time treinado por Dino Toppmöller aparece na 28ª colocação, somando quatro pontos.

Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre como assistir e mais.

Onde assistir Barcelona x Eintracht Frankfurt ao vivo

O jogo entre Barcelona e Eintracht Frankfurt terá transmissão da TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias do time e escalações

Notícias do Barcelona

Hansi Flick abordou diversos temas em coletiva de imprensa, destacando sua afirmação de que Joan García é o goleiro número um do clube — à frente de Ter Stegen. O técnico alemão também comentou a recente evolução do desempenho da equipe.

“Todo mundo sabe o que enfrentamos nos últimos três meses, com jogadores lesionados, e precisávamos gerenciar os minutos. Na linha defensiva, contamos apenas com seis atletas. Nos minutos finais, o cansaço aparece e nem sempre é fácil manter um nível alto. Hoje de manhã eu disse a eles que estamos bem, mais unidos. É isso que queremos. Estão jogando em um nível diferente do de um mês atrás. Cubarsí tem apenas 18 anos e às vezes esquecemos disso. Ele registrou 87 passes com 100% de acerto contra o Betis — acredito que seja um recorde na LaLiga”, explicou.

Notícias do Eintracht Frankfurt

As Águias, que estão à beira da eliminação no torneio continental e fora da zona de classificação para a Champions League na Bundesliga, terão de disputar o duelo sem Michy Batshuayi, que se soma a Jonathan Burkardt na lista de desfalques.

Barcelona x Eintracht Frankfurt: Horário de início

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Spotify Camp Nou

A partida acontece nesta terça-feira, 9 de dezembro, às 17h horas (de Brasília) e terá como palco o estádio Camp Nou.

Prováveis escalações de Barcelona x Eintracht Frankfurt

Confronto direto

BAR Outros SGE 0 1 Empate 1 Barcelona 2 - 3 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 1 - 1 Barcelona 3 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Links úteis