La Liga
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoAtlético de Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Sociedad x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes realizam o fechamento da 18ª rodada de LaLiga neste domingo, na Reale Arena

A Real Sociedad recebe o Atlético de Madrid neste domingo (4), às 17h de Brasília, na Reale Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Txuri-Urdin chegam ao duelo após um empate por 1 a 1 na rodada anterior, com gol de Takefusa Kubo. A equipe comandada por Pellegrino Matarazzo ocupa a 16ª colocação na tabela, com 17 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Já os Colchoneros vêm de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Girona em sua partida mais recente por LaLiga, com gols de Koke, Conor Gallagher e Antoine Griezmann. O time dirigido por Diego Simeone aparece na terceira posição, com 37 pontos, nove atrás do líder Barcelona.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Real Sociedad x Atlético de Madrid ao vivo

A partida entre Real Sociedad e Atlético de Madrid será transmitida pela Xsports, na TV aberta, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Real Sociedad x Atlético de Madrid: informações da partida

La Liga - La Liga
Reale Arena

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Sociedad x Atlético de Madrid

Real SociedadHome team crest

4-1-4-1

Formação

4-4-2

Home team crestATM
1
A. Remiro
17
S. Gomez
31
J. Martin
2
J. Aramburu
16
D. Caleta-Car
11
G. Guedes
14
T. Kubo
18
C. Soler
23
B. Mendez
8
B. Turrientes
10
M. Oyarzabal
13
J. Oblak
17
D. Hancko
18
M. Pubill
14
M. Llorente
24
R. Le Normand
8
P. Barrios
20
G. Simeone
10
A. Baena
6
Koke
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

4-4-2

ATMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Matarazzo

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias da Real Sociedad

Os Txuri-Urdin escolheram Pellegrino Matarazzo para assumir o comando técnico após a saída de Sergio Francisco. O treinador americano foi apresentado em entrevista aos canais oficiais do clube.

“Cresci assistindo à Serie A em uma pequena televisão. Era a época em que Maradona jogava pelo Napoli. E, claro, essa é a razão pela qual, depois de estudar na universidade, me mudei para a Europa: pelo futebol, por essa paixão. Isso é uma grande parte de quem eu sou e o motivo de estar aqui hoje”, declarou.

Notícias do Atlético de Madrid

Nos últimos dias e semanas, circularam rumores sobre um suposto interesse do Barcelona em Julián Alvarez. Diante das especulações, Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, tratou de encerrar o assunto em entrevista ao jornal Marca.

“Julián é um jogador que tem um contrato longo com o Atlético de Madrid e acredito sinceramente que ambas as partes têm interesse em sua permanência, tanto o clube quanto ele."

"Não tivemos nenhuma conversa, nem formal nem informal, com o Barcelona ou com qualquer outro clube, porque o que queremos é que ele continue conosco. Ele é um grandíssimo jogador”, afirmou.

Forma atual

Confrontos diretos recentes

RSO

Outros

ATM

0

2

Empates

3

Vitórias

2

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0