La Liga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoReal Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes se enfrentam no fim deste domingo (14), em duelo válido por LaLiga

Alavés e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 14 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no estádio Mendizorroza, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Acompanhe aqui o tempo real da partida entre Alavés e Real Madrid

Os Babazorros chegam para o confronto após vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, pela 15ª rodada, com gol de Lucas Boyé. A equipe comandada por Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG, ocupa atualmente a 11ª posição, com 18 pontos.

Já o Real vem de derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, em sua partida mais recente pela liga. No confronto, Fran García, Endrick e Álvaro Carreras foram expulsos. O time dirigido por Xabi Alonso aparece na segunda colocação, com 36 pontos, quatro atrás do Barcelona na disputa pelo título.

Aqui, você confere todas as informações sobre onde assistir, horário, transmissão e notícias das equipes.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Onde assistir a Alavés x Real Madrid

A responsabilidade da transmissão de Alavés x Real Madrid fica por conta do Disney+, serviço de streaming do Grupo Disney alinhado aos canais ESPN que apresenta os jogos das principais ligas europeias.

Horário de Alavés x Real Madrid

crest
La Liga - La Liga
Estadio Mendizorroza

A partida será disputada às 17h (horário de Brasília) deste domingo, 14 de dezembro, no estádio de Mendizorroza.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Deportivo Alaves x Real Madrid

Deportivo AlavesHome team crest

4-1-4-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestRMA
1
A. Sivera
5
J. Pacheco
17
J. Otto
14
N. Tenaglia
24
V. Parada
8
A. Blanco
21
A. Rebbach
20
Calebe
4
D. Suarez
19
P. Ibanez
15
L. Boye
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
24
D. Huijsen
8
F. Valverde
17
R. Asencio
11
Rodrygo
19
D. Ceballos
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
5
J. Bellingham
10
K. Mbappe

4-2-3-1

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Coudet

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Alavés

Após o jogo contra o Real Madrid, o Alavés enfrentará o Sevilla pelas oitavas de final da Copa do Rei, em jogo marcado para a quarta-feira, 17 de dezembro. O confronto promete equilíbrio, já que as duas equipes apresentam campanhas semelhantes na LaLiga, com o Alavés apenas um ponto à frente do rival andaluz na tabela.

Real Madrid

O Real, após o jogo deste domingo, também entra em campo pela Copa do Rei na quarta-feira, 17 de dezembro, quando encara o Talavera pela fase dos 32 avos de final. No papel, o adversário aparece como azarão no confronto.

Momento das equipes

ALA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

ALA

Outros

RMA

0

0

Empate

5

Vitórias

2

Gols feitos

13
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação no Campeonato Espanhol

0