Alavés x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Alavés e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 14 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no estádio Mendizorroza, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.
Acompanhe aqui o tempo real da partida entre Alavés e Real Madrid
Os Babazorros chegam para o confronto após vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, pela 15ª rodada, com gol de Lucas Boyé. A equipe comandada por Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG, ocupa atualmente a 11ª posição, com 18 pontos.
Já o Real vem de derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, em sua partida mais recente pela liga. No confronto, Fran García, Endrick e Álvaro Carreras foram expulsos. O time dirigido por Xabi Alonso aparece na segunda colocação, com 36 pontos, quatro atrás do Barcelona na disputa pelo título.
Aqui, você confere todas as informações sobre onde assistir, horário, transmissão e notícias das equipes.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Onde assistir a Alavés x Real Madrid
A responsabilidade da transmissão de Alavés x Real Madrid fica por conta do Disney+, serviço de streaming do Grupo Disney alinhado aos canais ESPN que apresenta os jogos das principais ligas europeias.
Horário de Alavés x Real Madrid
A partida será disputada às 17h (horário de Brasília) deste domingo, 14 de dezembro, no estádio de Mendizorroza.
Últimas notícias e prováveis escalações
Alavés
Após o jogo contra o Real Madrid, o Alavés enfrentará o Sevilla pelas oitavas de final da Copa do Rei, em jogo marcado para a quarta-feira, 17 de dezembro. O confronto promete equilíbrio, já que as duas equipes apresentam campanhas semelhantes na LaLiga, com o Alavés apenas um ponto à frente do rival andaluz na tabela.
Real Madrid
O Real, após o jogo deste domingo, também entra em campo pela Copa do Rei na quarta-feira, 17 de dezembro, quando encara o Talavera pela fase dos 32 avos de final. No papel, o adversário aparece como azarão no confronto.