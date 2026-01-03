+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoBétis
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Madrid x Betis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Clubes entram em campo neste domingo no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada de LaLiga

O Real Madrid recebe o Betis neste domingo (4), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os merengues chegam embalados após a vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla com gols de Jude Bellingham e Kylian Mbappé. A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a segunda colocação, com 42 pontos, quatro atrás do líder Barcelona na disputa pelo título.

Do outro lado, o Betis vem de um triunfo expressivo por 4 a 0 diante do Getafe, em sua partida mais recente em LaLiga. Aitor Ruibal marcou duas vezes, enquanto Pablo Fornals e Cucho Hernández completaram o placar. O time dirigido por Manuel Pellegrini aparece na sexta posição, com 28 pontos, ocupando no momento a última vaga que garante classificação para competições europeias.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Real Madrid x Betis ao vivo

O jogo entre Real Madrid e Betis será transmitido de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bétis crest
Bétis
BET

Real Madrid x Betis: informações da partida

La Liga - La Liga
Estadio Bernabeu

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Bétis

Real MadridHome team crest

4-1-2-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestBET
1
T. Courtois
17
R. Asencio
22
A. Ruediger
8
F. Valverde
18
A. Carreras
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
16
G. Garcia
7
Vinicius Junior
11
Rodrygo
1
A. Valles
12
R. Rodriguez
4
Natan
2
H. Bellerin
5
M. Bartra
24
A. Ruibal
8
P. Fornals
7
Antony
21
M. Roca
18
N. Deossa
19
J. Hernandez

4-2-3-1

BETAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Pellegrini

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Real Madrid

Os merengues iniciaram de forma antecipada a janela de transferências de janeiro ao acertar o empréstimo de Endrick para o Lyon, mas esse pode não ser o único movimento do clube. Rumores em diferentes veículos também apontam que nomes como Franco Mastantuono e Gonzalo García podem ser cedidos temporariamente em busca de mais minutos em campo. Já no sentido oposto, o Real Madrid vem sendo associado a jogadores que entram em fim de contrato no meio do ano.

Notícias do Betis

O Betis recebeu uma má notícia em relação à condição física de Isco. Após conviver com uma lesão no tornozelo, o meia acabou precisando passar por um procedimento cirúrgico, conforme informou o clube em comunicado oficial.

“Isco Alarcón foi submetido na tarde desta terça-feira a uma artroscopia no tornozelo direito. Inicialmente, o jogador vinha realizando um tratamento conservador, com infiltrações de fatores de crescimento. No entanto, conforme previsto em caso de evolução negativa, o atleta, em conjunto com o doutor Leyes e o departamento médico do Real Betis, decidiu de forma consensual antecipar o processo terapêutico e realizar hoje uma limpeza articular na região afetada. O prazo de recuperação dependerá de sua evolução”, informou o Betis.

Forma atual

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

BET
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Confrontos diretos recentes

RMA

Outros

BET

1

3

Empates

1

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0