Real Madrid x Betis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Real Madrid recebe o Betis neste domingo (4), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os merengues chegam embalados após a vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla com gols de Jude Bellingham e Kylian Mbappé. A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a segunda colocação, com 42 pontos, quatro atrás do líder Barcelona na disputa pelo título.

Do outro lado, o Betis vem de um triunfo expressivo por 4 a 0 diante do Getafe, em sua partida mais recente em LaLiga. Aitor Ruibal marcou duas vezes, enquanto Pablo Fornals e Cucho Hernández completaram o placar. O time dirigido por Manuel Pellegrini aparece na sexta posição, com 28 pontos, ocupando no momento a última vaga que garante classificação para competições europeias.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Real Madrid x Betis ao vivo

O jogo entre Real Madrid e Betis será transmitido de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Real Madrid x Betis: informações da partida

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Real Madrid

Os merengues iniciaram de forma antecipada a janela de transferências de janeiro ao acertar o empréstimo de Endrick para o Lyon, mas esse pode não ser o único movimento do clube. Rumores em diferentes veículos também apontam que nomes como Franco Mastantuono e Gonzalo García podem ser cedidos temporariamente em busca de mais minutos em campo. Já no sentido oposto, o Real Madrid vem sendo associado a jogadores que entram em fim de contrato no meio do ano.

Notícias do Betis

O Betis recebeu uma má notícia em relação à condição física de Isco. Após conviver com uma lesão no tornozelo, o meia acabou precisando passar por um procedimento cirúrgico, conforme informou o clube em comunicado oficial.

“Isco Alarcón foi submetido na tarde desta terça-feira a uma artroscopia no tornozelo direito. Inicialmente, o jogador vinha realizando um tratamento conservador, com infiltrações de fatores de crescimento. No entanto, conforme previsto em caso de evolução negativa, o atleta, em conjunto com o doutor Leyes e o departamento médico do Real Betis, decidiu de forma consensual antecipar o processo terapêutico e realizar hoje uma limpeza articular na região afetada. O prazo de recuperação dependerá de sua evolução”, informou o Betis.

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificação

