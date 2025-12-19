Villarreal x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Villarreal recebe o Barcelona na tarde deste domingo, 21 de dezembro, às 12h15 (de Brasília), no estádio de La Cerámica, em Vila-real, pela 17ª rodada do Campeonato Espanol 2025/26.

O Submarino Amarelo chega para o compromisso após ter seu jogo contra o Levante, pela 16ª rodada, adiado em razão do alerta vermelho provocado pelas fortes chuvas. A equipe comandada por Marcelino García Toral ocupa atualmente a terceira colocação, com 35 pontos, e busca manter essa posição antes da pausa de inverno.

Já os Culés vêm de uma vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna na rodada mais recente da liga, com dois gols de Raphinha. Sob o comando de Hansi Flick, o time lidera a tabela com 43 pontos, quatro a mais que o Real Madrid.

Onde assistir a Villarreal x Barcelona

No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e através do plano Premium do Disney+, no streaming.

Hora de início de Villarreal x Barcelona

La Liga - La Liga Estadio de la Ceramica

A partida será disputada neste domingo, 21 de dezembro, às 12h15 (de Brasília) e terá como cenário o estádio de La Cerámica.

México: 09h15

09h15 Brasil: 12h15

Argentina: 12h15

12h15 Estados Unidos:10h15 horas (tempo do leste)

Noticias do time e escalações

Notícias do Villarreal

O Submarino Amarelo sofreu uma dura derrota no meio da semana, ao ser eliminado nos dezesseis avos de final após perder por 2 a 1 para o Racing de Santander, líder da segunda divisão espanhola. Ayoze Pérez marcou o único gol do Villarreal na partida.

Após a eliminação, Marcelino García Toral lamentou o resultado em entrevista coletiva. “É um golpe duro. Hoje fomos eliminados de uma competição em que ainda faltavam cinco jogos para chegar a uma final. É difícil, mas precisamos nos levantar, porque em quatro dias teremos outra partida”, afirmou o treinador.

O técnico também contextualizou o momento do clube desde sua chegada. “Quando chegamos aqui há dois anos, o Villarreal tinha 12 pontos em 13 rodadas. Agora temos 35 em 45 possíveis. Na Champions, se não conseguimos o que queríamos, precisamos nos cobrar mais. Na Copa, estamos fora e assumo toda a responsabilidade. Hoje dominamos praticamente todo o jogo, inclusive no primeiro tempo, com várias chegadas, mas faltou a precisão necessária”, completou.

Notícias do Barcelona

Por sua vez, os Culés avançaram no torneio de copa ao vencer o Guadalajara por 2 a 0, com gols de Andreas Christensen e Marcus Rashford, embora o placar só tenha sido inaugurado aos 76 minutos.

Após a partida, Hansi Flick avaliou o desempenho da equipe e comentou, em especial, a atuação de Marc-André ter Stegen na entrevista coletiva. “Estou muito satisfeito com a atitude dos jogadores e com a vitória. Jogos de Copa são sempre difíceis, mas fomos bem. O mais importante foi a postura e a mentalidade que mostramos durante toda a partida”, afirmou o treinador.

Flick também explicou a decisão de escalar o goleiro. “Marc é o capitão e disputou muitos jogos ao longo dos 12 anos em que está no clube. Conversamos com a comissão técnica e decidimos dar a ele a oportunidade de jogar. Ele voltou, foi apenas para esta partida, e acredito que seja um bom próximo passo”, concluiu.

