Espanyol x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Espanyol recebe o Barcelona neste sábado (3), às 17h (horário de Brasília), no RCDE Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Pericos chegam para o clássico embalados pela vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao na rodada passada, com gols de Carlos Romero e Pere Milla. Sob o comando de Manolo González, a equipe ocupa a quinta colocação, com 33 pontos, e está muito próxima da zona de classificação para a Champions League.

Já o Barcelona venceu o Villarreal por 2 a 1 em seu compromisso mais recente por LaLiga, com Raphinha e Lamine Yamal balançando as redes. A equipe dirigida por Hansi Flick lidera a tabela com 46 pontos, mantendo uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid.

Onde assistir Espanyol x Barcelona ao vivo

O jogo entre Espanyol e Barcelona será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Espanyol x Barcelona: informações da partida

La Liga - La Liga RCDE Stadium

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Espanyol

O clássico costuma ser vivido com grande intensidade nas arquibancadas, mas este confronto ganha um ingrediente extra: o retorno de Joan García ao RCDE Stadium pela primeira vez desde sua saída para o Barcelona. A situação é considerada sensível a ponto de a Federação Catalã de Torcidas Organizadas do Espanyol divulgar um comunicado pedindo serenidade aos torcedores.

“Estamos cientes dos sentimentos em relação ao seu retorno, mas é essencial manter, dentro do possível, a cabeça fria. Há muitos fatores externos nos observando de perto e prontos para nos atacar. Além disso, não podemos esquecer que o estádio está sob ameaça de interdição, por isso é preciso ter consciência do que está em jogo.

O time principal tem nos proporcionado momentos de alegria nesta temporada como poucas vezes aconteceu, e, como os próprios jogadores reconhecem, isso se deve em parte ao apoio que recebem quando atuam em casa. Por esse motivo, peço a todos os membros das torcidas que, durante os 90 minutos, mantenham um comportamento que não comprometa o restante da temporada e incentivem a equipe sem parar”, diz o comunicado.

Notícias do Barcelona

Por sua vez, os Culés buscam resolver a incômoda situação no gol, diante do descontentamento de Marc-André ter Stegen. Nos últimos dias, foi noticiado o interesse do Girona no goleiro alemão, que procura mais tempo de jogo nos próximos seis meses visando a disputa da Copa do Mundo.

