La Liga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoReal Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Saiba como assistir ao jogo de LaLiga entre Athletic Bilbao e Real Madrid, além do horário e das principais novidades das equipes

O Athletic Club recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h, no Estádio San Mamés, em jogo antecipado da 19ª rodada de LaLiga 2025/26.

O time basco chega para a partida embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Levante na 14ª rodada, com gols de Robert Navarro e Nico Williams. A equipe de Ernesto Valverde ocupa a oitava posição, com 20 pontos.

Do outro lado, o Real Madrid vem do empate por 1 a 1 com o Girona, com Kylian Mbappé marcando o gol merengue. O time de Xabi Alonso é o vice-líder, com 33 pontos, e tenta encurtar a distância para o Barcelona na briga pela ponta da tabela.

A seguir, a GOAL traz tudo o que você precisa para acompanhar o jogo, incluindo onde assistir na TV, opções de transmissão e outras informações importantes.

Como assistir Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo?

A partida será transmitida exclusivamente através do Disney+, no streaming.

La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Horário de Athletic Bilbao x Real Madrid

crest
La Liga - La Liga
San Mames

A partida acontece nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h (horário de Brasília) e terá como palco o estádio San Mamés.

Notícias e escalações de Athletic Bilbao x Real Madrid

Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Real Madrid

Athletic BilbaoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-1-1

Home team crestRMA
1
U. Simon
3
D. Vivian
4
A. Paredes
15
I. Lekue
17
Y. Berchiche
30
A. Rego
22
N. Serrano
18
M. Jauregizar
7
A. Berenguer
10
N. Williams
11
G. Guruzeta
1
T. Courtois
12
T. Alexander-Arnold
20
F. Garcia
3
Eder Militao
22
A. Ruediger
15
A. Guler
5
J. Bellingham
7
Vinicius Junior
14
A. Tchouameni
8
F. Valverde
10
K. Mbappe

4-4-1-1

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Valverde

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Athletic Bilbao

Os Leones tentam reencontrar consistência. A equipe perdeu três das últimas cinco partidas e acabou saindo da zona de classificação para as competições europeias.

Notícias do Real Madrid

Os Merengues perderam a liderança de LaLiga após o empate frustrante contra o Girona, mas Xabi Alonso pediu calma. Para o técnico, ainda há muito campeonato pela frente — e a disputa pelo título promete ser marcada por muitas reviravoltas.

Retrospecto recente

ATH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

ATH

Outros

RMA

1

1

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

