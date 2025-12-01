Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Athletic Club recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h, no Estádio San Mamés, em jogo antecipado da 19ª rodada de LaLiga 2025/26.

O time basco chega para a partida embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Levante na 14ª rodada, com gols de Robert Navarro e Nico Williams. A equipe de Ernesto Valverde ocupa a oitava posição, com 20 pontos.

Do outro lado, o Real Madrid vem do empate por 1 a 1 com o Girona, com Kylian Mbappé marcando o gol merengue. O time de Xabi Alonso é o vice-líder, com 33 pontos, e tenta encurtar a distância para o Barcelona na briga pela ponta da tabela.

A seguir, a GOAL traz tudo o que você precisa para acompanhar o jogo, incluindo onde assistir na TV, opções de transmissão e outras informações importantes.

Como assistir Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo?

A partida será transmitida exclusivamente através do, no streaming.

Horário de Athletic Bilbao x Real Madrid

La Liga - La Liga San Mames

A partida acontece nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h (horário de Brasília) e terá como palco o estádio San Mamés.

Notícias e escalações de Athletic Bilbao x Real Madrid

Notícias do Athletic Bilbao

Os Leones tentam reencontrar consistência. A equipe perdeu três das últimas cinco partidas e acabou saindo da zona de classificação para as competições europeias.

Notícias do Real Madrid

Os Merengues perderam a liderança de LaLiga após o empate frustrante contra o Girona, mas Xabi Alonso pediu calma. Para o técnico, ainda há muito campeonato pela frente — e a disputa pelo título promete ser marcada por muitas reviravoltas.

