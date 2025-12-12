+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
La Liga
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoValencia
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Atlético de Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético de Madrid recebe o Valencia na manhã deste sábado (13), às 10h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Colchoneros chegam ao confronto após a derrota por 1 a 0 para o Athletic Club de Bilbao na 15ª rodada. A equipe comandada por Diego Simeone ocupa a quarta posição na tabela, com 31 pontos, quatro atrás do Villarreal na disputa por uma vaga entre os três primeiros.

Por sua vez, o Valencia empatoi em 1 a 1 com o Sevilla em seu compromisso mais recente pela liga, graças a um gol de Hugo Duro aos 93 minutos. O time dirigido por Carlos Corberán aparece na 16ª colocação, com 15 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

A GOAL reúne abaixo todas as informações necessárias para acompanhar o duelo.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Valencia ao vivo

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Valencia crest
Valencia
VAL

No Brasil, a partida terá transmissão da XSports, na TV aberta para todo o país. Além disso, é possível acompanhar o duelo no Disney+, serviço de streaming.

Hora de início de Atlético de Madrid x Valencia

crest
La Liga - La Liga
Riyadh Air Metropolitano

A partida será disputada neste sábado, 13 de dezembro, às 10h (de Brasília), e terá como palco o estádio Metropolitano.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Valencia

Atlético de MadridHome team crest

4-4-1-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAL
13
J. Oblak
16
N. Molina
15
C. Lenglet
18
M. Pubill
17
D. Hancko
8
P. Barrios
23
N. Gonzalez
4
C. Gallagher
20
G. Simeone
11
T. Almada
19
J. Alvarez
25
J. Agirrezabala
12
T. Correia
3
J. Copete
24
E. Coemert
14
J. Gaya
8
J. Guerra
10
A. Almeida
11
L. Rioja
18
Pepelu
7
A. Danjuma
9
H. Duro

4-2-3-1

VALAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Corberan

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Atlético de Madrid

Los Colchoneros vêm de uma valiosa vitória no meio da semana pela Champions League, quando derrotaram o PSV por 3 a 2 fora de casa. Os gols da equipe espanhola foram marcados por Julián Álvarez, Dávid Hancko e Alexander Sorloth.

Após o triunfo, o técnico Diego “Cholo” Simeone não poupou elogios a Julián Álvarez. “Jogadores diferenciais como Julián têm momentos. E são brilhantes. Que siga nessa linha, porque são necessários. Alex teve um grande gesto ao oferecer-lhe o primeiro gol”, afirmou.

No que diz respeito à Copa do Rei, o Atleti foi favorecido no sorteio ao receber o Atlético Baleares como adversário, em um confronto que, em princípio, se apresenta acessível para os Colchoneros. A partida está marcada para quinta-feira, 18 de dezembro. Os madrilenhos não conquistam o troféu desde 2013, ano em que também alcançaram sua última final na competição nacional.

Notícias do Valencia

O Valencia foi sorteado para enfrentar o Sporting Gijón nos dezesseis avos de final da Copa do Rei, um confronto diante de um adversário da segunda divisão que, em princípio, se apresenta favorável. O duelo está marcado para terça-feira, 16 de dezembro.

O time chegou até as quartas de final da Copa na última temporada, quando acabou eliminado pelo Barcelona. Sua mais recente participação em uma final ocorreu em 2022, enquanto o título mais recente do clube na competição foi conquistado em 2019.

Como chegam ao jogo

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

VAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de Confrontos Diretos

ATM

Outros

VAL

4

Vitórias

0

Empate

1

11

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Links úteis

0