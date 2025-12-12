Atlético de Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Atlético de Madrid recebe o Valencia na manhã deste sábado (13), às 10h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Colchoneros chegam ao confronto após a derrota por 1 a 0 para o Athletic Club de Bilbao na 15ª rodada. A equipe comandada por Diego Simeone ocupa a quarta posição na tabela, com 31 pontos, quatro atrás do Villarreal na disputa por uma vaga entre os três primeiros.

Por sua vez, o Valencia empatoi em 1 a 1 com o Sevilla em seu compromisso mais recente pela liga, graças a um gol de Hugo Duro aos 93 minutos. O time dirigido por Carlos Corberán aparece na 16ª colocação, com 15 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

A GOAL reúne abaixo todas as informações necessárias para acompanhar o duelo.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Valencia ao vivo

No Brasil, a partida terá transmissão da XSports, na TV aberta para todo o país. Além disso, é possível acompanhar o duelo no Disney+, serviço de streaming.

Hora de início de Atlético de Madrid x Valencia

A partida será disputada neste sábado, 13 de dezembro, às 10h (de Brasília), e terá como palco o estádio Metropolitano.

Notícias da equipe e escalações

Notícias do Atlético de Madrid

Los Colchoneros vêm de uma valiosa vitória no meio da semana pela Champions League, quando derrotaram o PSV por 3 a 2 fora de casa. Os gols da equipe espanhola foram marcados por Julián Álvarez, Dávid Hancko e Alexander Sorloth.

Após o triunfo, o técnico Diego “Cholo” Simeone não poupou elogios a Julián Álvarez. “Jogadores diferenciais como Julián têm momentos. E são brilhantes. Que siga nessa linha, porque são necessários. Alex teve um grande gesto ao oferecer-lhe o primeiro gol”, afirmou.

No que diz respeito à Copa do Rei, o Atleti foi favorecido no sorteio ao receber o Atlético Baleares como adversário, em um confronto que, em princípio, se apresenta acessível para os Colchoneros. A partida está marcada para quinta-feira, 18 de dezembro. Os madrilenhos não conquistam o troféu desde 2013, ano em que também alcançaram sua última final na competição nacional.

Notícias do Valencia

O Valencia foi sorteado para enfrentar o Sporting Gijón nos dezesseis avos de final da Copa do Rei, um confronto diante de um adversário da segunda divisão que, em princípio, se apresenta favorável. O duelo está marcado para terça-feira, 16 de dezembro.

O time chegou até as quartas de final da Copa na última temporada, quando acabou eliminado pelo Barcelona. Sua mais recente participação em uma final ocorreu em 2022, enquanto o título mais recente do clube na competição foi conquistado em 2019.

Como chegam ao jogo

