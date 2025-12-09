Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Real Madrid recebe o Manchester City nesta quarta-feira (10), às 17h de Brasília, no estádio Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

Os Blancos chegam ao confronto embalados pela vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos na quinta rodada, com um pôquer de gols de Kylian Mbappé. A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa atualmente a quinta posição da tabela, com 12 pontos.

Já os Citizens vêm de derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen em seu compromisso mais recente pela competição continental. O time dirigido por Pep Guardiola aparece na nona colocação, com 10 pontos.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo informações sobre transmissão na TV, streaming e outros detalhes.

Onde assistir Real Madrid x Manchester City ao vivo

A partida entre Real Madrid e Manchester City será transmitida pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Horário do pontapé inicial de Real Madrid x Manchester City

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio Bernabeu

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Real Madrid

Os Merengues vivem o pior momento da temporada, tendo perdido a liderança de LaLiga, a ponto de já surgirem rumores sobre uma possível demissão de Xabi Alonso do comando técnico e sobre potenciais substitutos. Entre os nomes mais citados estão Zidane e Klopp, enquanto a pressão sobre o treinador espanhol aumenta.

Além disso, Eder Militão sofreu uma grave lesão no último fim de semana, enquanto Mbappé terá de disputar o duelo da Champions com um dedo quebrado. A lesão do zagueiro brasileiro se soma às ausências de outros jogadores importantes, como Dani Carvajal e Trent Alexander-Arnold.

Notícias do Manchester City

Por sua vez, os Citizens chegam embalados por uma grande vitória na Premier League e entraram de vez na briga pelo título. Agora, o objetivo é triunfar também na Champions para alcançar as posições de classificação direta às oitavas de final.

Além disso, Haaland vive grande fase, sendo o atual artilheiro do futebol inglês, e uma atuação memorável em um confronto de alto nível como este pode fortalecer sua candidatura à próxima Bola de Ouro.

