Liga dos Campeões
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoManchester City
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga

O Real Madrid recebe o Manchester City nesta quarta-feira (10), às 17h de Brasília, no estádio Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

Os Blancos chegam ao confronto embalados pela vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos na quinta rodada, com um pôquer de gols de Kylian Mbappé. A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa atualmente a quinta posição da tabela, com 12 pontos.

Já os Citizens vêm de derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen em seu compromisso mais recente pela competição continental. O time dirigido por Pep Guardiola aparece na nona colocação, com 10 pontos.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo informações sobre transmissão na TV, streaming e outros detalhes.

Onde assistir Real Madrid x Manchester City ao vivo

A partida entre Real Madrid e Manchester City será transmitida pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Horário do pontapé inicial de Real Madrid x Manchester City

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Estadio Bernabeu

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Manchester City

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
8
F. Valverde
17
R. Asencio
18
A. Carreras
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
15
A. Guler
21
B. Diaz
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
47
P. Foden
20
B. Silva
4
T. Reijnders
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • X. Alonso

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Real Madrid

Os Merengues vivem o pior momento da temporada, tendo perdido a liderança de LaLiga, a ponto de já surgirem rumores sobre uma possível demissão de Xabi Alonso do comando técnico e sobre potenciais substitutos. Entre os nomes mais citados estão Zidane e Klopp, enquanto a pressão sobre o treinador espanhol aumenta.

Além disso, Eder Militão sofreu uma grave lesão no último fim de semana, enquanto Mbappé terá de disputar o duelo da Champions com um dedo quebrado. A lesão do zagueiro brasileiro se soma às ausências de outros jogadores importantes, como Dani Carvajal e Trent Alexander-Arnold.

Notícias do Manchester City

Por sua vez, os Citizens chegam embalados por uma grande vitória na Premier League e entraram de vez na briga pelo título. Agora, o objetivo é triunfar também na Champions para alcançar as posições de classificação direta às oitavas de final.

Além disso, Haaland vive grande fase, sendo o atual artilheiro do futebol inglês, e uma atuação memorável em um confronto de alto nível como este pode fortalecer sua candidatura à próxima Bola de Ouro.

Forma

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos

RMA

Outros

MCI

3

Vitórias

1

Empate

1

9

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Tabela de classificação

Links úteis

0