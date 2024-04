Fun88 Brasil: Aproveite bônus de até R$300 em apostas e cassino

A Fun88 Brasil é uma casa de apostas bastante tradicional internacionalmente.

Entretanto, a Fun88 só foi lançada no Brasil recentemente. Diante disso, é natural que muitos usuários tenham dúvidas sobre como esta plataforma funciona.

Pensando nisso, explicamos neste artigo tudo sobre a operadora. Então, fique por dentro dos seus principais recursos, mercados disponíveis para apostar, promoções para iniciantes e muito mais.

Fun88 bônus

Ao se registrar em uma nova casa, naturalmente os jogadores buscam pelos seus diferenciais. Nesse sentido, os bônus de boas-vindas se destacam pela variedade de oferta.

Aqui novos clientes podem reivindicar bônus distintos. Lembrando que eles podem ser utilizados tanto em apostas esportivas quanto nos jogos de cassino da empresa.

Oferta de boas-vindas para esportes

Nas apostas esportivas, os clientes da empresa podem obter um bônus de boas-vindas até R$300. Para tanto, basta efetuar um depósito elegível e, então, o valor é dobrado e disponibilizado em forma de bônus.

Um dos diferenciais da casa é que, para reivindicar a promoção, os jogadores não precisam utilizar nenhum código promocional Fun88. Isso significa que qualquer usuário que concluir o Fun88 cadastro poderá obter o saldo de bônus para apostar.

No entanto, é preciso também cumprir os Termos e Condições da promoção. Basicamente, para ativar a promoção, a primeira transferência deve ser de R$50 ou mais. Também é preciso ativar a oferta em no máximo 48 horas a partir da primeira transferência.

Ademais, os usuários devem cumprir o rollover de bônus, isto é, apostar 10x o valor depositado inicialmente. Porém, só são válidas previsões em mercados com odds de 1.65 ou mais.

Informamos ainda que o rollover deve ser cumprido em até 30 dias. Aplicam-se os T&Cs gerais de uso da plataforma.

Ofertas para cassino

Os fãs de apostas em cassino ao vivo podem ter acesso à uma promoção de boas-vindas bem semelhante. Aliás, também neste caso, não há necessidade do uso de um código promocional Fun88 para reivindicar essa bonificação.

Vale saber que o bônus está associado ao primeiro depósito e pode chegar a R$300. Assim, para validar a oferta é preciso efetuar uma transferência de pelo menos R$50. Lembrando que o bônus máximo é de R$300, independentemente de ser feita uma recarga inicial maior.

Outro detalhe é que também é preciso cumprir com alguns requisitos de apostas. Este inclui apostar 40x o valor depositado inicialmente. Todavia, apenas jogos elegíveis são válidos para fins de rollover — e o mesmo deve ser cumprido em até 30 dias. Demais T&Cs gerais de uso da plataforma se aplicam.

Mercados de aposta e esportes disponíveis na Fun88

Embora ofereça serviços de apostas em cassino, as apostas esportivas são os protagonistas da plataforma. Sendo assim, analisamos a diversidade de mercados e modalidades que a operadora disponibiliza.

E, em nossa avaliação da plataforma, verificamos que os jogadores podem acessar uma ampla diversidade de esportes. Há opções para todos os gostos, já que a casa abrange esportes populares e alternativos.

Dentre as opções disponíveis, algumas das modalidades se destacam. Assim, reunimos algumas delas abaixo:

Futebol.

Basquete.

Tênis.

Futebol americano.

Vôlei.

Assim verificamos que a operadora traz um catálogo com uma seleção diversificada de esportes. Diante disso, os usuários podem palpitar em inúmeras modalidades, até mesmo por que há no site diversas opções.

Por exemplo, na aba de esportes eletrônicos, encontramos dezenas de modalidades. Para exemplificar, a casa traz jogos como FIFA, NBA 2K, Counter-Strike, Dota 2 e muitos outros. Já na categoria de apostas especiais, dá para fazer previsões relacionadas a política, entretenimento e música.

Em termos de possibilidades de mercados para apostar,há uma ampla variedade de palpites disponíveis. Seja em eventos de curto ou longo prazo, é possível selecionar diferentes tipos de apostas. Por exemplo:

Resultado final (1x2).

Dupla chance.

Total de gols.

Ambas as equipes podem marcar.

Handicaps.

Primeiro gol e muito mais.

Em relação às apostas futuras, os jogadores podem apostar no campeão de determinada competição. Também é possível palpitar sobre quem irá se qualificar, por exemplo. Então, recomendamos que visite o site oficial da empresa para saber tudo o que está disponível para apostar.

Fun88 odds

Ao buscar por uma nova plataforma de apostas esportivas, é crucial levar em consideração diferentes aspectos. Nesse sentido, as odds certamente estão entre os pontos mais importantes. Afinal, elas servem para indicar o eventual retorno de uma aposta ou mesmo as probabilidades de determinado resultado ocorrer.

Sendo assim, avaliamos também as cotações oferecidas pela operadora e verificamos que elas estão na média do mercado. Isso significa que os jogadores podem encontrar oportunidades justas para apostar. E, para entender melhor como as cotações funcionam, analisamos um evento específico.

Neste caso, analisamos o mercado 1x2 na partida entre Universidad Catolica e Cruzeiro, pela Copa Sul-Americana. Assim, encontramos as seguintes cotações:

Universidad Catolica: 2.13.

Empate: 3.50.

Cruzeiro: 3.05.

Na prática, isso significa que a Universidad Catolica é considerada favorita, já que suas odds são menores. Em consequência, o Cruzeiro é considerado azarão nesta disputa.

Assim, apostando R$50 no favorito, o retorno em potencial seria de R$106,50. Já o mesmo valor no time visitante poderia retornar R$152,50. Isso, caso os resultados se concretizassem.

Importa notar que as odds refletem as expectativas da empresa sobre os resultados da partida. Porém, elas representam as cotações disponíveis antes do jogo.

Assim, considerando a natureza dinâmica das odds, vale notar que elas podem variar a qualquer momento. Por isso, é importante verificar as cotações atuais antes de confirmar o palpite.

Apostas ao vivo e streaming Fun88

Outro aspecto que também exploramos nesta análise refere-se à modalidade de apostas ao vivo oferecida pela operadora. Para quem não sabe, este é um recurso que permite aos usuários apostar em eventos esportivos enquanto eles acontecem.

Ou seja, esse tipo de aposta possibilita aos jogadores analisar o andamento do jogo em tempo real. Consequentemente, dá pra fazer previsões com base na dinâmica da partida e assim buscar melhores oportunidades.

Uma característica que distingue os palpites ao vivo é a flutuação das odds. Isso, pois elas podem variar de acordo com o desenvolvimento da partida apostada. Ou seja, à medida que algumas ocorrências se dão no jogo — como gols, cartões, escanteios, etc — , as cotações podem variar.

Outro detalhe é que nesse tipo de aposta os usuários podem ter acesso a ferramentas exclusivas. Uma delas é o cash out, que permite encerrar uma aposta antes do evento ser finalizado.

Outro recurso disponível é o streaming de eventos ao vivo. Este, por sua vez, permite aos usuários assistirem alguns jogos diretamente da plataforma. Assim sendo, é possível acompanhar as imagens da partida enquanto faz apostas no próprio evento.

Porém, vale ressaltar que o acesso a essas transmissões ao vivo pode exigir o cumprimento de certas condições. No geral, isso inclui apostar no evento em questão ou ter saldo disponível em conta.

Além disso, a disponibilidade do streaming ou mesmo do cash out depende de outras condições da Fun88. Portanto, em caso de dúvidas, vale a pena consultar o suporte da operadora e seus T&Cs de uso.

Fun88 app/apk

No momento em que elaboramos este artigo, verificamos que a plataforma ainda não disponibiliza um aplicativo dedicado. Em contrapartida, para quem prefere jogar por meio de dispositivos móveis, a alternativa é o acesso via site mobile da operadora.

Inclusive, esta opção está disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS, e dispensa a necessidade de baixar qualquer sistema. Isso, pois basta abrir o navegador móvel do seu dispositivo e acessar o site mobile da casa.

A boa notícia é que a plataforma possui uma interface mobile intuitiva e amigável. Com isso, mesmo apostadores iniciantes poderão ter facilidade na hora de registrar os seus palpites. Outro detalhe é que todos os recursos presentes no site estão mantidos na versão mobile.

Instalação da Fun88 app

Embora a plataforma não ofereça um aplicativo, é possível adicionar um atalho do site à tela inicial do seu dispositivo. Este processo é bem simples e pode auxiliar a experiência dos jogadores ainda mais. Abaixo, detalhamos passo a passo como configurar o atalho:

Primeiramente, acesse o site da Fun88. Então, abra o menu de configuração do Google Chrome ou a opção de compartilhar, disponível no iOS. Em seguida, toque na opção “Adicionar à tela inicial” em ambos os sistemas operacionais. Depois disso, é só nomear o atalho da forma que for mais conveniente. Por fim, é só abrir o atalho e efetuar o Fun88 login ou criar uma conta na operadora.

Métodos de pagamento da Fun88

Para utilizar os serviços de apostas da casa analisada e ter acesso aos bônus oferecidos, é preciso ter saldo disponível. Consequentemente, isso implica a necessidade de efetuar depósitos utilizando as opções disponibilizadas pela plataforma.

Verificamos que a plataforma disponibiliza exclusivamente o Pix como método de saque ou depósito. O lado bom é que este é um método conhecido e muito utilizado em transferências online. Aliás, sua popularidade é devida justamente à agilidade e segurança dos depósitos e saques.

Vale destacar que para depositar na casa é possível começar com pelo menos R$20. Já no caso do saque, os jogadores devem ter em conta R$50 ou mais. Portanto, em nossa avaliação os valores estão em conformidade com a média do mercado. Além disso, não encontramos a cobrança de tarifas extras para depósitos ou saques.

Serviço de suporte ao cliente da Fun88

Para finalizar o nosso review sobre a Fun88 apostas, verificamos também os seus meios de suporte disponíveis. Os usuários podem acionar o suporte de diferentes formas, incluindo:

E-mail (suporte@fun88br.com).

Bate-papo ao vivo.

FAQ.

Ou seja, dentre as opções disponíveis para falar com o suporte, destacamos o chat ao vivo. Isso, pois este é um mecanismo que está ativo em tempo integral, no formato 24/7. Além disso, verificamos que o tempo de resposta é bem curto e pode levar apenas alguns minutos, em média.

Por outro lado, os jogadores podem utilizar o e-mail para se comunicar com a empresa. Essa é uma opção especialmente útil para tratar de temas mais complexos e demorados. Afinal, o tempo de resposta pode ser bem mais significativo — dependendo da demanda.

Alternativamente, os usuários da casa também podem contar com a Central de Ajuda. Neste caso, o recurso permite que os jogadores possam tirar dúvidas comuns e solucionar problemas mais simples, mesmo sem o contato direto com um agente da empresa.

Conclusão sobre a Fun88

Como verificamos em nossa análise, a Fun88 é uma operadora recém-lançada no Brasil. Apesar disso, a empresa possui uma longa trajetória internacional e já desembarcou no país com uma plataforma completa. Afinal, a operadora oferece uma ampla diversidade de opções para apostar em esportes e jogos de cassino.

Também vale a pena destacar que os clientes iniciantes na empresa podem reclamar bônus de boas-vindas distintos. O detalhe é que para reivindicar as ofertas ativas na casa, não é preciso utilizar um código promocional Fun88. Mediante a isso, em nossa opinião esta operadora é uma opção viável, tanto para novatos quanto usuários experientes.

