Confira os palpites Athletico-PR x Cruzeiro para o confronto em Curitiba, nesta quarta-feira (18), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Athletico-PR x Cruzeiro

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam na Arena da Baixada em mais um confronto importante deste início de Campeonato Brasileiro. O Furacão tenta se recuperar após derrota na última rodada, enquanto a Raposa busca reagir na competição depois de um começo bastante complicado.

O duelo em Curitiba promete equilíbrio, principalmente pelo momento das duas equipes na tabela.

O Athletico-PR chega após uma partida movimentada contra o Fluminense no Maracanã, onde acabou derrotado por 3 a 2. Apesar do resultado, o desempenho ofensivo mostrou que a equipe segue competitiva.

No Brasileirão, o Furacão ocupa a 10ª posição, somando sete pontos em cinco partidas disputadas até aqui.

O Cruzeiro, por sua vez, ainda tenta se estabilizar na competição. A equipe aparece na penúltima colocação, com três pontos em seis jogos.

Na última rodada, protagonizou um jogo bastante agitado contra o Vasco no Mineirão, empatando em 3 a 3 com um gol nos acréscimos, resultado que mostrou capacidade ofensiva, mas também expôs fragilidades defensivas.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico: Santos, Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel, Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli, Mendoza, Viveros (ou Julimar) e Julimar (ou Viveros);

Cruzeiro: Matheus Cunha, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Gerson e Matheus Pereira, Néiser (Chico da Costa).

Equilíbrio pode marcar o duelo em Curitiba

O confronto reúne duas equipes que vivem momentos de instabilidade na competição. O Athletico-PR costuma ser forte atuando na Arena da Baixada, mas o Cruzeiro mostrou na última rodada que pode competir mesmo em situações adversas.

Com os dois times buscando recuperação e tentando evitar novos tropeços, a tendência é de um jogo mais equilibrado e disputado ao longo dos 90 minutos. Nesse cenário, a divisão de pontos aparece como um resultado possível para o confronto.

Palpite 1 para Athletico-PR x Cruzeiro: Empate, com odds de 3.10 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico-PR x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ter número controlado de escanteios

A tendência é de um confronto mais estudado, principalmente nos primeiros minutos. Tanto Athletico-PR quanto Cruzeiro devem priorizar a organização defensiva antes de se lançar com maior intensidade ao ataque.

Quando o ritmo da partida segue mais equilibrado e com menos jogadas de linha de fundo, o número de escanteios costuma ser menor.

Com duas equipes tentando controlar os espaços e evitar erros, o total de tiros de canto pode ficar abaixo da média.

Palpite 2 para Athletico-PR x Cruzeiro: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.85 na Betano

Ataques podem balançar as redes

Apesar do equilíbrio esperado, os dois times mostraram recentemente que possuem capacidade ofensiva. O Athletico marcou duas vezes contra o Fluminense na última rodada, enquanto o Cruzeiro participou de um jogo bastante movimentado contra o Vasco.

As fragilidades defensivas apresentadas pelas duas equipes também aumentam a possibilidade de gols durante o confronto.

Em um jogo que pode ter momentos de maior abertura, existe uma boa chance de ambos os lados conseguirem balançar as redes.