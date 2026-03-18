Palpite Santos x Internacional- Campeonato-Brasileiro - 18/03/2026

Confira os palpites Santos x Internacional para o confronto em Santos, nesta quarta-feira (18), às 21h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Internacional se enfrentam na Vila Belmiro em um duelo importante para as duas equipes neste início de Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos distintos na competição. O Peixe tenta se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Colorado busca sua primeira vitória no torneio após um começo bastante complicado.

O Santos chega ao jogo após empatar em 1 a 1 com o Corinthians no clássico disputado na Vila Belmiro. Na ocasião, Gabriel, o Gabigol, foi novamente decisivo ao marcar o gol da equipe. No Brasileirão, o time ocupa a 13ª colocação, com uma vitória, três empates e duas derrotas em seis partidas disputadas até aqui.

O Internacional vive um momento delicado na temporada. Após o vice-campeonato no Gauchão, o Colorado ainda não conseguiu engrenar no Brasileirão. Na última rodada, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Bahia no Beira-Rio e permanece na lanterna da competição, com dois empates e quatro derrotas em seis jogos.

Prováveis escalações de Santos x Internacional

Santos:Gabriel Brazão, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Luan Peres, Rony, Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal, Neymar e Gabriel Barbosa

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei, Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré

Vila Belmiro pode favorecer o Santos

O Santos costuma apresentar um desempenho mais competitivo quando atua na Vila Belmiro. O estádio cria um ambiente de pressão sobre os adversários e costuma impulsionar o time da casa a buscar o controle da partida desde o início.

O Internacional chega pressionado pela sequência de resultados negativos e ainda busca maior estabilidade na competição. Diante de um adversário que vive momento mais equilibrado e jogando diante de sua torcida, o Santos aparece com boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Santos x Internacional: Santos vence, com odds de 2.30 na bet365

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Gabigol pode ser novamente decisivo

Gabriel vive um momento importante na temporada e voltou a balançar as redes no clássico contra o Corinthians. O atacante costuma aparecer em jogos importantes e é uma das principais referências ofensivas do Santos.

Diante de um Internacional que tem enfrentado dificuldades defensivas neste início de Brasileirão, o Santos deve conseguir criar algumas oportunidades ao longo da partida. Nesse cenário, Gabigol surge como um dos jogadores mais prováveis para marcar durante o confronto.

Palpite 2 para Santos x Internacional: Gabriel marca a qualquer momento, com odds de 2.87 na bet365

Defesa santista pode controlar o jogo

Mesmo com a qualidade ofensiva do Internacional, o momento do time gaúcho na competição não é dos melhores. A equipe tem apresentado dificuldades para criar chances claras e ainda busca maior confiança após os resultados recentes.

O Santos, por sua vez, tende a controlar o ritmo da partida atuando em casa. Caso consiga manter a organização defensiva e limitar os espaços para o adversário, existe uma boa possibilidade de apenas um dos lados conseguir balançar as redes ao longo dos 90 minutos.