Confira os palpites Atlético-MG x São Paulo para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (18), às 20h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam na Arena MRV em um duelo que coloca frente a frente equipes vivendo momentos opostos neste início de Campeonato Brasileiro.

O Galo entra pressionado após mais um resultado negativo, enquanto o Tricolor paulista chega embalado pela liderança e pela invencibilidade na competição.

O confronto promete ser intenso, especialmente pela necessidade de reação do time mineiro.

O Atlético-MG vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória, em Salvador, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco. A equipe ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, com cinco pontos em seis jogos disputados.

O time mineiro ainda busca maior consistência na competição e sabe que precisa reagir rapidamente para não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

O São Paulo vive um momento completamente diferente. Líder e invicto no campeonato, o Tricolor venceu o RB Bragantino por 2 a 1 fora de casa na última rodada.

Com 16 pontos conquistados em seis jogos, a equipe abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, mostrando grande solidez neste início de Brasileirão.

Prováveis escalações de Atlético-MG x São Paulo

Atlético-MG: Everson, Natanael (Ivan Román), Junior Alonso (Lyanco), Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco, Victor Hugo (Tomás Perez), Gustavo Scarpa, Cassierra, Cuello e Hulk (Dudu);

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucas, Luciano e Calleri.

Tricolor pode aproveitar o momento positivo

O São Paulo chega ao confronto com grande confiança após a sequência de bons resultados no campeonato. A equipe tem demonstrado organização tática e eficiência ofensiva, fatores que têm sido fundamentais para a liderança da competição.

O Atlético-MG, por outro lado, vive um momento de pressão e ainda tenta encontrar estabilidade nas atuações.

Mesmo atuando em casa, o Galo pode encontrar dificuldades diante de um adversário que vive grande fase. Nesse cenário, o São Paulo aparece com boas chances de conquistar mais um resultado positivo.

Palpite 1 para Atlético-MG x São Paulo: São Paulo vence, com odds de 3.60 na KTO

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Jogo pode ter poucos escanteios

A tendência é de uma partida mais controlada em termos de volume ofensivo constante. O São Paulo costuma trabalhar bem a posse de bola e construir suas jogadas com paciência, sem necessariamente apostar em grande quantidade de cruzamentos.

O Atlético-MG também deve tentar manter a organização defensiva para evitar que o líder da competição encontre espaços com facilidade.

Com um jogo mais concentrado no meio-campo e menos investidas pelas linhas de fundo, o número de escanteios pode ficar abaixo da média.

Palpite 2 para Atlético-MG x São Paulo: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.67 na KTO

Defesa tricolor pode limitar o ataque adversário

O São Paulo tem se destacado pela solidez defensiva neste início de Brasileirão, sofrendo poucos gols ao longo das rodadas. A organização tática da equipe tem dificultado bastante a criação de oportunidades pelos adversários.

O Atlético-MG, que vem enfrentando dificuldades ofensivas nas últimas partidas, pode encontrar problemas para furar essa defesa.

Caso o Tricolor consiga controlar o ritmo do jogo e manter sua estrutura defensiva, existe uma boa possibilidade de apenas um dos lados conseguir balançar as redes.