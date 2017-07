Calciomercato Lazio: accordo con Azmoun ed offerta di 15M al Rubin Kazan

La Lazio non molla la pista che porta all'attaccante iraniano Serdar Azmoun: c'è l'accordo col giocatore, non con il club di appartenenza.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Keita Balde Diao, la Lazio non vuol farsi trovare impreparata e sta già cercando sul mercato il probabile sostituto del senegalese. Come già riportato nella giornata odierna nel mirino c'è l'italiano del Villarreal Nicola Sansone.

A prescindere da Keita, Tare sta comunque lavorando per mettere a disposizione di Inzaghi un altro elemento. Il nome in prima fila, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre quello dell'iraniano del Rubin Kazan Serdar Azmoun.

E' stato trovato l'accordo economico con il giocatore, non con il club russo. In questo momento la distanza tra la domanda (15 milioni) e l'offerta (20 milioni) è di 5 milioni. C'è fiducia riguardo la possibilità di chiudere la trattativa intorno ai 18 milioni.

Continua ad essere monitorato anche il profilo di Felipe Caicedo, per il cui cartellino l'Espanyol chiede circa 5 milioni di euro.