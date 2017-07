Calciomercato Lazio, idea Sansone per il dopo Keita

La Lazio si muove sul mercato: non solo Sansone, piace anche Rincon della Juventus per il centrocampo: sul venezuelano anche Fiorentina e Atalanta.

Le parole di Simone Inzaghi hanno fatto scattare il campanello d'allarme in casa Lazio: ora la dirigenza sta cercando di puntellare il reparto offensivo, che presto potrebbe perdere Balde Keita. Il nome nuovo è quello di Nicola Sansone del Villarreal.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante italiano ha già manifestato il proprio gradimento nei confronti della soluzione biancoceleste: potrebbe rilanciarsi in Serie A con un maggiore minutaggio anche in vista dei prossimi Mondiali.

Il Villarreal è disposto a trattare Sansone, per il quale chiede però una cifra non inferiore ai 15-20 milioni di euro. Una somma importante per un giocatore che però piace molto alla Lazio per le sue caratteristiche: è considerato il giocatore ideale per il dopo Keita, ma la trattativa deve ancora decollare.

Occhi puntati fissi sulla Spagna per l'Aquila, che segue anche un altro attaccante: si tratta di Felipe Caicedo dell'Espanyol, individuato come possibile alternativa a Ciro Immobile al posto di Djordjevic. Affare già ben avviato sulla base di 3-4 milioni di euro.

Dopo gli arrivi di Marusic, Lucas Leiva e Di Gennaro, i biancocelesti potrebbero rinforzare ancora la mediana di Inzaghi con Tomas Rincon, in uscita dalla Juventus. Il venezuelano piace anche a Fiorentina e Atalanta, ma presto la Lazio farà un nuovo tentativo.