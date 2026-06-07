サッカーW杯出場国の市場価値ランキング｜最も高価な選手は？
- AFP
20位：アルダ・ギュレル｜約166億円
代表：トルコ
年齢：21歳
ポジション：MF
市場価値：9000万ユーロ（約166億3000万円）
- Getty Images
19位：デジレ・ドゥエ｜約166億円
代表：フランス
年齢：20歳
ポジション：FW
市場価値：9000万ユーロ（約166億3000万円）
- Getty Images Sport
18位：ウスマン・デンベレ｜約184億円
代表：フランス
年齢：29歳
ポジション：FW
市場価値：1億ユーロ（約184億8000万円）
- AFP
17位：アレクサンデル・イサク｜約184億円
代表：スウェーデン
年齢：26歳
ポジション：FW
市場価値：1億ユーロ（約184億8000万円）
- AFP
16位：フェルミン｜約184億円
代表：スペイン
年齢：23歳
ポジション：MW
市場価値：1億ユーロ（約184億8000万円）
- (C)Getty Images
15位：ヴィティーニャ｜約203億円
代表：ポルトガル
年齢：26歳
ポジション：MF
市場価値：1億1000万ユーロ（約203億3000万円）
- Getty Images Sport
14位：フロリアン・ヴィルツ｜約203億円
代表：ドイツ
年齢：23歳
ポジション：MF
市場価値：1億1000万ユーロ（約203億3000万円）
- AFP
13位：ジョアン・ネヴィス｜約203億円
代表：ポルトガル
年齢：21歳
ポジション：MF
市場価値：1億1000万ユーロ（約203億3000万円）
- Getty Images Sport
12位：モイセス・カイセド｜約203億円
代表：エクアドル
年齢：24歳
ポジション：MF
市場価値：1億1000万ユーロ（約203億3000万円）
- Getty Images Sport
11位：デクラン・ライス｜約221億円
代表：イングランド
年齢：27歳
ポジション：MF
市場価値：1億2000万ユーロ（約221億7000万円）
- Getty Images Sport
10位：フェデリコ・バルベルデ｜約221億円
代表：ウルグアイ
年齢：27歳
ポジション：MF
市場価値：1億2000万ユーロ（約221億7000万円）
- (C)Getty Images
9位：ブカヨ・サカ｜約221億円
代表：イングランド
年齢：24歳
ポジション：FW
市場価値：1億2000万ユーロ（約221億7000万円）
- Getty Images Sport
8位：ジャマル・ムシアラ｜約221億円
代表：ドイツ
年齢：23歳
ポジション：MF
市場価値：1億2000万ユーロ（約221億7000万円）
- Getty
7位：マイケル・オリーセ｜約258億円
代表：フランス
年齢：24歳
ポジション：FW
市場価値：1億4000万ユーロ（約258億7000万円）
- Getty Images Sport
6位：ジュード・ベリンガム｜約258億円
代表：イングランド
年齢：22歳
ポジション：MF
市場価値：1億4000万ユーロ（約258億7000万円）
- (C)Getty Images
5位：ヴィニシウス｜約277億円
代表：ブラジル
年齢：25歳
ポジション：FW
市場価値：1億5000万ユーロ（約277億円）
- Getty Images Sport
4位：ペドリ｜約277億円
代表：スペイン
年齢：23歳
ポジション：MF
市場価値：1億5000万ユーロ（約277億円）
- AFP
3位：キリアン・エンバペ｜約369億円
代表：フランス
年齢：27歳
ポジション：FW
市場価値：2億ユーロ（約369億円）
2位：アーリング・ハーランド｜約369億円
代表：ノルウェー
年齢：25歳
ポジション：FW
市場価値：2億ユーロ（約369億円）
- Getty Images Sport
1位：ラミン・ヤマル｜約369億円
代表：スペイン
年齢：18歳
ポジション：FW
市場価値：2億ユーロ（約369億円）
FIFAワールドカップ全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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