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サッカーW杯出場国の市場価値ランキング｜最も高価な選手は？

ワールドカップ
ウルグアイ 対 スペイン
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スペイン
ブラジル 対 モロッコ
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パナマ 対 イングランド
パナマ
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ワールドカップに出場する選手たちで最も市場価値が高いのは？上位20名を紹介する。

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