キックオフ：2026年6月27日(土)9:00

放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026グループH注目の一戦でウルグアイ代表とスペイン代表が激突する。

バルベルデやヌニェスらタレントを揃え、上位進出を期待されながら今大会に臨んだウルグアイ代表だが、まさかのスタートに。サウジアラビア、カーボベルデと格下と目された2カ国に引き分けてわずかに勝ち点2を獲得しただけ。2大会連続のグループステージ敗退を避けるためにも是が非でも勝利が必要な最終節で強豪スペインと対戦する。堅守をベースにしたカウンターでどれだけスペインゴールに近づけるか。崖っぷちの状況で迎える一戦で真価が問われる。

対するスペインは優勝候補の一角とし出場した今大会初戦でカーボベルデにまさかの無得点ドローに終わった。それでも、続くサウジアラビア戦で攻撃陣が期待通りの活躍を見せて4-0で快勝してグループステージ突破に大きく前進した。ウルグアイ戦を引き分け以上で終えれば首位突破が確実となる中、ヤマルを中心とした自慢の攻撃陣が堅守を誇る相手守備陣に対してどのようなパフォーマンスを見せるか。スペインにとっては今大会最初の腕試しの場だ。

この試合の見どころは、中盤の主導権争いだ。スペインがペドリを中心にボールを動かしながらチャンスを探る一方で、ウルグアイはバルベルデやウガルテによる激しいプレッシングと球際の強さで自らのペースに持ち込みたいところ。特にウルグアイにとっては勝利が必要なことから、両チームとも勝点3を狙った積極的な戦いが予想される。スペインのパスサッカーが上回るのか、それともウルグアイが勝負強さを発揮するのか。グループステージ突破を見据える上でも見逃せない好カードになりそうだ。