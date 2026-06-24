ウルグアイvsスペインの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループH第3節
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ウルグアイvsスペイン｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月27日(土)9:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループH注目の一戦でウルグアイ代表とスペイン代表が激突する。
バルベルデやヌニェスらタレントを揃え、上位進出を期待されながら今大会に臨んだウルグアイ代表だが、まさかのスタートに。サウジアラビア、カーボベルデと格下と目された2カ国に引き分けてわずかに勝ち点2を獲得しただけ。2大会連続のグループステージ敗退を避けるためにも是が非でも勝利が必要な最終節で強豪スペインと対戦する。堅守をベースにしたカウンターでどれだけスペインゴールに近づけるか。崖っぷちの状況で迎える一戦で真価が問われる。
対するスペインは優勝候補の一角とし出場した今大会初戦でカーボベルデにまさかの無得点ドローに終わった。それでも、続くサウジアラビア戦で攻撃陣が期待通りの活躍を見せて4-0で快勝してグループステージ突破に大きく前進した。ウルグアイ戦を引き分け以上で終えれば首位突破が確実となる中、ヤマルを中心とした自慢の攻撃陣が堅守を誇る相手守備陣に対してどのようなパフォーマンスを見せるか。スペインにとっては今大会最初の腕試しの場だ。
この試合の見どころは、中盤の主導権争いだ。スペインがペドリを中心にボールを動かしながらチャンスを探る一方で、ウルグアイはバルベルデやウガルテによる激しいプレッシングと球際の強さで自らのペースに持ち込みたいところ。特にウルグアイにとっては勝利が必要なことから、両チームとも勝点3を狙った積極的な戦いが予想される。スペインのパスサッカーが上回るのか、それともウルグアイが勝負強さを発揮するのか。グループステージ突破を見据える上でも見逃せない好カードになりそうだ。
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ウルグアイ｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-5-1
■GK
ムスレラ
■DF
バレラ、カセレス、オリベラ、サナブリア
■MF
ウガルテ、ベンタンクール、カノッビオ、バルベルデ、M.アラウホ
■FW
ビニャス
■監督
ビエルサ
累積リーチ：オリベラ、ベンタンクール
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：R.アラウホ、デ・アラスカエタ
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スペイン｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
シモン
■DF
ジョレンテ、ラポルテ、クバルシ、ククレジャ
■MF
ルイス、ロドリ、ペドリ
■FW
ヤマル、オヤルサバル、ウィリアムズ
■監督
デ・ラ・フェンテ
累積リーチ：ペドリ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ムニョス
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ウルグアイvsスペイン｜注目選手
■ウルグアイ | フェデリコ・バルベルデ
ウルグアイの注目は中盤の主力バルベルデだ。所属するレアル・マドリードで活躍する同選手は、豊富な運動量と高い戦術理解度を兼ね備え、攻守両面でチームを支える絶対的な存在だ。中盤でのボール奪取や展開力に加え、強烈なミドルシュートも大きな武器であり、試合の流れを一変させる力を持っている。
状態が芳しくないチームの中でバルベルデがスペイン戦でもその豊富な経験とリーダーシップでチームを牽引できるか。この試合では中盤での主導権争いがカギを握る中、ペドリやロドリ擁する相手中盤とのマッチアップは注目必至。相手のパスワークに対してどれだけ強度高くプレッシャーをかけ続け、そして攻撃面でも決定的な仕事ができるか。
■スペイン | ラミン・ヤマル
一方のスペインの注目は若きエースのヤマルだ。若くして名門バルセロナの中心選手として大ブレイクした同選手は、現在最も将来を期待される10代の選手だ。卓越したドリブルを武器に相手の包囲網を打破する力を持っている。年齢を感じさせない冷静な判断力を備え、スペイン攻撃陣の中心として大きな期待を背負っている。
大会前は状態が心配されていたヤマルだが、前節のサウジアラビア戦で得点を挙げるなど調子は上向きだ。今大会の主役候補である同選手は、ウルグアイとの一戦でもその実力をピッチ上で示せるか。激しいプレッシャーが予想される中で、ヤマルがチームの右サイドを制圧し、スペインに攻撃のリズムをもたらせるか注目だ。
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