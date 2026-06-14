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Yuta Tokuma

チュニジア代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

ワールドカップ
チュニジア
チュニジア 対 日本
日本

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表と対戦するチュニジア代表の市場価値ランキングを紹介する。

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FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月21日(日)にグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。アフリカの強豪の1つである同国はマンチェスター・ユナイテッド出身のハンニバル・メイブリらを擁している。

本記事では、チュニジア代表の市場価値ランキングを紹介する。

※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月28日）

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  • 26位：レイド・シハウィ｜25万ユーロ

    • 所属クラブ：モナスティル（チュニジア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2004年6月9日(21歳)
    • 代表通算：0試合0得点
    • 市場価値：25万ユーロ（約4600万円）
    • 広告
  • Sabri Ben HessenGetty Images

    25位：サブリ・ベン・ヘッセン｜40万ユーロ

    • 所属クラブ：エトワール・サヘル （チュニジア）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1996年6月13日(26歳)
    • 代表通算：1試合0得点
    • 市場価値：40万ユーロ（約7400万円）
  • flekkenGetty Images

    24位：ムヒブ・シャマフ｜45万ユーロ

    • 所属クラブ：クラブ・アフリカン（チュニジア）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：2001年8月25日(24歳)
    • 代表通算：1試合0得点
    • 市場価値：45万ユーロ（約8400万円）
  • rekikGetty Images

    23位：オマー・レキク｜50万ユーロ

    • 所属クラブ：マリボル（スロベニア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2001年12月20日(24歳)
    • 代表通算：4試合0得点
    • 市場価値：50万ユーロ（約9300万円）
  • elloumiGetty Images

    22位：ラヤン・エルーミ｜60万ユーロ

    • 所属クラブ：バンクーバー・ホワイトキャップス（アメリカ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2007年9月17日(18歳)
    • 代表通算：2試合0得点
    • 市場価値：60万ユーロ（約1億1100万円）
  • hamidaGetty Images

    21位：モハメド・アミン・ベン・ハミダ｜70万ユーロ

    • 所属クラブ：エスペランス（チュニジア）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1995年12月15日(30歳)
    • 代表通算：12試合0得点
    • 市場価値：70万ユーロ（約1億3000万円）
  • bronnGetty Images

    18位：ディラン・ブロン｜80万ユーロ

    • 所属クラブ：セルヴェット（スイス）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1995年6月19日(30歳)
    • 代表通算：52試合2得点
    • 市場価値：80万ユーロ（約1億4800万円）
  • dahmenGetty Images

    18位：アイマン・ダーメン｜80万ユーロ

    • 所属クラブ：スファクシアン（チュニジア）
    • ポジション：GK
    • 生年月日：1997年1月28日(29歳)
    • 代表通算：37試合0得点
    • 市場価値：80万ユーロ（約1億4800万円）
  • ayariGetty Images

    18位：カリル・アヤリ｜80万ユーロ

    • 所属クラブ：パリ・サンジェルマン（フランス）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2005年2月2日(21歳)
    • 代表通算：2試合0得点
    • 市場価値：80万ユーロ（約1億4800万円）
  • ChaouatGetty Images

    17位：フィラス・シワト｜85万ユーロ

    • 所属クラブ：クラブ・アフリカン（チュニジア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1996年5月8日(30歳)
    • 代表通算：28試合6得点
    • 市場価値：85万ユーロ（約1億5800万円）
  • MastouriGetty Images

    15位：ハゼム・マストウリ｜90万ユーロ

    • 所属クラブ：ディナモ・マハチカラ（ロシア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1997年6月18日(28歳)
    • 代表通算：18試合4得点
    • 市場価値：90万ユーロ（約1億6700万円）
  • NeffatiGetty Images

    15位：ムタズ・ネファティ｜90万ユーロ

    • 所属クラブ：ノルシェーピング（スウェーデン）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2004年9月4日(21歳)
    • 代表通算：5試合0得点
    • 市場価値：90万ユーロ（約1億6700万円）
  • ValeryGetty Images

    14位：ヤン・ヴァレリー｜130万ユーロ

    • 所属クラブ：ヤングボーイズ（スイス）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1999年2月22日(27歳)
    • 代表通算：21試合0得点
    • 市場価値：130万ユーロ（約2億4100円）
  • OuanesGetty Images

    13位：ムルタザ・ビン・アナス｜150万ユーロ

    • 所属クラブ：カスムパシャ（トルコ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1994年7月2日(31歳)
    • 代表通算：17試合0得点
    • 市場価値：150万ユーロ（約2億7800万円）
  • khediraGetty Images

    12位：ラニ・ケディ｜200万ユーロ

    • 所属クラブ：ウニオン・ベルリン（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1994年1月27日(32歳)
    • 代表通算：2試合0得点
    • 市場価値：200万ユーロ（約3億7100万円）
  • abdiGetty Images

    9位：アリ・アブディ｜250万ユーロ

    • 所属クラブ：ニース（フランス）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1993年12月20日(32歳)
    • 代表通算：45試合7得点
    • 市場価値：250万ユーロ（約4億6400万円）
  • saadGetty Images

    9位：イライアス・サアド｜250万ユーロ

    • 所属クラブ：ハノーファー（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年12月27日(26歳)
    • 代表通算：14試合3得点
    • 市場価値：250万ユーロ（約4億6400万円）
  • MahmoudGetty Images

    9位：ハジ・マフムード｜250万ユーロ

    • 所属クラブ：ルガーノ（スイス）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2000年4月24日(26歳)
    • 代表通算：7試合0得点
    • 市場価値：250万ユーロ（約4億6400万円）
  • AchouriGetty Images

    8位：エリアス・アシュリ｜300万ユーロ

    • 所属クラブ：コペンハーゲン（デンマーク）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1999年2月10日(27歳)
    • 代表通算：29試合5得点
    • 市場価値：300万ユーロ（約5億5700万円）
  • SlimaneGetty Images

    6位：アニス・ベン・スリマン｜400万ユーロ

    • 所属クラブ：ノリッジ・シティ（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2001年3月16日(25歳)
    • 代表通算：39試合4得点
    • 市場価値：400万ユーロ（約7億4200万円）
  • ArousGetty Images

    6位：アデム・アルース｜400万ユーロ

    • 所属クラブ：カスムパシャ（トルコ）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：2004年7月17日(21歳)
    • 代表通算：1試合0得点
    • 市場価値：400万ユーロ（約7億4200万円）
  • skhiriGetty Images

    3位：エリス・スキリ｜500万ユーロ

    • 所属クラブ：フランクフルト（ドイツ）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：1995年5月10日(31歳)
    • 代表通算：81試合4得点
    • 市場価値：500万ユーロ（約9億2800万円）
  • TounektiGetty Images

    3位：セバスチャン・トゥネクティ｜500万ユーロ

    • 所属クラブ：セルティック（スコットランド）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2002年7月13日(23歳)
    • 代表通算：10試合1得点
    • 市場価値：500万ユーロ（約9億2800万円）
  • gharbiGetty Images

    3位：イシュマエル・ガルビ｜500万ユーロ

    • 所属クラブ：アウグスブルク（ドイツ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：2004年4月10日(22歳)
    • 代表通算：15試合2得点
    • 市場価値：500万ユーロ（約9億2800万円）
  • talbiGetty Images

    2位：モンタッサル・タルビ｜700万ユーロ

    • 所属クラブ：ロリアン（フランス）
    • ポジション：DF
    • 生年月日：1998年5月26日(28歳)
    • 代表通算：64試合4得点
    • 市場価値：700万ユーロ（約13億円）
  • hannibalGetty Images

    1位：ハンニバル・メイブリ｜1600万ユーロ

    • 所属クラブ：バーンリー（イングランド）
    • ポジション：MF
    • 生年月日：2003年1月21日(23歳)
    • 代表通算：44試合1得点
    • 市場価値：1600万ユーロ（約30億円）
  • tunisia Getty Images

    チュニジア代表｜FIFAランク・日本戦成績

    ■基本情報

    W杯出場：7回目(3大会連続)
    最高成績：グループステージ
    FIFAランク：44位
    最新スカッド市場価値合計：6925万ユーロ（約129億円）

    ■日本代表戦成績

    通算戦績：6戦1勝5敗 3得点8失点

    試合日時大会名結果
    1996/10/13国際親善試合● 0-1
    2002/6/14ワールドカップ● 0-2
    2003/10/8国際親善試合● 0-1
    2015/3/27キリンチャレンジカップ● 0-2
    2022/6/14キリンカップ○ 3-0
    2023/10/17キリンチャレンジカップ● 0-2

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  • tunisia Getty Images

    チュニジア代表｜ワールドカップ対戦カード・日程

    試合日時対戦相手放送・配信
    6/15(月)
    11:00    		グループF
    第1節    		スウェーデン【テレビ】日本テレビ系列、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/21(日)
    13:00    		グループF
    第2節    		日本【テレビ】日本テレビ系列、NHK BS
    【ネット】DAZN
    6/26(金)
    8:00    		グループF
    第3節    		オランダ【テレビ】BSP4K
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