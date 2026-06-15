チュニジア代表の市場価値ランキング｜ワールドカップで日本代表と対戦

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月21日(日)にグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。アフリカの強豪の1つである同国はマンチェスター・ユナイテッド出身のハンニバル・メイブリらを擁している。
本記事では、チュニジア代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月28日）
FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月21日(日)にグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。アフリカの強豪の1つである同国はマンチェスター・ユナイテッド出身のハンニバル・メイブリらを擁している。
本記事では、チュニジア代表の市場価値ランキングを紹介する。
※市場価値は『Transfermarkt』参照（2026年5月28日）
W杯出場：7回目(3大会連続)
最高成績：グループステージ
FIFAランク：44位
最新スカッド市場価値合計：6925万ユーロ（約129億円）
通算戦績：6戦1勝5敗 3得点8失点
|試合日時
|大会名
|結果
|1996/10/13
|国際親善試合
|● 0-1
|2002/6/14
|ワールドカップ
|● 0-2
|2003/10/8
|国際親善試合
|● 0-1
|2015/3/27
|キリンチャレンジカップ
|● 0-2
|2022/6/14
|キリンカップ
|○ 3-0
|2023/10/17
|キリンチャレンジカップ
|● 0-2
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