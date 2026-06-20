キックオフ：2026年6月21日(日)13:00

放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN

日本代表がFIFAワールドカップ2026グループF第2節でアフリカのチュニジア代表と対戦する。

チュニジアは初戦のスウェーデン戦で1-5の大敗を喫した。前半は粘り強く戦い、レキクの得点で1点を返すも、後半に崩れて厳しい大会のスタートとなった。これを受け、ワールドカップ期間中に異例の指揮官交代に踏み切り、ルナールの招聘を決めた。サウジアラビアを率いた同監督は日本とも予選で対戦しており、この経験がこの一戦を前にしたチームに与える影響は少なくはない。初戦でもろさを露呈した守備陣の早急な立て直しが求められており、ルナールが初陣でどのような采配を見せるか注目だ。

対する日本は、オランダとの初戦で最低限の結果を手にすることに成功。2度のリードを許しながらも、中村と鎌田が得点を挙げて強豪との難しい初戦で勝ち点を獲得した。グループステージ突破に向けて臨む2戦目はチュニジアとの一戦。大きな変化のあったチーム相手にリズムを崩されることなく、理想の試合運びを見せて力の差を見せつけたいところだ。久保の欠場は痛手だが、引き続き鎌田や上田を中心として相手ゴールを脅かせるか。ワールドカップ大会通算1000試合目となる節目の一戦で6戦5勝と得意の相手から勝利を手にできるか。

この試合の見どころは、日本のサイド攻撃がチュニジアの守備を崩せるかだ。中村や伊東のサイドからの崩しを武器に相手守備陣を揺さぶり、フィニッシャー上田へ決定機を供給したいところ。一方のチュニジアは初戦のスウェーデン戦で5失点を喫しており、特にサイドを起点とした攻撃への対応に課題を残した。タルビを中心とした守備陣がコンパクトなブロックを形成し、日本のアタッカー陣に自由を与えないことが求められる。日本がサイドを制圧して主導権を握るのか、それともチュニジアが粘り強い守備から流れを引き寄せるのか、注目だ。