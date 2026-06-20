チュニジアvs日本の予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループF第2節
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チュニジアvs日本｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月21日(日)13:00
放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN
日本代表がFIFAワールドカップ2026グループF第2節でアフリカのチュニジア代表と対戦する。
チュニジアは初戦のスウェーデン戦で1-5の大敗を喫した。前半は粘り強く戦い、レキクの得点で1点を返すも、後半に崩れて厳しい大会のスタートとなった。これを受け、ワールドカップ期間中に異例の指揮官交代に踏み切り、ルナールの招聘を決めた。サウジアラビアを率いた同監督は日本とも予選で対戦しており、この経験がこの一戦を前にしたチームに与える影響は少なくはない。初戦でもろさを露呈した守備陣の早急な立て直しが求められており、ルナールが初陣でどのような采配を見せるか注目だ。
対する日本は、オランダとの初戦で最低限の結果を手にすることに成功。2度のリードを許しながらも、中村と鎌田が得点を挙げて強豪との難しい初戦で勝ち点を獲得した。グループステージ突破に向けて臨む2戦目はチュニジアとの一戦。大きな変化のあったチーム相手にリズムを崩されることなく、理想の試合運びを見せて力の差を見せつけたいところだ。久保の欠場は痛手だが、引き続き鎌田や上田を中心として相手ゴールを脅かせるか。ワールドカップ大会通算1000試合目となる節目の一戦で6戦5勝と得意の相手から勝利を手にできるか。
この試合の見どころは、日本のサイド攻撃がチュニジアの守備を崩せるかだ。中村や伊東のサイドからの崩しを武器に相手守備陣を揺さぶり、フィニッシャー上田へ決定機を供給したいところ。一方のチュニジアは初戦のスウェーデン戦で5失点を喫しており、特にサイドを起点とした攻撃への対応に課題を残した。タルビを中心とした守備陣がコンパクトなブロックを形成し、日本のアタッカー陣に自由を与えないことが求められる。日本がサイドを制圧して主導権を握るのか、それともチュニジアが粘り強い守備から流れを引き寄せるのか、注目だ。
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チュニジア｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-2-1
■GK
ベン・ヘッセン
■DF
アブディ、タルビ、レキク、ヴァレリー
■MF
スキリ、ケディラ、ハンニバル、アシュリ、サード
■FW
シワト
■監督
ルナール
累積リーチ：ケディラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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日本｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-4-2-1
■GK
鈴木彩
■DF
渡辺、谷口、伊藤
■MF
堂安、田中、佐野、中村、伊東、鎌田
■FW
上田
■監督
森保
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：久保
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チュニジアvs日本｜注目選手
■チュニジア | ハンニバル・メイブリ
チュニジアの注目は若き司令塔ハンニバルだ。名門マンチェスター・ユナイテッド出身の同選手は、10代でファーストデビューを飾るなどその将来には大きな注目が集まっている。2024年に加入したバーンリーでは主力としてプレーし、昨季のプレミアリーグ昇格にも貢献し、今季は世界最高のリーグでフルシーズンをプレーした。
高い技術と豊富な運動量を持ち合わせたハンニバルは日本戦でもチームのカギになる可能性がある。今大会の初戦ではチーム唯一の得点をアシストするなど、チームの攻撃陣の中で重要なピースの1つだ。日本戦ではボールを保持される難しい展開が予想される中、同選手の創造性や技術がチームにとって大きな違いを作り出す可能性があり、自由を与えてはいけない選手だ。
■日本 | 中村敬斗
対する日本の注目選手は中村だ。若くからオランダやオーストリアで経験を積み、現在はフランスの古豪スタッド・ランスでプレーしている。チームは現在2部で今季の昇格を逃したものの、同選手自身は左サイドで確かなインパクトを残し、リーグ戦14得点をマークした。
そんな中村は、負傷欠場した三笘の代役としてワールドカップ初戦のオランダ戦で輝きを放ち、左サイドで起点になるなど相手守備陣にとって危険な存在となり、1得点を記録。今回のチュニジア戦でも攻撃のキーマンになることが予想される。持ち前のドリブル突破に加え、高い決定力を備えた同選手は、初戦で綻びを見せたチュニジア守備陣の脅威になり、チームを勝利に導けるか注目だ。
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