6月25日のサッカーワールドカップ見どころ｜スコットランドvsブラジルなど6試合
- Getty Images
スイスvsカナダ｜グループB第3節
キックオフ：2026年6月25日(木)4:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループB最終節でスイス代表と開催国のカナダ代表がグループ首位通過を懸けて対戦する。
ワールドカップの常連国でもあるスイスは、グループB初戦でカタールに引き分けたものの、続くボスニアヘルツェゴビナ戦ではマンザンビの大活躍で4-1で勝利して現在2位に位置する。ジャカらベテランとマンザンビら若手が融合し、攻守にわたってバランスに長けたチームは、首位通過を懸けて開催国のカナダ戦に臨む。完全アウェーの中で持ち前の勝負強さを発揮して首位通過を決めたいところだ。
対するカナダは、ボスニアヘルツェゴビナとの初戦には引き分けたものの、続くカタール戦ではコネが重傷を負った中で、チームが奮起して2人少ない相手に6得点を挙げて快勝した。デイヴィッドやラリンを中心とした攻撃陣がスイス守備陣相手にどのようなパフォーマンスを見せるか。ワールドカップ史上初の白星を挙げた勢いそのままに難敵スイスから勝ち点を奪ってグループB首位でノックアウトステージに臨めるか。
この試合の見どころは、スイスの経験とカナダの勢いの対決だ。ワールドカップ直近3大会連続でノックアウトステージ進出のスイスは、ジャカやザカリアを中心に守備陣から中盤にわたって経験豊富な選手が揃い、組織的な守備をベースに試合をコントロールすることに長けている。一方のカナダは、デイヴィッドを中心としたスピードや運動量を活かしたダイナミックな攻撃が特徴で、ホームサポーターの後押しを受けて勢いに乗るチームだ。首位通過を懸けた一戦であると同時に敗れれば3位以下に転落する可能性もある中、両チームはどのような戦いを見せるのだろうか。
- Getty Images
ボスニアヘルツェゴビナvsカタール｜グループB第3節
キックオフ：2026年6月25日(木)4:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループB最終節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表とカタール代表が激突する。
ボスニア・ヘルツェゴヴィナは3大会ぶりに出場したワールドカップで開催国のカナダ相手に勝ち点を獲得したものの、続くスイス戦では終盤に崩れて1-4で敗れた。それでも、ノックアウトステージ進出のチャンスは残されており、カタール戦では何とか勝利が欲しいところだ。カナダを1失点に抑えた守備陣が再び安定感を取り戻し、ジェコら攻撃陣の躍動に期待したい。
対するカタールは、初戦でスイス相手に史上初となるワールドカップ勝ち点を獲得したが、続く開催国カナダ戦では、退場者を2人出すなど、厳しい戦いを強いられて0-6の歴史的完敗を喫した。それでも、ボスニア・ヘルツェゴビナ同様にノックアウトステージ進出の可能性は残されており、史上初の白星を挙げてカナダ戦の黒星を払拭したいところだ。
見どころは、ボスニア・ヘルツェゴビナの高さとフィジカルに対し、カタールが機動力でどう対抗するかだ。ボスニア・ヘルツェゴビナは空中戦を得意とし、セットプレーやクロスからチャンスを作り、40歳FWジェコが高い決定力を見せることができるか。一方のカタールは平面での戦いに持ち込み、アフィーフを中心に素早いトランジションからチャンスを見いだしたいところ。両チームともに第2節で綻びを見せた守備陣がどれだけ改善されたかもこの試合を左右する要因になる。勝ち点4を積み上げれば、ノックアウトステージ進出の可能性が高くなる中、両チームともに勝利を目指した積極的な試合運びになることが予想される。
- Getty Images
スコットランドvsブラジル｜グループC第3節
キックオフ：2026年6月25日(木)7:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026の注目のグループの1つ、グループC第3節でスコットランド代表とブラジル代表が激突する。
7大会ぶりにワールドカップの舞台に帰ってきたスコットランドは、ハイチに1-0で勝利したが、続くもモロッコには善戦も及ばず、0-1で敗れた。これで1勝1敗となったスコットランドは、次の試合で勝ち点1以上を積み上げれば3位でのラウンド32出場に近づける可能性がある。主将ロバートソンを中心とした組織的な守備と持ち前のハードワークでブラジル攻撃陣を苦しめることができればチャンスはあるはずだ。
対するブラジルは、ここまで1勝1分け。初戦でモロッコに追いついて勝ち点1を獲得すると、続くハイチ戦では前半だけで3得点を挙げて3-0で快勝した。モロッコとの得失点差勝負になることが予想される中、スコットランド相手に再び攻撃陣の躍動に期待したい。ハフィーニャの負傷欠場は痛手だが、好調ヴィニシウスを中心にスコットランド守備陣を攻め立てることができるか。
この試合の見どころは、スコットランドの組織的な守備がブラジルの個の力にどこまで対抗できるかだ。守備陣だけではなく、マクトミネイやマッギンが中盤でブロックを形成してブラジル攻撃陣の侵入を防ぎたいところ。我慢の時間帯が続くことが予想される中、カウンターやセットプレーから一矢報いることができるか。一方のブラジルは、ヴィニシウスを中心にタレントを揃えており、どんな状況でも打破できる強みがある。早々に得点を奪って得意な展開に持ち込みグループC首位通過を勝ち取りたい。
- Getty Images
モロッコvsハイチ｜グループC第3節
キックオフ：2026年6月25日(木)7:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループC第3節でモロッコ代表とハイチ代表が対戦する。
前回大会ベスト4のモロッコは、初戦でブラジルとの注目のカードをドローで終え、続く難敵スコットランド相手に1-0で勝利してノックアウトステージ進出に大きく前進した。ハキミやディアスなどアフリカ屈指のタレントを揃えるチームは、攻守にわたって盤石な戦いを見せており、中でもブヌを中心とした守備陣はわずかに1失点のみ。ハイチ相手に格の違いを見せつけてブラジルを上回っての首位通過なるか。
対するハイチは、半世紀ぶりに帰ってきたワールドカップの舞台でスコットランドとブラジルにそれぞれ0-1、0-3で敗れてグループステージ敗退が決定的に。それでも、ブラジルを後半45分間無失点に抑えたりと評価に値する戦いを見せたことは自信になるはずだ。再び強豪との一戦となる中、踏ん張りを見せて同国史上初となるワールドカップ勝ち点獲得を目指したい。
見どころは、モロッコの攻撃陣がハイチの粘り強い守備をどう攻略するかだ。モロッコは特にハキミを活かした今大会屈指の素早いトランジションを武器に安定した戦いを見せており、前線には決定力をものにできる選手たちもそろえている。一方のハイチは守備の時間が長くなることが予想される中で、少ないチャンスを確実に生かしたい。モロッコが主導権を握る展開が予想される中、ハイチが長時間にわたって粘り強く守り、カウンターからチャンスを作れれば試合は分からなくなる。
- Getty Images
チェコvsメキシコ｜グループA第3節
キックオフ：2026年6月25日(木)10:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループA最終節でチェコ代表が開催国メキシコ代表に挑む一戦だ。
2006年以来となるワールドカップの舞台に立ったチェコだが、ここまで良いところがない。韓国に1-2で逆転負けを喫し、続く南アフリカ戦では先制点を奪いながらも追いつかれて1-1で終わった。これでグループステージ突破の可能性がかなり少なくなったチームは、最終節でメキシコと対戦する。完全アウェーになることが予想されるスタジアムの中で、過去2度準優勝を飾った国の意地を見せられるか。
対するメキシコは、地の利を活かして南アフリカに2-0、韓国に1-0で勝利して最終節を残して早々にグループステージ突破を決めた。アギーレの下で攻守の歯車が噛み合うパフォーマンスを見せるチームは、中でも守備陣の安定感は抜群で、ここまでの2試合で無失点を記録する。チェコ戦でも優位な展開になることが予想されるものの、すでにノックアウトステージ進出を決めたチームは、チェコ戦で主力を温存する可能性がある。
この試合の見どころは、チェコのフィジカルとメキシコの機動力のぶつかり合いだ。チェコは高さや球際の強さ、そしてロングスローなどのセットプレーからチャンスを作り、シックやソウチェクの高さを活かしてゴールを目指したい。対するメキシコは細かなパスワークと素早い攻守の切り替えを武器に主導権を握りたいところだ。メキシコが主力の温存に動くことになれば、チェコに白星を手にするチャンスは十分にある。
- Getty Images
南アフリカvs韓国｜グループA第3節
キックオフ：2026年6月25日(木)10:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループA最終節で南アフリカ代表と韓国代表が激突する。
自国開催の2010年大会以来にワールドカップの舞台に立った南アフリカだが、初戦では開催国メキシコに0-2で完敗したが、続くチェコ戦では粘り強い戦いを見せて1-1で勝ち点を手にした。
2006年以来となるワールドカップの舞台に立ったチェコだが、ここまで良いところがない。韓国に1-2で逆転負けを喫し、続く南アフリカ戦では先制点を奪いながらも追いつかれて1-1で終わった。ここまでグループ最下位に沈むものの、韓国相手に勝利を挙げればノックアウトステージ進出の可能性も十分にある。持ち前の運動量を武器に強豪相手に勝利を手にできるか。
対する韓国は、初戦でチェコに2-1で逆転勝利を収めたものの、続くメキシコ戦ではポゼッションで上回りながらも守備陣のミスから決勝点を奪われて0-1で敗れた。続く南アフリカとの最終節では、グループステージ突破のためにも勝ち点を積み上げる必要がある。主将ソン・フンミンの状態が挙がっていないのは気掛かりだが、力の差を見せつけてノックアウトステージ進出を確実にしたい。
この試合の見どころは、南アフリカの粘り強い守備が韓国の攻撃陣にどこまで抗えるかだ。南アフリカはここまで3失点を喫するも、大きな崩れはなく、持ち前の運動量と統率された守備でできる限り多くの時間を無失点で過ごしたい。対する韓国は素早い攻守の切り替えとソンやイ・ガンインら前線の個の能力を武器にゴールを狙いたい。韓国がボールを保持する時間が長くなることが予想される中、南アフリカがどれだけ守備の集中力を保ち、少ないチャンスから一矢報いれるか。
2026年W杯全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
- GOAL
北中米ワールドカップ2026 関連情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？
【視聴方法】