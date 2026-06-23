キックオフ：2026年6月25日(木)4:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026グループB最終節でスイス代表と開催国のカナダ代表がグループ首位通過を懸けて対戦する。

ワールドカップの常連国でもあるスイスは、グループB初戦でカタールに引き分けたものの、続くボスニアヘルツェゴビナ戦ではマンザンビの大活躍で4-1で勝利して現在2位に位置する。ジャカらベテランとマンザンビら若手が融合し、攻守にわたってバランスに長けたチームは、首位通過を懸けて開催国のカナダ戦に臨む。完全アウェーの中で持ち前の勝負強さを発揮して首位通過を決めたいところだ。

対するカナダは、ボスニアヘルツェゴビナとの初戦には引き分けたものの、続くカタール戦ではコネが重傷を負った中で、チームが奮起して2人少ない相手に6得点を挙げて快勝した。デイヴィッドやラリンを中心とした攻撃陣がスイス守備陣相手にどのようなパフォーマンスを見せるか。ワールドカップ史上初の白星を挙げた勢いそのままに難敵スイスから勝ち点を奪ってグループB首位でノックアウトステージに臨めるか。

この試合の見どころは、スイスの経験とカナダの勢いの対決だ。ワールドカップ直近3大会連続でノックアウトステージ進出のスイスは、ジャカやザカリアを中心に守備陣から中盤にわたって経験豊富な選手が揃い、組織的な守備をベースに試合をコントロールすることに長けている。一方のカナダは、デイヴィッドを中心としたスピードや運動量を活かしたダイナミックな攻撃が特徴で、ホームサポーターの後押しを受けて勢いに乗るチームだ。首位通過を懸けた一戦であると同時に敗れれば3位以下に転落する可能性もある中、両チームはどのような戦いを見せるのだろうか。