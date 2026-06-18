キックオフ：2026年6月19日(金)1:00

放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026グループA第2節でチェコ代表と南アフリカ代表が対戦する。

20年ぶりにワールドカップの舞台に返り咲いたチェコだが、初戦は韓国に1-2で逆転負けを喫して黒星スタートに。それでも、ロングスローを含めたセットプレーから主将クレイチーが得点を挙げるなど、力があることは確かだ。2戦目となる南アフリカとの一戦は、グループステージ突破のためにも決して落とせない重要な試合となる。予選で見せた堅固な守備と組織力を武器にこの試合に臨みたい。

対する南アフリカも16年ぶりのワールドカップ出場となったが、開催国メキシコとの開幕戦で0-2で敗れてチェコと同様に黒星発進となった。この試合で南アフリカは、シトレとズワネが退場となり、またホスト国相手に防戦一方になるなど良いところがなかった。同国初のグループステージ突破に向けて早くも後がなくなったチームは、武器とする豊富な運動量と高い身体能力が融合されたサッカーを見せて白星を目指す。

この一戦の見どころは、チェコのセットプレーと南アフリカの守備対応だ。チェコはソーチェクやシックを筆頭に高さのある選手を擁し、得点を取ったロングスローやCKやFKは最大の得点源の一つ。この脅威に対して南アフリカがどのような守備対応を見せるか。拮抗した試合になることが予想される中、チェコはセットプレーから、南アフリカはボール奪取後の早いトランジションからチャンスを作り出したいところだ。