6月19日のサッカーワールドカップ見どころ｜メキシコvs韓国など4試合
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チェコvs南アフリカ｜グループA第2節
キックオフ：2026年6月19日(金)1:00
放送・配信：【テレビ】日本テレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループA第2節でチェコ代表と南アフリカ代表が対戦する。
20年ぶりにワールドカップの舞台に返り咲いたチェコだが、初戦は韓国に1-2で逆転負けを喫して黒星スタートに。それでも、ロングスローを含めたセットプレーから主将クレイチーが得点を挙げるなど、力があることは確かだ。2戦目となる南アフリカとの一戦は、グループステージ突破のためにも決して落とせない重要な試合となる。予選で見せた堅固な守備と組織力を武器にこの試合に臨みたい。
対する南アフリカも16年ぶりのワールドカップ出場となったが、開催国メキシコとの開幕戦で0-2で敗れてチェコと同様に黒星発進となった。この試合で南アフリカは、シトレとズワネが退場となり、またホスト国相手に防戦一方になるなど良いところがなかった。同国初のグループステージ突破に向けて早くも後がなくなったチームは、武器とする豊富な運動量と高い身体能力が融合されたサッカーを見せて白星を目指す。
この一戦の見どころは、チェコのセットプレーと南アフリカの守備対応だ。チェコはソーチェクやシックを筆頭に高さのある選手を擁し、得点を取ったロングスローやCKやFKは最大の得点源の一つ。この脅威に対して南アフリカがどのような守備対応を見せるか。拮抗した試合になることが予想される中、チェコはセットプレーから、南アフリカはボール奪取後の早いトランジションからチャンスを作り出したいところだ。
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スイスvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜グループB第2節
キックオフ：2026年6月19日(金)4:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループB第2節でスイスとボスニア・ヘルツェゴビナの欧州2カ国が激突する。
グループBの本命だったスイスだが、初戦でカタールに1-1で引き分けた。序盤にエンボロのPKで先制するも、攻めあぐね、終盤にオウンゴールから失点する後味の悪い結果に。シュート27本を放ちながら1得点に終わるなど、決定力という課題が浮き彫りとなった。ボスニア・ヘルツェゴビナとの一戦で何としても勝利が欲しいスイスは、この課題を克服できるか。主将ジャカらを中心に持ち前の試合巧者ぶりを発揮できるか。
一方のボスニア・ヘルツェゴビナは、12年ぶりに帰ってきたワールドカップの初戦で開催国カナダ相手に勝ち点奪取に成功した。ルキッチの得点でリードを奪ったが、終盤に失点して引き分けに終わった。それでも、完全アウェーの中、猛攻に遭いながら最少失点に抑えたことは自身になるはずだ。今節の相手スイスとは1度対戦があり、2-0で勝利するなど苦手意識はない。この試合でも若いチームの勢いを見せたいところだ。
この試合の見どころは、経験豊富なスイスと勢いのあるボスニア・ヘルツェゴビナの対決だ。スイスはジャカやアカンジを中心に長年国際舞台を経験してきた選手が多く、大舞台での経験が大きな武器となる。一方のボスニアは世代交代が進む中で若手選手たちが台頭しており、運動量の高さや積極性を生かしてスイスに挑みたい。スイスが豊富な経験を生かして試合をコントロールするのか、それともボスニアが若さと勢いで主導権を奪うのか。グループBを占う重要な一戦になりそうだ。
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カナダvsカタール｜グループB第2節
キックオフ：2026年6月19日(金)7:00
放送・配信：【テレビ】BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026グループB第2節で開催国カナダ代表がカタール代表を迎える。
開催国の1つであるカナダは、開幕戦でボスニア・ヘルツェゴビナと1-1でドロー。先制点を許しながらも、終盤にかけてラリンを中心に攻め立てて1点を奪い、史上初のワールドカップ勝ち点1を手にした。ただし、試合内容から言っても引き分けは満足できる結果ではない。カタールとの一戦では早い段階で得点を奪って自分たちのペースに試合を持っていきたいところだ。地元サポーターの後押しを受けてワールドカップ初勝利を手にできるか。
対するカタールは、開催国となった前回大会に続いて今大会に出場し、強豪スイスに1-1で引き分けて史上初の勝ち点を獲得した。スイスの猛攻に晒されながらも、PKでの1失点で抑え、終盤のオウンゴールで追いついた。今後の試合を戦っていく上でも、守備陣が大健闘したことは大きな収穫だ。開催国カナダとの一戦では完全アウェーと慣れない状況での一戦となる中、どのようなパフォーマンスを見せるだろうか。
この試合の見どころは、カナダの攻撃力とカタールの組織力の対決だ。カナダはデイヴィスやデイヴィッドのスピードを生かして積極的にゴールを狙いたい一方、カタールはスイスを1点に抑えた守備陣が再び機能し、アフィーフやアリを中心にカウンターからチャンスを作り出したい。両チームともグループ突破へ向けて勝ち点3が欲しい状況だけに、引き分けではなく勝利を目指した積極的な戦いが予想される。
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メキシコvs韓国｜グループA第2節
キックオフ：2026年6月19日(金)10:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026のグループA第2節で開催国の1つメキシコ代表とアジアの強豪韓国代表の白星スタートを切った2カ国による一戦が行われる。
開催国の1つであるメキシコは、開幕戦となった南アフリカとの一戦で数的有利に立ちながらヒメネスらの得点で2-0の快勝して幸先の良いスタートを切った。元日本代表指揮官アギーレの下で持ち前の個の力と運動量の高さを武器に安定した戦いを見せている。スタジアムを埋め尽くす地元サポーターの声援を背に持ち味を出し切って韓国に勝利してグループステージ突破に前進できるか注目だ。
対する韓国は、初戦でチェコに先制されながらもファン・インボムの活躍もあり、2-1で逆転勝利して白星発進となった。失点を喫したものの、攻守にわたってフィジカルが自慢のチェコを圧倒したことは今大会を戦っていく上で大きな自信になるはずだ。グループステージ2戦目となるメキシコとの一戦は完全アウェーになることが予想される中、2018年大会で敗れた相手に雪辱を果たせるか。
両チームの素早いトランジションによる激しい攻防がこの試合の見どころだ。メキシコ、韓国ともに運動力が高く、ハイプレスを使うプレースタイルを採用しており、メキシコは高い位置からボールを奪取していかにヒメネスが得点につなげられるか。対する韓国は、初戦で精彩を欠いたソン・フンミンらを中心にカウンターからチャンスを作り出したいところだ。グループA首位通過を懸けて対戦する両チームの一戦は序盤から激しい展開になることが予想される。
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