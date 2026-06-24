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Yuta Tokuma

日本vsスウェーデンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループF第3節

ワールドカップ
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日本 対 スウェーデン
スウェーデン

【FIFAワールドカップ2026】6月26日(金)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第3節、日本代表とスウェーデン代表による一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

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