日本vsスウェーデンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループF第3節
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チュニジアvs日本｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月26日(金)8:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN
日本代表がFIFAワールドカップ2026グループF最終節で強力な攻撃陣を擁するスウェーデン代表と対戦する。
日本は初戦でオランダと2-2で引き分け、続く第2戦でチュニジアを4-0で下し、グループステージ突破へ大きく前進した。オランダとの初戦では2度のビハインドを追いついて勝点1を獲得し、続くチュニジア戦では攻守にわたって安定したパフォーマンスを披露。グループ首位通過を懸けて迎えるスウェーデン戦は、今大会の日本の現在地を測る重要な一戦となる。前線のタレント相手に守護神の鈴木彩を中心にどこまでしのげるか。
対するスウェーデンは初戦のチュニジア戦で5-1の完勝をするも、続くオランダ戦では反対に1-5で力の差を見せつけられた。2試合で6得点を記録するなど、ギェケレシュとイサクの自慢の攻撃陣が期待通りのプレーを見せる一方で、守備陣は6失点と大会前から指摘されていた不安定さが露呈している。日本との一戦は実質的にグループ2位を懸けた戦いとなる中、初戦のようなパフォーマンスを再現できるか注目だ。
この試合の見どころは、日本の組織力がスウェーデンの強力アタッカー陣を抑え込めるかだ。日本はここまで全員が連動した守備と素早いトランジションで結果を残してきた。一方のスウェーデンは、個の能力で局面を打開できる選手を前線に揃えており、少ないチャンスでも得点につなげる力を持つ。また、中盤の攻防も大きな焦点となる。日本は鎌田を中心にボールを保持し、サイドの中村らを活かしながらスウェーデンゴールに迫れるか。スウェーデンも前線から強度の高い守備を仕掛けてくる。どちらがセカンドボールを回収し、自分たちのリズムで試合を進められるかが勝敗を左右する重要なポイントとなりそうだ。日本が持ち味であるスピードと連係でスウェーデン守備陣を攻略するのか、それともスウェーデンがフィジカルと決定力を生かして主導権を握るのか。ラウンド32を見据える上でも見逃せない好カードとなる。
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日本｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：3-4-2-1
■GK
鈴木彩
■DF
冨安、谷口、伊藤
■MF
堂安、田中、佐野、前田、鎌田、中村
■FW
上田
■監督
森保 一
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：久保
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スウェーデン｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-2-1
■GK
ノルフェルト
■DF
ラガービエルケ、ヒエン、リンデロフ
■MF
エランガ、ベリヴァル、カールストロム、アヤリ、グドムンドソン
■FW
イサク、ギェケレシュ
■監督
ポッター
累積リーチ：グドムンドソン、アヤリ、ベリヴァル、ケディラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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日本vsスウェーデン｜注目選手
■日本 | 鎌田大地
日本の注目選手は鎌田だ。 初戦のオランダ戦では試合終盤に貴重な同点ゴールを挙げ、さらにチュニジア戦では快勝につながる先制点を挙げるなど、ここまで日本の攻撃陣を牽引する存在だ。高い技術と戦術眼を兼ね備え、中盤と前線をつなぐリンクマンとしてだけでなく、自らゴール前に飛び込んで得点を狙えることも大きな強みだ。久保建英を欠く中で、日本が攻撃のリズムを作るためにも同選手の存在が必要不可欠だ。
スウェーデン戦でも日本がボールを保持する時間が増えることが予想される中、鎌田が狭いスペースで違いを生み出し、前線の上田や中村らを生かせるかが重要なポイントとなる。ここまで2得点と好調を維持する同選手が再びキーマンになって日本を勝利に導けるか。また、アヤリらとのマッチアップにも注目が集まる。
■スウェーデン | ヴィクトル・ギェケレシュ
スウェーデンの注目はエースストライカーのギェケレシュ。 圧倒的な得点力とフィジカルの強さを武器に、欧州屈指のストライカーへと成長した同選手は、スウェーデン攻撃陣の中心として大きな期待を背負う。相手DFを背負いながらボールを収める力に優れ、力強い突破やシュートでゴールを脅かすことができ、チュニジア戦では1得点をマークした。
今大会でもスウェーデンの得点源として重要な役割を担っており、日本守備陣にとって最大の脅威となり得る存在だ。イサクとのコンビネーション、さらにはセットプレーでも危険な場面を作れる同選手を日本が組織的な守備で自由を与えず、危険なエリアで前を向かせないことが求められる。同様に勝利を目指すスウェーデンにとってエースの決定力が大きな鍵を握りそうだ。
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