ブラジルvsノルウェーのスタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026ラウンド16
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ブラジルvsノルウェー｜試合の見どころ
キックオフ：2026年7月6日(月)5:00
放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN、NHK ONE
FIFAワールドカップ2026ラウンド16で強豪ブラジル代表とノルウェー代表が激突する。
6度目の優勝を目指すブラジルは、グループCを2勝1分の首位で突破すると、ラウンド32では日本と対戦。日本の組織的な守備に苦しみながらも、終盤にマルティネッリが逆転ゴールを奪って2-1で競り勝ち、ベスト16進出を決めた。優勝候補として勝ち上がってきたチームは、厳しい戦いを強いられながらも、決定機を確実に仕留める勝負強さが光った。
対するノルウェーは7大会ぶりに出場したワールドカップで躍動。グループIで2勝1敗の2位通過し、ラウンド32ではコートジボワールに先制点を許しながらも、最後は絶好調のハーランドが決勝点をマークしてラウンド16にコマを進めた。この勢いを維持しながら初の準々決勝進出を目指して強豪ブラジルとの大一番に臨む。
この試合の見どころは、個の力に優れる両チームのアタッカー陣の対決だ。ブラジルはヴィニシウスを中心に高い個人技と流動的な攻撃を武器とする一方、ノルウェーはハーランド、セルロート、ヌサらタレントを擁し、確実にチャンスをものにする力がある。ブラジルがボールを保持する展開が予想される中、ノルウェーがカウンターやセットプレーからどれだけ相手ゴールに迫れるか。壮絶な打ち合いになる可能性もあるラウンド16屈指の好カードだ。
なお、強豪ブラジルだが、ノルウェーを苦手としており、対戦成績はブラジルの0勝、ノルウェーの2勝2分け。1998年大会で対戦した際には、ノルウェーが2-1でブラジルを下していた。
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ブラジル｜スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
アリソン
■DF
ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエウ、サンドロ
■MF
ギマランイス、カゼミーロ、サントス
■FW
ハイアン、クーニャ、ヴィニシウス
■監督
アンチェロッティ
累積リーチ：ダニーロ、カゼミーロ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ハフィーニャ
負傷選手情報：パケタ
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ノルウェー｜予想スタメン・出場停止情報
■フォーメーション：4-3-3
■GK
ニーラン
■DF
リエルソン、アイエル、ヘッゲム、ウォルフェ
■MF
ベルグ、ベルゲ、ウーデゴール
■FW
セルロート、ハーランド、ヌサ
■監督
ソルバッケン
累積リーチ：ヌサ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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ブラジルvsノルウェー｜注目選手
■ブラジル | ヴィニシウス・ジュニオール
ブラジルの注目は左ウィングを主戦場とするヴィニシウスだ。爆発的なスピードと卓越したドリブルを持ち味とし、世界屈指の突破力を誇る同選手は、ブラジルの攻撃陣を牽引している。今大会ではグループステージ3試合連続得点をマークしたりと、前線で大きな違いを作り出している。
ラウンド32の日本戦では得点こそなかったものの、左サイドで危険を作り出し、何度も相手守備陣の脅威になっていた。ノルウェー戦ではハフィーニャやパケタの欠場が予想される中、ヴィニシウスがこの試合でも左サイドで存在感を示せるかがカギを握り得る。積極的な仕掛けから左サイドで主導権を握り、自らの力でブラジルを準々決勝に導けるか。
■ノルウェー | アーリング・ハーランド
ノルウェーの注目はエースストライカーのハーランドだ。所属するマンチェスター・シティで得点を量産し、世界最高のストライカーの1人と評価される同選手は、圧倒的なフィジカルとスピード、そして卓越した決定力を武器に今大会で5得点をマーク。ラウンド32のコートジボワール戦では決勝ゴールを挙げた。
ノルウェーが史上初のラウンド16突破のためにはハーランドの活躍が必須。ブラジル戦でも限られたチャンスを確実にものにできるか。因縁の相手ガブリエウとのマッチアップはこの試合での一番の注目ポイントだ。ウーデゴールらとの連係からゴール前で存在感を発揮し、優勝候補ブラジル相手に番狂わせを演じられるか注目だ。
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