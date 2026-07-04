キックオフ：2026年7月6日(月)5:00

放送・配信：【テレビ】NHK総合、BSP4K【ネット】DAZN、NHK ONE

FIFAワールドカップ2026ラウンド16で強豪ブラジル代表とノルウェー代表が激突する。

6度目の優勝を目指すブラジルは、グループCを2勝1分の首位で突破すると、ラウンド32では日本と対戦。日本の組織的な守備に苦しみながらも、終盤にマルティネッリが逆転ゴールを奪って2-1で競り勝ち、ベスト16進出を決めた。優勝候補として勝ち上がってきたチームは、厳しい戦いを強いられながらも、決定機を確実に仕留める勝負強さが光った。

対するノルウェーは7大会ぶりに出場したワールドカップで躍動。グループIで2勝1敗の2位通過し、ラウンド32ではコートジボワールに先制点を許しながらも、最後は絶好調のハーランドが決勝点をマークしてラウンド16にコマを進めた。この勢いを維持しながら初の準々決勝進出を目指して強豪ブラジルとの大一番に臨む。

この試合の見どころは、個の力に優れる両チームのアタッカー陣の対決だ。ブラジルはヴィニシウスを中心に高い個人技と流動的な攻撃を武器とする一方、ノルウェーはハーランド、セルロート、ヌサらタレントを擁し、確実にチャンスをものにする力がある。ブラジルがボールを保持する展開が予想される中、ノルウェーがカウンターやセットプレーからどれだけ相手ゴールに迫れるか。壮絶な打ち合いになる可能性もあるラウンド16屈指の好カードだ。

なお、強豪ブラジルだが、ノルウェーを苦手としており、対戦成績はブラジルの0勝、ノルウェーの2勝2分け。1998年大会で対戦した際には、ノルウェーが2-1でブラジルを下していた。