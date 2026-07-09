【7月11日】スペインvsベルギーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月11日(土)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、アメリカのカリフォルニア州イングルウッドにある「ロサンゼルス・スタジアム（SoFiスタジアム）」で開催される。

ロサンゼルス・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇る屋根付きのスタジアム。アメリカンフットボールNFLのロサンゼルス・ラムスやロサンゼルス・チャージャーズが本拠地として使用している。また、来年のスーパーボウルの舞台として使用されることも決まっている。

今大会では、グループステージの5試合、ラウンド16のスペインがオーストリアに勝利した一戦を含めて2試合、そして準々決勝スペインvsベルギーの1試合、計8試合が開催される。

なお、スペインは3-0で勝利したラウンド16のオーストリア戦、ベルギーはスコアレスドローに終わったグループステージのイラン戦で同スタジアムを使用した。