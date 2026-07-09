【7月11日】スペインvsベルギーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でスペイン代表とベルギー代表が激突する。優勝候補の1つとして今大会に臨むスペインに対して、数々の逆境を乗り越えて調子を上げるベルギーがどのような戦いを見せるか。
本記事では、スペイン代表vsベルギー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の準々決勝でスペイン代表とベルギー代表が激突する。優勝候補の1つとして今大会に臨むスペインに対して、数々の逆境を乗り越えて調子を上げるベルギーがどのような戦いを見せるか。
本記事では、スペイン代表vsベルギー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、現地時間7月10日(金)に開催。キックオフは現地時間午後0時に予定されており、日本との時差は16時間あるため、日本時間7月11日(土)午前4時に試合開始の予定だ。
7月11日(土)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、アメリカのカリフォルニア州イングルウッドにある「ロサンゼルス・スタジアム（SoFiスタジアム）」で開催される。
ロサンゼルス・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇る屋根付きのスタジアム。アメリカンフットボールNFLのロサンゼルス・ラムスやロサンゼルス・チャージャーズが本拠地として使用している。また、来年のスーパーボウルの舞台として使用されることも決まっている。
今大会では、グループステージの5試合、ラウンド16のスペインがオーストリアに勝利した一戦を含めて2試合、そして準々決勝スペインvsベルギーの1試合、計8試合が開催される。
なお、スペインは3-0で勝利したラウンド16のオーストリア戦、ベルギーはスコアレスドローに終わったグループステージのイラン戦で同スタジアムを使用した。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、テレビ放送は地上波「フジテレビ」で生中継、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前4:00
|フジテレビ
|地上波
|午前3:40
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：17回目(13大会連続)
最高成績：優勝(2010)
FIFAランキング：3位
▼GK
1 ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
23 ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▼DF
2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
3 アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
4 エリック・ガルシア（バルセロナ）
5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
12 ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
14 アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
22 パウ・クバルシ（バルセロナ）
24 マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）
▼MF
6 ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
9 ガビ（バルセロナ）
10 ダニ・オルモ（バルセロナ）
15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
16 ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
20 ペドリ（バルセロナ）
▼FW
7 フェラン・トーレス（バルセロナ）
11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
17 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
25 ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）
▼監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
▼GK
1 ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
12 センヌ・ラメース（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
13 マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）
▼DF
2 ゼノ・デバスト（スポルティングCP／ポルトガル）
3 アルトゥール・テアトル（フランクフルト／ドイツ）
4 ブランドン・メシェレ（クルブ・ブルッヘ）
5 マキシム・デ・クーパー（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン／イングランド）
15 トーマス・ムニエ（リール／フランス）
16 コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
18 ホアキン・セイス（クルブ・ブルッヘ）
21 ティモシー・カスターニュ（フラム／イングランド）
25 ナタン・エンゴイ（リール／フランス）
▼MF
6 アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
7 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）
8 ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
19 ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）
20 ハンス・ヴァナケン（クルブ・ブルッヘ）
22 アレクシス・サレマーカーズ（ミラン／イタリア）
23 ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
24 アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼FW
9 ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）
10 レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
11 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
14 ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
17 シャルル・デ・ケテラエレ（アタランタ／イタリア）
26 マティアス・フェルナンデス＝パルド（リール／フランス）
▼監督
リュディ・ガルシア