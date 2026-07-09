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Yuta Tokuma

【7月11日】スペインvsベルギーのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
スペイン 対 ベルギー
スペイン
ベルギー

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の準々決勝でスペイン代表とベルギー代表が激突する。優勝候補の1つとして今大会に臨むスペインに対して、数々の逆境を乗り越えて調子を上げるベルギーがどのような戦いを見せるか。

本記事では、スペイン代表vsベルギー代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    スペインvsベルギーの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、現地時間7月10日(金)に開催。キックオフは現地時間午後0時に予定されており、日本との時差は16時間あるため、日本時間7月11日(土)午前4時に試合開始の予定だ。

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  • los angeles stadiumGetty Images

    スペインvsベルギーの開催スタジアムは？

    7月11日(土)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、アメリカのカリフォルニア州イングルウッドにある「ロサンゼルス・スタジアム（SoFiスタジアム）」で開催される。

    ロサンゼルス・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇る屋根付きのスタジアム。アメリカンフットボールNFLのロサンゼルス・ラムスやロサンゼルス・チャージャーズが本拠地として使用している。また、来年のスーパーボウルの舞台として使用されることも決まっている。

    今大会では、グループステージの5試合、ラウンド16のスペインがオーストリアに勝利した一戦を含めて2試合、そして準々決勝スペインvsベルギーの1試合、計8試合が開催される。

    なお、スペインは3-0で勝利したラウンド16のオーストリア戦、ベルギーはスコアレスドローに終わったグループステージのイラン戦で同スタジアムを使用した。

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    スペインvsベルギーのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表は、テレビ放送は地上波「フジテレビ」で生中継、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前4:00
    フジテレビ地上波午前3:40
    NHK BSP4KBS午後9:00(録画)

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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  • spain Getty Images

    スペイン代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：17回目(13大会連続)
    最高成績：優勝(2010)
    FIFAランキング：3位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
    13　ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
    23　ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

    ▼DF
    2　マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
    3　アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
    4　エリック・ガルシア（バルセロナ）
    5　マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
    12　ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
    14　アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
    22　パウ・クバルシ（バルセロナ）
    24　マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）

    ▼MF
    6　ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
    8　ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
    9　ガビ（バルセロナ）
    10　ダニ・オルモ（バルセロナ）
    15　アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
    16　ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
    18　マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
    20　ペドリ（バルセロナ）

    FW
    7　フェラン・トーレス（バルセロナ）
    11　ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
    17　ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
    19　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
    21　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
    25　ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
    26　ボルハ・イグレシアス（セルタ）

    監督
    ルイス・デ・ラ・フエンテ

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    ベルギー代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：15回目(4大会連続)
    最高成績：3位(2018)
    FIFAランキング：9位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
    12　センヌ・ラメース（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    13　マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）

    ▼DF
    2　ゼノ・デバスト（スポルティングCP／ポルトガル）
    3　アルトゥール・テアトル（フランクフルト／ドイツ）
    4　ブランドン・メシェレ（クルブ・ブルッヘ）
    5　マキシム・デ・クーパー（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン／イングランド）
    15　トーマス・ムニエ（リール／フランス）
    16　コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
    18　ホアキン・セイス（クルブ・ブルッヘ）
    21　ティモシー・カスターニュ（フラム／イングランド）
    25　ナタン・エンゴイ（リール／フランス）

    ▼MF
    6　アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
    7　ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）
    8　ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
    19　ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）
    20　ハンス・ヴァナケン（クルブ・ブルッヘ）
    22　アレクシス・サレマーカーズ（ミラン／イタリア）
    23　ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
    24　アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）

    FW
    9　ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）
    10　レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
    11　ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
    14　ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
    17　シャルル・デ・ケテラエレ（アタランタ／イタリア）
    26　マティアス・フェルナンデス＝パルド（リール／フランス）

    監督
    リュディ・ガルシア

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    FIFAワールドカップ2026 関連情報

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    【視聴方法】

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