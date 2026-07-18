【W杯決勝】スペインvsアルゼンチンのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月20日(月)開催のFIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、アメリカのニュージャージー州イーストトラザフォードにある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）」で開催される。

ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る大型スタジアムだ。アメリカンフットボールNFLのニューヨーク・ジェッツとニューヨーク・ジャイアンツの本拠地として使用されている。また、2014年のスーパーボウルといった他スポーツの主要イベント、コパ・アメリカの100周年大会、コパ・アメリカ・センテナリオの決勝や昨夏のFIFAクラブワールドカップの決勝などサッカー界の国際大会が開催されてきた。

今大会では、グループステージの5試合、ラウンド32の1試合、ノルウェーがブラジルを撃破したラウンド16の1試合、そしてスペインvsアルゼンチンの決勝戦、計8試合が開催される。

なお、スペイン、アルゼンチンともに今大会で同スタジアムでのプレー経験はない。