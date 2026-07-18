【W杯決勝】スペインvsアルゼンチンのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の決勝でスペイン代表とアルゼンチン代表が激突する。2010年大会以来2度目の優勝を目指すスペインが前大会王者アルゼンチンに挑む大注目の一戦だ。
本記事では、スペイン代表vsアルゼンチン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の決勝でスペイン代表とアルゼンチン代表が激突する。2010年大会以来2度目の優勝を目指すスペインが前大会王者アルゼンチンに挑む大注目の一戦だ。
本記事では、スペイン代表vsアルゼンチン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、現地時間7月19日(日)に開催。キックオフは現地時間午後3時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月20日(月)午前4時に試合開始の予定だ。
7月20日(月)開催のFIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、アメリカのニュージャージー州イーストトラザフォードにある「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）」で開催される。
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る大型スタジアムだ。アメリカンフットボールNFLのニューヨーク・ジェッツとニューヨーク・ジャイアンツの本拠地として使用されている。また、2014年のスーパーボウルといった他スポーツの主要イベント、コパ・アメリカの100周年大会、コパ・アメリカ・センテナリオの決勝や昨夏のFIFAクラブワールドカップの決勝などサッカー界の国際大会が開催されてきた。
今大会では、グループステージの5試合、ラウンド32の1試合、ノルウェーがブラジルを撃破したラウンド16の1試合、そしてスペインvsアルゼンチンの決勝戦、計8試合が開催される。
なお、スペイン、アルゼンチンともに今大会で同スタジアムでのプレー経験はない。
FIFAワールドカップ2026決勝のスペイン代表vsアルゼンチン代表は、テレビ放送は地上波「NHK総合」とBS「NHK BSP4K」で生中継、ネット『DAZN』、『NHK ONE』でライブ配信が予定されている。なお、『DAZN』では、決勝戦を含む準決勝以降の4試合を無料ライブ配信する予定だ。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前4:00
|NHK総合
|地上波
|午前3:00
|NHK BSP4K
|BS
|午前3:00
午後9:00(録画)
|NHK ONE
|ネット
|午前3:00
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
W杯出場：17回目(13大会連続)
最高成績：優勝(2010)
FIFAランキング：3位
▼GK
1 ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
23 ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▼DF
2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
3 アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
4 エリック・ガルシア（バルセロナ）
5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
12 ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
14 アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
22 パウ・クバルシ（バルセロナ）
24 マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）
▼MF
6 ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
9 ガビ（バルセロナ）
10 ダニ・オルモ（バルセロナ）
15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
16 ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
20 ペドリ（バルセロナ）
▼FW
7 フェラン・トーレス（バルセロナ）
11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
17 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
25 ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）
▼監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
W杯出場：19回目(14大会連続)
最高成績：優勝(1978,1986,2022)
FIFAランキング：2位
▼GK
1 ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
12 ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
23 エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
2 マルコス・セネシ（トッテナム／イングランド）
3 ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
4 ゴンサロ・モンティエル（リーベルプレート）
6 リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
13 クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
19 ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
25 ファクンド・メディナ（マルセイユ／フランス）
26 ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼MF
5 レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
7 ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
8 バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
11 ジオヴァニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
14 エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
20 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
24 エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
▼FW
9 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
10 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
15 ニコ・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
16 ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
17 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
18 ニコラス "ニコ"・パス（コモ／イタリア）
21 ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
22 ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
▼監督
リオネル・スカローニ