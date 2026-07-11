【7月12日】ノルウェーvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でノルウェー代表とイングランド代表が激突する。絶対エースのハーランド擁して快進撃を続けるノルウェーが優勝候補のイングランドに挑む注目の一戦だ。
本記事では、ノルウェー代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の準々決勝でノルウェー代表とイングランド代表が激突する。絶対エースのハーランド擁して快進撃を続けるノルウェーが優勝候補のイングランドに挑む注目の一戦だ。
本記事では、ノルウェー代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、現地時間7月11日(土)に開催。キックオフは現地時間午後5時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月12日(日)午前6時に試合開始の予定だ。
7月12日(日)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、アメリカのフロリダ州マイアミガーデンズにある「マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）」で開催される。
マイアミ・スタジアムは、6万4000人を超える収容人数を誇り、アメリカンフットボールNFLのマイアミ・ドルフィンズの本拠地として使用されている。また、サッカーの国際大会のスタジアムとしても使用されており、2024年コパ・アメリカ決勝や昨年のFIFAクラブワールドカップの試合会場にもなった。
今大会では、グループステージの4試合、カーボベルデがアルゼンチンに大善戦したラウンド32の一戦、ノルウェーvsイングランドの準々決勝、そして3位決定戦の計7試合が予定されている。
なお、ノルウェーとイングランドの両国ともに今大会同スタジアムでプレーしていない。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、テレビ放送は地上波「NHK総合」とBS「NHK BSP4K」で生中継、ネット『DAZN』、『NHK ONE』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前6:00
|NHK総合
|地上波
|午前5:45
|NHK BSP4K
|BS
|午前5:45
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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▼GK
1 エリアン・ニュラン（セビージャ／スペイン）
12 サンデル・タンヴィク（ハンブルガーSV／ドイツ）
13 エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）
▼DF
3 クリストフェル・アイエル（ブレントフォード／イングランド）
4 レオ・エスティゴール（ジェノア／イタリア）
5 ダヴィド・ウォルフ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
15 フレドリク・ビェルカン（ボデ/グリムト）
16 マルクス・ヘルムグレン・ペデルセン（トリノ／イタリア）
17 トールビェルン・ヘッゲム（ボローニャ／イタリア）
24 ソンドレ・ランガス（ダービー・カウンティ／イングランド）
25 ヘンリク・ファルヘナー（ヴァイキングFK）
26 ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）
▼MF
2 モルテン・トルスビー（クレモネーゼ／イタリア）
6 パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）
8 サンデル・ベルゲ（フラム／イングランド）
10 マルティン・ウーデゴール（アーセナル／イングランド）
14 フレドリク・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
18 クリスティアン・トルストヴェット（サッスオーロ／イタリア）
19 セロニアス・アースゴール（レンジャーズ／スコットランド）
20 アントニオ・ヌサ（ライプツィヒ／ドイツ）
21 アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
22 オスカー・ボブ（フラム／イングランド）
23 イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）
▼FW
7 アレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード／スペイン）
9 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
11 ヨルゲン・ストラン・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）
▼監督
ストーレ・ソルバッケン
▼GK
1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
23 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
▼DF
2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
6 マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
12 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
15 ダン・バーン（ニューカッスル）
24 リース・ジェームズ（チェルシー）
25 ジェド・スペンス（トッテナム）
26 ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼MF
4 デクラン・ライス（アーセナル）
8 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
14 ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
16 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
17 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
21 エベレチ・エゼ（アーセナル）
▼FW
7 ブカヨ・サカ（アーセナル）
9 ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
18 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
19 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
20 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
22 イヴァン・トニー（アル・アハリ／サウジアラビア）
▼監督
トーマス・トゥヘル