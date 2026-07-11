【7月12日】ノルウェーvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月12日(日)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、アメリカのフロリダ州マイアミガーデンズにある「マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）」で開催される。

マイアミ・スタジアムは、6万4000人を超える収容人数を誇り、アメリカンフットボールNFLのマイアミ・ドルフィンズの本拠地として使用されている。また、サッカーの国際大会のスタジアムとしても使用されており、2024年コパ・アメリカ決勝や昨年のFIFAクラブワールドカップの試合会場にもなった。

今大会では、グループステージの4試合、カーボベルデがアルゼンチンに大善戦したラウンド32の一戦、ノルウェーvsイングランドの準々決勝、そして3位決定戦の計7試合が予定されている。

なお、ノルウェーとイングランドの両国ともに今大会同スタジアムでプレーしていない。