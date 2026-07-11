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Yuta Tokuma

【7月12日】ノルウェーvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
イングランド

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の準々決勝でノルウェー代表とイングランド代表が激突する。絶対エースのハーランド擁して快進撃を続けるノルウェーが優勝候補のイングランドに挑む注目の一戦だ。

本記事では、ノルウェー代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    ノルウェーvsイングランドの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、現地時間7月11日(土)に開催。キックオフは現地時間午後5時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月12日(日)午前6時に試合開始の予定だ。

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  • miami stadiumGetty Images

    ノルウェーvsイングランドの開催スタジアムは？

    7月12日(日)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、アメリカのフロリダ州マイアミガーデンズにある「マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）」で開催される。

    マイアミ・スタジアムは、6万4000人を超える収容人数を誇り、アメリカンフットボールNFLのマイアミ・ドルフィンズの本拠地として使用されている。また、サッカーの国際大会のスタジアムとしても使用されており、2024年コパ・アメリカ決勝や昨年のFIFAクラブワールドカップの試合会場にもなった。

    今大会では、グループステージの4試合、カーボベルデがアルゼンチンに大善戦したラウンド32の一戦、ノルウェーvsイングランドの準々決勝、そして3位決定戦の計7試合が予定されている。

    なお、ノルウェーとイングランドの両国ともに今大会同スタジアムでプレーしていない。

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    ノルウェーvsイングランドのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、テレビ放送は地上波「NHK総合」とBS「NHK BSP4K」で生中継、ネット『DAZN』、『NHK ONE』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前6:00
    NHK総合地上波午前5:45
    NHK BSP4KBS午前5:45

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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  • norway Getty Images

    ノルウェー代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：4回目(7大会ぶり)
    最高成績：準々決勝(2026)
    FIFAランキング：21位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　エリアン・ニュラン（セビージャ／スペイン）
    12　サンデル・タンヴィク（ハンブルガーSV／ドイツ）
    13　エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）

    ▼DF
    3　クリストフェル・アイエル（ブレントフォード／イングランド）
    4　レオ・エスティゴール（ジェノア／イタリア）
    5　ダヴィド・ウォルフ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
    15　フレドリク・ビェルカン（ボデ/グリムト）
    16　マルクス・ヘルムグレン・ペデルセン（トリノ／イタリア）
    17　トールビェルン・ヘッゲム（ボローニャ／イタリア）
    24　ソンドレ・ランガス（ダービー・カウンティ／イングランド）
    25　ヘンリク・ファルヘナー（ヴァイキングFK）
    26　ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）

    ▼MF
    2　モルテン・トルスビー（クレモネーゼ／イタリア）
    6　パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）
    8　サンデル・ベルゲ（フラム／イングランド）
    10　マルティン・ウーデゴール（アーセナル／イングランド）
    14　フレドリク・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
    18　クリスティアン・トルストヴェット（サッスオーロ／イタリア）
    19　セロニアス・アースゴール（レンジャーズ／スコットランド）
    20　アントニオ・ヌサ（ライプツィヒ／ドイツ）
    21　アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
    22　オスカー・ボブ（フラム／イングランド）
    23　イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）

    FW
    7　アレクサンデル・セルロート（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    9　アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
    11　ヨルゲン・ストラン・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）

    監督
    ストーレ・ソルバッケン

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    イングランド代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：17回目(8大会連続)
    最高成績：優勝(1966)
    FIFAランキング：4位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
    13　ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
    23　ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

    ▼DF
    2　エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
    3　ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
    5　ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
    6　マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
    12　ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
    15　ダン・バーン（ニューカッスル）
    24　リース・ジェームズ（チェルシー）
    25　ジェド・スペンス（トッテナム）
    26　ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

    ▼MF
    4　デクラン・ライス（アーセナル）
    8　エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
    10　ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
    14　ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
    16　コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
    17　モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
    21　エベレチ・エゼ（アーセナル）

    FW
    7　ブカヨ・サカ（アーセナル）
    9　ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    11　マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
    18　アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
    19　オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
    20　ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
    22　イヴァン・トニー（アル・アハリ／サウジアラビア）

    監督
    トーマス・トゥヘル

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  • World Cup 2026 Power Rankings GFXGOAL

    FIFAワールドカップ2026 関連情報

    【大会情報・日程】

    【視聴方法】

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