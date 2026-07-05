【7月6日】メキシコvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月6日(月)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、メキシコの首都メキシコシティにある「メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）」で開催される。

メキシコシティ・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る今大会で最も大きいキャパシティを持つスタジアム。メキシコ代表や同国の強豪クラブ・アメリカのホームスタジアムでもある。また、標高2200メートル超にあることも特徴の1つだ。

今大会の開幕戦となったメキシコ代表vs南アフリカ代表の一戦をはじめ、グループステージの3試合、そしてラウンド32とラウンド16が開催される。

メキシコ代表は同スタジアムですでに3試合をプレーした一方、イングランドはメキシコシティ・スタジアムをはじめ、メキシコ国内でプレーしていない。