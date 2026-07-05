【7月6日】メキシコvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でメキシコ代表とイングランド代表が激突する。開催国の1つでここまで無失点と好調のメキシコ代表が強豪イングランドをホームに迎え撃つ一戦だ。
本記事では、メキシコ代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でメキシコ代表とイングランド代表が激突する。開催国の1つでここまで無失点と好調のメキシコ代表が強豪イングランドをホームに迎え撃つ一戦だ。
本記事では、メキシコ代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のメキシコ代表vsイングランド代表は、現地時間7月5日(日)に開催。キックオフは現地時間午後6時に予定されており、日本との時差は15時間あるため、日本時間7月6日(月)午前9時に試合開始の予定だ。
7月6日(月)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、メキシコの首都メキシコシティにある「メキシコシティ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）」で開催される。
メキシコシティ・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る今大会で最も大きいキャパシティを持つスタジアム。メキシコ代表や同国の強豪クラブ・アメリカのホームスタジアムでもある。また、標高2200メートル超にあることも特徴の1つだ。
今大会の開幕戦となったメキシコ代表vs南アフリカ代表の一戦をはじめ、グループステージの3試合、そしてラウンド32とラウンド16が開催される。
メキシコ代表は同スタジアムですでに3試合をプレーした一方、イングランドはメキシコシティ・スタジアムをはじめ、メキシコ国内でプレーしていない。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のメキシコ代表vsイングランド代表は、テレビ放送はBS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット配信は『DAZN』で生中継・ライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前9:00
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：18回目(9大会連続)
最高成績：準々決勝(1970,1986)
FIFAランキング：10位
▼GK
1 ラウール・ランヘル（グアダラハラ・チバス）
12 カルロス・アセベド（サントス・ラグナ）
13 ギジェルモ・オチョア（AELリマソル／キプロス）
▼DF
2 ホルヘ・サンチェス（PAOK／ギリシャ）
3 セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）
4 エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ／トルコ）
5 ヨハン・バスケス（ジェノア／イタリア）
15 イスラエル・レジェス（アメリカ）
20 マテオ・チャベス（AZアルクマール／オランダ）
23 ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
▼MF
6 エリック・リラ（クルス・アスル）
7 ルイス・ロモ（グアダラハラ・チバス）
8 アルバロ・フィダルゴ（ベティス／スペイン）
17 オルベリン・ビネダ（AEKアテネ／ギリシャ）
18 オベド・バルガス（アトレティコ・マドリー／スペイン）
19 ヒルベルト・モラ（ティフアナ）
24 ルイス・チャベス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
26 ブライアン・グティエレス（グアダラハラ・チバス）
▼FW
9 ラウール・ヒメネス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
10 アレクシス・ベガ（トルーカ）
11 サンティアゴ・ヒメネス（ミラン／イタリア）
14 アルマンド・ゴンサレス（グアダラハラ・チバス）
16 フリアン・キニョネス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
21 セサル・ウエルタ（アンデルレヒト／ベルギー）
22 ギジェルモ・マルティネス（UNAMプマス）
25 ロベルト・アルバラド（グアダラハラ・チバス）
▼監督
ハビエル・アギーレ
W杯出場：17回目(8大会連続)
最高成績：優勝(1966)
FIFAランキング：4位
▼GK
1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
23 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
▼DF
2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
6 マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
12 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
15 ダン・バーン（ニューカッスル）
24 リース・ジェームズ（チェルシー）
25 ジェド・スペンス（トッテナム）
26 ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼MF
4 デクラン・ライス（アーセナル）
8 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
14 ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
16 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
17 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
21 エベレチ・エゼ（アーセナル）
▼FW
7 ブカヨ・サカ（アーセナル）
9 ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
18 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
19 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
20 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
22 イヴァン・トニー（アル・アハリ／サウジアラビア）
▼監督
トーマス・トゥヘル