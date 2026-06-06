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サッカー日本代表のFIFAワールドカップ歴代成績・記録まとめ

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【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国共催のFIFAワールドカップ2026開幕を前に日本代表の過去ワールドカップの成績を振り返る。

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北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップ出場権を獲得した日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に日本代表のこれまでのワールドカップでの成績を紹介する。

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