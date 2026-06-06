北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップ出場権を獲得した日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に日本代表のこれまでのワールドカップでの成績を紹介する。
北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップ出場権を獲得した日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に日本代表のこれまでのワールドカップでの成績を紹介する。
北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップ出場権を獲得した日本代表は、グループステージでグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、ワールドカップ2026開幕を前に日本代表のこれまでのワールドカップでの成績を紹介する。
GS成績：グループH 1位（2勝1分0敗、5得点2失点）
|ラウンド
|対戦相手
|試合結果
|GS第1節
|ベルギー
|△ 2-2
|GS第2節
|ロシア
|○ 1-0
|GS第3節
|チュニジア
|○ 2-0
|ラウンド16
|トルコ
|● 0-1
GS成績：グループF 4位（0勝1分2敗、2得点7失点）
|ラウンド
|対戦相手
|試合結果
|GS第1節
|オーストラリア
|● 1-3
|GS第2節
|クロアチア
|△ 0-0
|GS第3節
|ブラジル
|● 1-4
GS成績：グループE 2位（2勝0分1敗、4得点2失点）
|ラウンド
|対戦相手
|試合結果
|GS第1節
|カメルーン
|○ 1-0
|GS第2節
|オランダ
|● 0-1
|GS第3節
|デンマーク
|○ 3-1
|ラウンド16
|パラグアイ
|▲ 0-0(PK:3-5)
GS成績：グループC 4位（0勝1分2敗、2得点6失点）
|ラウンド
|対戦相手
|試合結果
|GS第1節
|コートジボワール
|● 1-2
|GS第2節
|ギリシャ
|△ 0-0
|GS第3節
|コロンビア
|● 1-4
GS成績：グループH 2位（1勝1分1敗、4得点4失点）
|ラウンド
|対戦相手
|試合結果
|GS第1節
|コロンビア
|○ 2-1
|GS第2節
|セネガル
|△ 2-2
|GS第3節
|ポーランド
|● 0-1
|ラウンド16
|ベルギー
|● 2-3
GS成績：グループE 1位（2勝0分1敗、4得点3失点）
|ラウンド
|対戦相手
|試合結果
|GS第1節
|ドイツ
|○ 2-1
|GS第2節
|コスタリカ
|● 0-1
|GS第3節
|スペイン
|○ 2-1
|ラウンド16
|クロアチア
|▲ 1-1(PK:1-3)
8大会連続8度目のワールドカップに出場する日本代表は、グループステージでグループFに入り、初戦でオランダ代表、続く第2節でチュニジア代表、そしてグループステージ最終節Dえスウェーデン代表と対戦する。
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|6/15(月)
5:00
|オランダvs日本
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/21(日)
13:00
|チュニジアvs日本
|エスタディオ・モンテレイ
（メキシコ）
|【テレビ】日本テレビ、NHK BS
【ネット】DAZN
|6/26(金)
8:00
|日本vsスウェーデン
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。