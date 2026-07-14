【7月15日】フランスvsスペインのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の準決勝でフランス代表とスペイン代表が激突する。2大会前の王者フランスと、2010年大会以来の優勝を目指すスペインが対戦する大注目の一戦だ。
本記事では、フランス代表vsスペイン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の準決勝でフランス代表とスペイン代表が激突する。2大会前の王者フランスと、2010年大会以来の優勝を目指すスペインが対戦する大注目の一戦だ。
本記事では、フランス代表vsスペイン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、現地時間7月14日(火)に開催。キックオフは現地時間午後2時に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間7月15日(水)午前4時に試合開始の予定だ。
7月15日(水)開催のFIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）」で開催される。
ダラス・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇るスタジアムで、開閉式の屋根が特徴だ。アメリカンフットボールNFLのダラス・カウボーイズの本拠地としても使用されている。これまでにバスケットボールNBAのオールスターゲームや2011年のスーパーボウルなど、ビッグイベントも開催されてきた。
今大会では、日本代表のグループF第1節オランダ戦、第3節スウェーデン戦などグループステージ5試合、ラウンド32の2試合、ポルトガルvsスペインのラウンド16、そしてフランスvsスペインの準決勝、今大会で最多となる計9試合が開催される。
今大会、フランスは同スタジアムでプレーしていない一方で、スペインはラウンド16のポルトガル戦でプレーした経験がある。
FIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、テレビ放送は、地上波『日本テレビ』で生中継、BS『NHK BSP4K』で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前4:00
|日本テレビ
|地上波
|午前3:40
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：17回目(8大会連続)
最高成績：優勝(1998,2018)
FIFAランキング：1位
▼GK
1 ブライス・サンバ（レンヌ）
16 マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
23 ロビン・リセール（RCランス）
▼DF
2 マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
3 リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
4 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
5 ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
15 イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
17 ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
19 テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
21 リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
26 マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス／イングランド）
▼MF
6 マヌ・コネ（ASローマ／イタリア）
8 オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
13 エンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）
14 アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
18 ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
7 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
9 マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
10 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
11 ミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
12 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
20 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
22 ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
24 ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
25 マグネス・アクリウシュ（モナコ）
▼監督
ディディエ・デシャン
W杯出場：17回目(13大会連続)
最高成績：優勝(2010)
FIFAランキング：3位
▼GK
1 ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
23 ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▼DF
2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
3 アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
4 エリック・ガルシア（バルセロナ）
5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
12 ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
14 アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
22 パウ・クバルシ（バルセロナ）
24 マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）
▼MF
6 ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
9 ガビ（バルセロナ）
10 ダニ・オルモ（バルセロナ）
15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
16 ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
20 ペドリ（バルセロナ）
▼FW
7 フェラン・トーレス（バルセロナ）
11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
17 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
25 ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）
▼監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ