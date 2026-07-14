【7月15日】フランスvsスペインのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月15日(水)開催のFIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）」で開催される。

ダラス・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇るスタジアムで、開閉式の屋根が特徴だ。アメリカンフットボールNFLのダラス・カウボーイズの本拠地としても使用されている。これまでにバスケットボールNBAのオールスターゲームや2011年のスーパーボウルなど、ビッグイベントも開催されてきた。

今大会では、日本代表のグループF第1節オランダ戦、第3節スウェーデン戦などグループステージ5試合、ラウンド32の2試合、ポルトガルvsスペインのラウンド16、そしてフランスvsスペインの準決勝、今大会で最多となる計9試合が開催される。

今大会、フランスは同スタジアムでプレーしていない一方で、スペインはラウンド16のポルトガル戦でプレーした経験がある。