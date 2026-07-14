Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
france spainGetty Images
Yuta Tokuma

【7月15日】フランスvsスペインのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
フランス 対 スペイン
フランス
スペイン

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026の準決勝でフランス代表とスペイン代表が激突する。2大会前の王者フランスと、2010年大会以来の優勝を目指すスペインが対戦する大注目の一戦だ。

本記事では、フランス代表vsスペイン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

  • france spainGetty Images

    フランスvsスペインの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、現地時間7月14日(火)に開催。キックオフは現地時間午後2時に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間7月15日(水)午前4時に試合開始の予定だ。

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

    • 広告
  • dallas stadiumGetty Images

    フランスvsスペインの開催スタジアムは？

    7月15日(水)開催のFIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）」で開催される。

    ダラス・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇るスタジアムで、開閉式の屋根が特徴だ。アメリカンフットボールNFLのダラス・カウボーイズの本拠地としても使用されている。これまでにバスケットボールNBAのオールスターゲームや2011年のスーパーボウルなど、ビッグイベントも開催されてきた。

    今大会では、日本代表のグループF第1節オランダ戦、第3節スウェーデン戦などグループステージ5試合、ラウンド32の2試合、ポルトガルvsスペインのラウンド16、そしてフランスvsスペインの準決勝、今大会で最多となる計9試合が開催される。

    今大会、フランスは同スタジアムでプレーしていない一方で、スペインはラウンド16のポルトガル戦でプレーした経験がある。

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

  • france spain Getty Images

    フランスvsスペインのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026準決勝のフランス代表vsスペイン代表は、テレビ放送は、地上波『日本テレビ』で生中継、BS『NHK BSP4K』で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前4:00
    日本テレビ地上波午前3:40
    NHK BSP4KBS午後9:00(録画)

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • W杯が全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！7/20まで割引キャンペーン実施中

    FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

    【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

    DAZN standard world cup campaignDAZN

    DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

    本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

    月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

  • france Getty Images

    フランス代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：17回目(8大会連続)
    最高成績：優勝(1998,2018)
    FIFAランキング：1位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ブライス・サンバ（レンヌ）
    16　マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
    23　ロビン・リセール（RCランス）

    ▼DF
    2　マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
    3　リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
    4　ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    5　ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
    15　イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
    17　ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
    19　テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
    21　リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
    26　マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス／イングランド）

    ▼MF
    6　マヌ・コネ（ASローマ／イタリア）
    8　オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
    13　エンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）
    14　アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
    18　ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）

    FW
    7　ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
    9　マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
    10　キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
    11　ミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    12　ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
    20　デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
    22　ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
    24　ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
    25　マグネス・アクリウシュ（モナコ）

    監督
    ディディエ・デシャン

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

  • spain Getty Images

    スペイン代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：17回目(13大会連続)
    最高成績：優勝(2010)
    FIFAランキング：3位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
    13　ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
    23　ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

    ▼DF
    2　マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
    3　アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
    4　エリック・ガルシア（バルセロナ）
    5　マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
    12　ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
    14　アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
    22　パウ・クバルシ（バルセロナ）
    24　マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）

    ▼MF
    6　ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
    8　ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
    9　ガビ（バルセロナ）
    10　ダニ・オルモ（バルセロナ）
    15　アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
    16　ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
    18　マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
    20　ペドリ（バルセロナ）

    FW
    7　フェラン・トーレス（バルセロナ）
    11　ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
    17　ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
    19　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
    21　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
    25　ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
    26　ボルハ・イグレシアス（セルタ）

    監督
    ルイス・デ・ラ・フエンテ

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

  • World Cup 2026 Power Rankings GFXGOAL

    FIFAワールドカップ2026 関連情報

    【大会情報・日程】

    【視聴方法】

    フランスvsスペインはDAZNでライブ配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴