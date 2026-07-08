【7月10日】フランスvsモロッコのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でフランス代表とモロッコ代表が激突する。前回大会準決勝の再戦となるこの試合で前回大会準優勝のフランス代表が、2大会連続準決勝進出を目指すモロッコ代表に臨む一戦だ。
本記事では、フランス代表vsモロッコ代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の準々決勝でフランス代表とモロッコ代表が激突する。前回大会準決勝の再戦となるこの試合で前回大会準優勝のフランス代表が、2大会連続準決勝進出を目指すモロッコ代表に臨む一戦だ。
本記事では、フランス代表vsモロッコ代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のフランス代表vsモロッコ代表は、現地時間7月9日(木)に開催。キックオフは現地時間午後4時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月10日(金)午前5時に試合開始の予定だ。
7月10日(金)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のフランス代表vsモロッコ代表は、アメリカのマサチューセッツ州フォックスボロにある「ボストン・スタジアム（ジレット・スタジアム）」で開催される。
ボストン・スタジアムは、6万4000人を超える収容人数を誇る。アメリカンフットボールNFLの名門ニューイングランド・ペイトリオッツやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のニューイングランド・レボリューションの本拠地として使用されている。
今大会では、ノルウェーvsフランスなどグループステージの5試合、パラグアイがドイツをPK戦の末に下して大金星を挙げたラウンド32の1試合、そしてフランスvsモロッコの準々決勝1試合、計7試合が開催される。
フランスはグループステージ第3節のノルウェー戦、モロッコはグループステージ第2節のスコットランド戦で同スタジアムでプレーした。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のフランス代表vsモロッコ代表は、テレビ放送は、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前5:00
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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DAZN
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W杯出場：17回目(8大会連続)
最高成績：優勝(1998,2018)
FIFAランキング：1位
▼GK
1 ブライス・サンバ（レンヌ）
16 マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
23 ロビン・リセール（RCランス）
▼DF
2 マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
3 リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
4 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
5 ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
15 イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
17 ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
19 テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
21 リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
26 マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス／イングランド）
▼MF
6 マヌ・コネ（ASローマ／イタリア）
8 オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
13 エンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）
14 アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
18 ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
7 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
9 マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
10 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
11 ミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
12 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
20 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
22 ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
24 ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
25 マグネス・アクリウシュ（モナコ）
▼監督
ディディエ・デシャン
W杯出場：8回目(3大会連続)
最高成績：4位(2022)
FIFAランキング：6位
▼GK
1 ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
12 ムニル（ベルカンヌ）
22 マフマド・レダ・タグナウティ（AS FAR）
▼DF
2 アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）
3 ノゼア・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
5 マルワーヌ・サーダヌ（アル・ファトフ／サウジアラビア）
13 ザカリア・エル・ワアディ（ヘンク／ベルギー）
14 イッサ・ディオプ（フラム／イングランド）
18 シャディ・リアド（クリスタル・パレス／イングランド）
19 ユセフ・ベランマリ（アル・アハリ／エジプト）
25 レドゥアン・ハルハル（メヘレン／ベルギー）
26 アナス・サラー＝エディン（PSV／オランダ）
▼MF
4 ソフィアン・アムラバト（ベティス／スペイン）
6 アイユーブ・ブアディ（リール／フランス）
7 ケムズダイン・タルビ（サンダーランド／イングランド）
8 アゼディン・ウナヒ（ジローナ／スペイン）
11 イスマイル・サイバリ（PSV／オランダ）
15 サミル・エル・ムラベ（ストラスブール／フランス）
16 ジェシム・ヤシン（ストラスブール／フランス）
23 ビラル・エル・カンヌス（シュトゥットガルト／ドイツ）
24 ニール・エル・アイナウィ（ローマ／イタリア）
▼FW
9 スフィアン・ラヒミ（アル・アイン／アラブ首長国連邦）
10 ブラヒム・ディアス（レアル・マドリー／スペイン）
17 アミン・スバイ（アンジェ／フランス）
20 アユブ・エル・カービ（オリンピアコス／ギリシャ）
21 アユブ・アマイムニ（フランクフルト／ドイツ）
▼監督
モハメド・ワハビ