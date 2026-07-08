【7月10日】フランスvsモロッコのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月10日(金)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のフランス代表vsモロッコ代表は、アメリカのマサチューセッツ州フォックスボロにある「ボストン・スタジアム（ジレット・スタジアム）」で開催される。

ボストン・スタジアムは、6万4000人を超える収容人数を誇る。アメリカンフットボールNFLの名門ニューイングランド・ペイトリオッツやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のニューイングランド・レボリューションの本拠地として使用されている。

今大会では、ノルウェーvsフランスなどグループステージの5試合、パラグアイがドイツをPK戦の末に下して大金星を挙げたラウンド32の1試合、そしてフランスvsモロッコの準々決勝1試合、計7試合が開催される。

フランスはグループステージ第3節のノルウェー戦、モロッコはグループステージ第2節のスコットランド戦で同スタジアムでプレーした。