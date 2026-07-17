【7月19日】フランスvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月19日(日)開催のFIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、アメリカのフロリダ州マイアミガーデンズにある「マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）」で開催される。

ダラス・スタジアムは、約6万7500人の収容人数を誇るスタジアムで、アメリカンフットボールNFLのマイアミ・ドルフィンズの本拠地としても使用されている。また、過去には6度のスーパーボウルの開催やテニスのマイアミ・オープンなど様々なイベントが開催されてきた。

昨夏のクラブワールドカップの開幕戦、アル・アハリvsインテル・マイアミの会場にもなった同スタジアムでは、今大会のグループステージ5試合、ラウンド321試合、準々決勝1試合、そしてフランスvsイングランドの3位決定戦が開催される。

フランスは同スタジアムでのプレー経験はない一方で、イングランドは2-1で勝利した準々決勝のノルウェー戦をマイアミ・スタジアムでプレーした。