【7月19日】フランスvsイングランドのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でフランス代表とイングランド代表が激突する。3大会連続の決勝進出を逃したフランスと、王者に善戦しながらも決勝まであと一歩届かなかったイングランドが3位の座を懸けて対戦する。
本記事では、フランス代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でフランス代表とイングランド代表が激突する。3大会連続の決勝進出を逃したフランスと、王者に善戦しながらも決勝まであと一歩届かなかったイングランドが3位の座を懸けて対戦する。
本記事では、フランス代表vsイングランド代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、現地時間7月18日(土)に開催。キックオフは現地時間午後5時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月19日(日)午前6時に試合開始の予定だ。
7月19日(日)開催のFIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、アメリカのフロリダ州マイアミガーデンズにある「マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）」で開催される。
ダラス・スタジアムは、約6万7500人の収容人数を誇るスタジアムで、アメリカンフットボールNFLのマイアミ・ドルフィンズの本拠地としても使用されている。また、過去には6度のスーパーボウルの開催やテニスのマイアミ・オープンなど様々なイベントが開催されてきた。
昨夏のクラブワールドカップの開幕戦、アル・アハリvsインテル・マイアミの会場にもなった同スタジアムでは、今大会のグループステージ5試合、ラウンド321試合、準々決勝1試合、そしてフランスvsイングランドの3位決定戦が開催される。
フランスは同スタジアムでのプレー経験はない一方で、イングランドは2-1で勝利した準々決勝のノルウェー戦をマイアミ・スタジアムでプレーした。
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W杯出場：17回目(8大会連続)
最高成績：優勝(1998,2018)
FIFAランキング：1位
▼GK
1 ブライス・サンバ（レンヌ）
16 マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
23 ロビン・リセール（RCランス）
▼DF
2 マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
3 リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
4 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
5 ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
15 イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
17 ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
19 テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
21 リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
26 マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス／イングランド）
▼MF
6 マヌ・コネ（ASローマ／イタリア）
8 オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
13 エンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）
14 アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
18 ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
7 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
9 マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
10 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
11 ミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
12 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
20 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
22 ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
24 ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
25 マグネス・アクリウシュ（モナコ）
▼監督
ディディエ・デシャン
W杯出場：17回目(8大会連続)
最高成績：優勝(1966)
FIFAランキング：4位
▼GK
1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
23 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
▼DF
2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
6 マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
12 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
15 ダン・バーン（ニューカッスル）
24 リース・ジェームズ（チェルシー）
25 ジェド・スペンス（トッテナム）
26 ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼MF
4 デクラン・ライス（アーセナル）
8 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
14 ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
16 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
17 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
21 エベレチ・エゼ（アーセナル）
▼FW
7 ブカヨ・サカ（アーセナル）
9 ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
18 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
19 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
20 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
22 イヴァン・トニー（アル・アハリ／サウジアラビア）
▼監督
トーマス・トゥヘル